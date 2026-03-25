『ファーミングシミュレーター 25』コンテンツ拡張パック「VREDO Pack」が配信！

株式会社セガ

株式会社セガは、全世界累計販売本数が400万本を突破したPlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)／Mac用ソフト『Farming Simulator 25（ファーミングシミュレーター 25）』について、ブランド2社と農機12種、新たな野生動物を収録したコンテンツ拡張パック「VREDO Pack」を、2026年3月24日（火）より配信開始したことをお知らせいたします。

『ファーミングシミュレーター 25』コンテンツ拡張パック

「VREDO Pack」ローンチトレーラー：

https://youtu.be/U7p1kRlnCkA(https://youtu.be/U7p1kRlnCkA)

コンテンツ拡張パックを適用することで、新たな農機ブランド「Vredo」の農機が使用可能となり、より本格的な農業体験をお楽しみいただけます。

本パックでは、DZ5 Agri Air 580 TwinやDZ5 Agri 290 Airなどの最新の機械により、草地への追播が可能となり、本来の収量ポテンシャルの回復を実現いたします。また、大容量の3軸式自走型スラリータンカーのVREDO VT7138やVREDO PROFIシリーズ、装着型インジェクターとなるEvers Agro Toric 48-672の導入により、土壌の栄養効率を高め、生産性を向上させることも可能になります。

さらに、機械や収量向上技術に加え、新たな野生動物としてイノシシが登場いたします。ハリケーンや雹といった自然災害に加え、イノシシが新たな脅威として作物被害を引き起こします。

「VREDO Pack」を含む2つの追加パックと大型拡張パック、シーズンパスの購入特典となる世界最速のトラクター「JCB WFT」が含まれる「Year 2 Season Pass」は、「VREDO Pack」の単体価格より最大30%OFFでご購入いただけます。ぜひ『ファーミングシミュレーター 25』で、最先端のテクノロジーをお楽しみください！

〇『Farming Simulator 25』とは

・アジアの稲作を追加した、完璧な農業体験。

舞台は広大でのびのびとした北米、池と川に挟まれた中央ヨーロッパに加え、今作では田んぼが広がる緑豊かな東アジアエリアが登場します。2種類の米、ホウレンソウなどが加わり、栽培できる作物は全部で25種類！ 飼育できる動物は、牛、羊、豚、鶏、馬に加え、今作よりバッファローとヤギも追加されました。新しく導入された生産チェーンや建設ミッションを駆使することで、ビジネスチャンスをさらに広げることもできます。

・実在する農機150社400種以上が登場！

日本企業のIseki、Kubotaをはじめ、Case IH、CLAAS、Fendt、John Deere、Massey Ferguson、New Holland、Valtraなど、世界を代表する農機メーカー150社以上から400以上の機械やアイテムが登場！ さらにリアルになった美しい風景を楽しみながら、様々な重機で農業を楽しむことができます。

・ひとりでも、みんなでも楽しめる。

オンラインでは最大6人でのプレイが可能です。栽培と収穫を繰り返しながら陣地を拡大し、個人農家として這い上がるか、あるいはフレンドと巨大な農場を築き上げるか。自身のプレイスタイルに合わせた自由度の高い農場経営をお楽しみいただけます。

■参考：GIANTS Softwareとは

GIANTS Softwareとは、2004年にスイスで設立された世界的なゲーム開発会社およびパブリッシャーとなり、代表作「ファーミングシミュレーター」シリーズで広く知られています。スイス（チューリッヒ）、ドイツ（エアランゲン）、アメリカ（シカゴ）、チェコ共和国（ブルノ）にオフィスを構え、国際的なチーム体制のもと、世界中のプレイヤーに向けてシミュレーションゲームの開発・販売を行っています。『Farming Simulator』シリーズや『Project Motor Racing』などを通じて、シミュレーションジャンルにおける存在感をさらに強化するとともに、世界各地のパートナーや業界とのネットワークを広げています。詳しくはgiants-software.com(https://giants-software.com/)をご覧ください。

【製品概要】

商品名：Farming Simulator 25（ファーミングシミュレーター 25）

対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)／Mac

発売日：発売中（2024年11月12日（火）発売）

希望小売価格：

パッケージ版・デジタル版 5,980円（税込6,578円）

※パッケージ版の販売はPlayStation(R)5のみとなります。

ジャンル：大規模農業シミュレーション

プレイ人数：1人（オンライン時：2～6人）

メーカー：GIANTS Software

CERO：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C) 2026 GIANTS Software GmbH. All Rights Reserved.

公式サイト：https://farming-simulator-25.sega.jp/

※画面は開発中のものです。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。