第2回「YJ Wellness Item award 2026」ナチュラルフード部門 大賞受賞

石井食品株式会社

石井食品株式会社(本社：千葉県船橋市、代表取締役社長執行役員：石井 智康、以下、石井食品)が展開するD2Cブランド「WE VEGETABLE 赤の野菜スープ」は、ヨガジャーナル日本版が主催する第2回「YJ Wellness Item award 2026」において、ナチュラルフード部門 大賞を受賞しました。

https://yogajournal.jp/31261

YJ Wellness Item awardはヨガジャーナル日本版が主催するアワードで、女性ヨガインストラクター10０名の組織「ヨガジャーナル100人Labo」による投票で、「心と体、そして社会に健やかさをもたらす」アイテムを選出、“本当におすすめしたいウェルネス商品”を表彰しています。「実際の使用感」「ブランドの理念」「ウェルネスへの貢献度」をもとに総合的に評価され、2026年度はインナービューティー、水、ナチュラルフード、インナーケア、グルテンフリー、ビューティーケア、ライフスタイルの7部門によって審査が行われました。

WE VEGETABLEは栄養価や手軽に野菜が摂れることはもちろん、皮や種などもまるごと煮込んでいるので、環境負担の点からも評価いただき、ナチュラルフード部門の大賞に選出されました。

受賞背景

「WE VEGETABLE」は、石井食品が培ってきた無添加調理の考え方をベースに、「ふつうに食べるより野菜を摂れる」というコンセプトで立ち上げられたブランドです。

熊本大学名誉教授・前田浩氏の研究をもとに、野菜を加熱することで細胞壁を壊し、有効成分を効率よく摂取できる設計となっており、忙しい現代人でも手軽に健康的な食習慣を取り入れられる点が特長です。 また石井食品ならではの無添加調理の考え方を活かし、製造過程において食品添加物は一切使用しないスープ作りを一貫しています。

保存料やうま味調味料（アミノ酸等）を使用しない無添加調理や、国産野菜の使用など、「からだに入れるものを大切にする」という思想が、ヨガやウェルネスの価値観と親和性が高い点も評価いただきました。

WE VEGETABLE

会社名：石井食品株式会社

ブランド名：WE VEGETABLE（ウィーベジタブル）

所在地：千葉県船橋市本町 2-7-17

事業内容：野菜を超えるスープ「 WE VEGETABLE 」の企画・製造・販売

WEB：https://we-vegetable.com(https://we-vegetable.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/wevegetable

X：https://x.com/WeVegetable

LINE：https://line.me/R/ti/p/@520oxgnb