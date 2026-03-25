フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」のお菓子専門店、エシレ・パティスリー オ ブール ジェイアール名古屋タカシマヤ店では、人気の「グラン シュー・エシレ」の季節限定商品として、「グラン シュー・エシレ フレーズ」を2026年4月3日（金）より販売いたします。

名古屋限定！いちごをまるごと1粒閉じ込めた春限定のシュークリーム

エシレ バターを生地にもクリームにも贅沢に使った、名古屋限定の人気商品「グラン シュー・エシレ」に、春季限定の新作「グラン シュー・エシレ フレーズ」が登場します。クランブル生地をのせて焼き上げた香ばしいシューに、エシレ バターを贅沢に使用したカスタードクリームを絞り、国産いちごをまるごと1粒忍ばせました。トップにはバタークリームとフリーズドライいちごをあしらい、淡いピンクが映える春らしい佇まいに仕上げています。

ひと口食べればサクッとした生地の食感と、2種類のクリームの濃厚なコクが広がり、食べ進めていくと、みずみずしいいちごのほどよい酸味がアクセントを添えます。また、カットすると顔をのぞかせるいちごの美しい断面。その姿は、まるで“いちご大福”のように愛らしく、かわいらしい印象です。お買い上げ当日は香ばしいシューとなめらかなクリームのコントラストを、翌日はしっとりと馴染んだ一体感をお楽しみいただけます。

バターの風味を存分に味わいたい方はもちろん、春の訪れを感じたい方にもおすすめの一品です。エシレが贈る春満開の味わいをご堪能ください。

商品概要

商品名：グラン シュー・エシレ フレーズ価格：843円（税込）販売期間：2026年4月3日（金）～（終了時期未定）※数量限定 ※おひとり様2点まで ※要冷蔵

ÉCHIRÉ PÂTISSERIE AU BEURRE（エシレ・パティスリー オ ブール）ジェイアール名古屋タカシマヤ店

【住所】愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 ジェイアール名古屋タカシマヤ 北ブロック デリシャスコート1F【営業時間・休業日】ジェイアール名古屋タカシマヤに準じます。

https://www.kataoka.com/echire/patisserieaubeurre/nagoya/