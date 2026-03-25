美白効果にこだわった炭粒*¹とクレイ*²のW配合「美白スミガキプレミアム」誕生

小林製薬株式会社

小林製薬株式会社（本社：大阪市、社長：豊田 賀一）は、炭粒*¹配合で黄ばみや着色汚れを吸着し、自然な白さにする美白ハミガキ『美白スミガキ』ブランドから美白効果にこだわり炭粒*¹とクレイ*²の2種類の粒子を配合させた「美白スミガキプレミアム」を2026年4月8日（水）より全国にて発売します。

＊1 炭・シリカ（清掃剤） ＊2 カオリン（清掃剤）

<開発背景>

近年、オーラルケアは健康維持の枠を超え、生活者の美意識の高まりとともに“美容の一部”として捉えられるようになっています。なかでも美白機能を訴求するハミガキ市場は、ここ数年で大きな伸長を遂げています。

歯の美白意識についての当社調査によると、「オーラルケアは美容の一部である」と答えた方は約6割、自身の歯の着色汚れを気にする方は約7割*³に達しています。このように男女問わず美容意識が浸透するなか、日々のオーラルケアにもより高いパフォーマンスを求める傾向が強まっています。

こうした市場背景を受け、多くの支持をいただいている『美白スミガキ』ブランドから、新たに炭粒*¹とクレイ*²の2種類の粒子を配合した「美白スミガキプレミアム」を開発しました 。

＊3 当社調査（2025年10月 N=3,586（ハミガキ剤自購入20～50代男女）

<製品特徴>

1.炭粒*¹×クレイ*²のWの粒子で、頑固な汚れをリセット

『スミガキ』の代名詞である炭に加え 、粒子の細かい「クレイ*²」を新たに配合しました。大きさの異なる清掃成分を組み合わせることで、歯の表面にある目に見えない細かな凹凸にまで入り込み、蓄積した着色汚れを効率よく除去します。こだわりの配合バランスにより歯の表面をなめらかに整えます。また、炭粒*¹ならではの“しゃりしゃり”とした心地よい清掃実感とともに、磨き終わりの“つるつる感”を叶えるこだわりの使用感も追求しました。

2.メタリン酸Naのコーティング作用で白さをキープ

コーティング剤として着色汚れ付着抑制効果を持つ「メタリン酸Na」を新たに配合したことで、汚れを除去した歯を綺麗に保ちます。ブラッシングにより、汚れを落とした後の歯の表面をメタリン酸Naが薄い膜のように覆います。このコーティング効果により、ステインの再付着を抑え、歯を綺麗に保ちます。

3.爽やかなアールグレイティーミントの香り

アールグレイが香る爽やかな香りで、お口の中をさっぱり爽快にします。従来の『美白スミガキ』ブランドが持つフローラルなニュアンスは残しつつ、ベースに紅茶の香りを加えることで、プレミアムな使用感を実現しています。歯を磨く日常の習慣も快適な時間になるよう、試行錯誤を重ねたどり着いた爽やかで心地の良い香味です。

<ブランドマネージャーメッセージ >

昨今、美白ハミガキ市場は拡大していますが、一方で“いろいろ試したが、期待したほど白さを実感できない”というお客様の声も多く届いていました。

今回発売する「美白スミガキプレミアム」は、強みである炭*¹の清掃力に、新たにクレイを掛け合わせたW配合の自信作です。

大きさの異なる清掃成分で細かな歯の凸凹汚れも除去し、表面をなめらかに整えます。今後も『スミガキブランド』では、炭*¹の吸着作用に着目したラインナップ展開で、歯の黄ばみ、着色汚れを気にすることなく、自信にあふれた笑顔で前向きに過ごせる毎日をサポートしていきます。

ブランドサイトURL：https://www.kobayashi.co.jp/brand/smg_b/

<製品概要＞

ﾋ゛ｭｰﾃｨ・ｵｰﾗﾙｹｱﾏｰｹﾃｨﾝｸ゛部 ｵｰﾗﾙｹｱｸ゛ﾙｰﾌﾟ 奥井 彩

製品名：美白スミガキプレミアム 販売名：SGデンタルペーストプレミアムa

カテゴリー：化粧品

メーカー希望小売価格：800円（税抜） 90g

発売日：2026年4月8日（水）

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によっては、お取扱いのない場合がございます。

製品特徴：

１.炭粒*¹とクレイ*²、大きさの異なる2種類の清掃成分を配合

２.着色汚れを優しく除去し、歯の表面の細かな凹凸をなめらかに整える

３.メタリン酸Na配合、着色汚れの付着を抑制

お客様 お問い合わせ先

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TEL：0120-5884-05／URL：https://www.kobayashi.co.jp

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