ラフォーレ原宿自主編集売場　愛と狂気のマーケット 4th Anniversary を4/1(水)～4/30(木)の期間に開催

森ビル株式会社

ラフォーレ原宿では、自主編集売場「愛と狂気のマーケット」が4月28日（火）にオープン4周年を迎えることを祝し、「愛と狂気のマーケット 4th Anniversary」としてさまざまな企画を展開します。

期間中、「原点回帰」をテーマにした4周年記念声明を発表するほか、クリエイティブ・バーチャル表現プラットフォーム「MEs」とのコラボレーション企画、日頃の感謝と「才能や情熱が育つ土壌でありたい」という願いを込めて、ご来店いただいた皆様に特別な「種」を配布するアニバーサリーキャンペーンを実施します。

また、5月9日（土）・10日（日）に国立代々木競技場で開催される展示会「40 DEGREES JAPAN」にも出展し、人気クリエイターとともに愛と狂気のマーケットの世界観を館外へ発信します。

さらにこの春、新たなPOP UP SHOPも登場。“charming lady -大人チャーミング-”を掲げるALLEY TOKYOは、韓国発キャラクターにゃんにゃんモンスターズとの日本アパレル初コラボレーションとして、数量限定アイテムを先行販売します。MUGUETとMe roirによる合同POPUP STOREでは、ラフォーレ限定アイテムやノベルティ企画など、ここでしか体験できない特別なラインアップをご用意します。

本イベントを通じて、「愛と狂気のマーケット」ならではの創造性と熱量を体感いただくとともに、春の装いを彩る最新コレクションや各ブランドの世界観をご体感いただける機会を創出します。

愛と狂気のマーケット 4周年記念イベント

4月1日（水）～30日（木）

愛と狂気のマーケット 4th Anniversary

ラフォーレ原宿の自主編集売り場「愛と狂気のマーケット」が4月28日（土）にオープン4周年を迎えることを祝し、「愛と狂気のマーケット 4th Anniversary」としてさまざまな企画を展開します。

「愛と狂気のマーケット」は2022年4月28日のオープン以来、ノージャンル・ノーボーダーを掲げ、年齢性別国籍問わず、アパレル・アクセサリー・アート・雑貨・書籍・工芸品等、あらゆるおもしろい分野の才能を紹介しています。毎月80～100組のクリエイターが出品し、これまで累計3500組以上のクリエイターとお客様の出会いを創出してきました。

クリエイターに寄り添った展示・販売環境を提供しながらも、お客様に、“リアルならではのアルゴリズムでは出会えない新しい才能と出会える場”、“高揚感あるショッピング体験の場”を創りつづけてきました。2025年9月には約220平方メートル から約250平方メートル に拡張し、長期の継続出品によりクリエイター自らがステップアップを目指す、「ぴんくえりあ」を構築。より感度の高い作品を提案するエリアも常設で展開し、これからも、「P to P（※Person to Person/売り手・買い手の境目なく、人と人、人と才能が繋がる」人と才能を繋ぐ場を目指します。

4月1日(水)～30日(木)

MEs×愛と狂気のマーケット

■クリエイティブ・バーチャル表現プラットフォーム「MEs」とのコラボレーション企画

O株式会社が開発する、思考やアイデアを可視化・共有できるバーチャル表現プラットフォーム「MEs（ミーズ）」とコラボレーション。愛と狂気のマーケットの世界観をリアルとデジタル空間上で体験いただけます。

MEｓ上の愛と狂気のマーケットワールド内には、4月出品者のBLABLAHOSPITAL、dogooooo、GENIE INk、HISUI HIROKO ITO、meylin haruka、UUU3's（うーさんず）がリアルでは表現しきれない「クリエイターの頭の中」を覗き込むような独自のワールドを構築します。リアルの愛と狂気のマーケット内ではバーチャル空間のビジュアルを作品に落としこみ展示します。

4年の節目に、より、アーティストを深堀し、リアルでは体験できない、「アーティストの思考の中を歩く」をテーマにした、フィジカルとデジタルが溶け合う、前例のない没入型アート体験を提案します。

MEs内「愛と狂気のマーケットワールド」：https://www.o-me.io/loveandmadness

MEs（ミーズ）とは

MEs は、アーティストが自らの「内なる世界」を3Dデジタル空間として直感的に表現・共有できるバーチャル表現プラットフォーム。従来のSNSが浅いエンゲージメントを量産する一方、MEs はアーティストとユーザーが「ワールド」を共同で作り上げ、対話しながら深める体験を設計している。観客はまるでアーティストの脳内を歩くような没入体験を得られる。

MEｓ内「愛と狂気のマーケットワールド」イメージ

4月1日(水) 16:00～30日(木) 18時

心に芽吹く「種」のプレゼント

4周年を記念し、ご来店いただくお客様へ感謝を込めた「種」のギフトをプレゼントします。

期間中、愛と狂気のマーケット店内に、「バジルの種」をご自由にお持ち帰りいただける特設スポットを設置。「才能」という目に見えない種が芽吹き育っていくプロセスを、バジルの成長を通してぜひご体験ください。

ステイトメント：愛と狂気のマーケット4周年の感謝を込めて

「愛と狂気のマーケット」が誕生して約4年。

ここは、人と人、人と作品がリアルに交わり、まだ見たことのない才能に触れ、熱を感じ、共鳴し、高揚できる場所であると確信するに至りました。

かつての原宿には、天才も異才も鬼才も入り混じり、常に新しい表現が生まれる空気がありました。

しかし今、均一な街ばかりが開発され、この原宿もまた、どこかと同じ風景になりかけている。

だからこそ、私たちはあえて「原点回帰」を掲げます。

原宿を、ラフォーレ原宿を。 あらゆる境界を飛び越えて、才能が育ち、羽ばたいていく場所へと「原点回帰」させたいのです。

皆さまの温かいご支援により、私たち「愛と狂気のマーケット」は4周年を迎えることができました。

ここが、個性が溢れ、彩りに満ち、驚きとおもしろさを持った才能が集まり、輝く場所であるために。

私たちは、才能や情熱という「種」が大きく豊かに育つ、ふくよかな「土壌」であり続けたいと願っています。

そんな想いを込めて、4周年の感謝のギフトとして皆さまに「種」をお配りいたします。

これからも皆さまへ、まだ見ぬ才能と出会い、熱を感じ、心が深く共鳴する場所をお届けしてまいります。

愛と狂気のマーケット リーダー 神田

4月18日(土)

4th Anniversary PARTY ＆ クリエイターズデー／出品相談会

当日は1日を通して「クリエイターズデー」を開催し、4月に出品する多数のクリエイターが在店します。

また、11:00～16:00は特別企画として対面での出品相談会、17:00～19:00には「愛と狂気のマーケット」4周年を祝うパーティーを開催します。 どなたでも無料でご参加いただけますので、ぜひお気軽に遊びにお越しください。

たくさんのおもしろい才能が集うこの場所で、皆さまと一緒に4周年をお祝いできることを楽しみにしております。

11:00～20:00 クリエイターズデー

11:00～16:00 出品相談会

17:00～19:00 4th Anniversary Party

※出品相談は愛と狂気のマーケットInstagram （＠aitokyouki）のDMにてご予約ください。

5月9日(土) ・ 5月10日(日)

40 DEGREES JAPAN 出展

5月9日(土)と10日(日)の2日間、国立代々木競技場 第一体育館で開催される、ファッションやアートをはじめ多彩なジャンルのクリエイティブ活動を紹介する展示会「40 DEGREES JAPAN」に愛と狂気のマーケットが出展。

agumi、usagi planet、うごく！ステッカー屋さん、四六三、つけえりSHOP【綾津工房】、陶蟲夏草、ファンシーショップうさみ、FUKUMOTO EMI、MALICIOUS.X、といった人気クリエイター9組が愛と狂気のマーケットを飛び出して商品を展示・販売します。

40 DEGREES JAPAN

https://40degreesjapan.com/

期間：5月9日(土) 11:00～20:00 5月10日(日)10:00～19:00

会場：国立代々木競技場 第一体育館

入場料：無料

POP UP SHOPS

4月3日（金）～4月12日（日）

<１F ENTRANCE SPACE> ALLEY TOKYO（アリートーキョー）

■ALLEY TOKYO、韓国発キャラクター「にゃんにゃんモンスターズ」と日本アパレル初コラボ

ALLEY TOKYOは、「charming lady -大人チャーミング-」 とにかくお洒落が好き、お洋服が好き、な大人の女性のためのブランド。枠にはまらず、自然体で自由。遊び心のある、こなれ感。頑張りすぎない、でも、テンションの上がるスタイリングを提案します。今回、韓国発のキャラクター”にゃんにゃんモンスターズ”が日本のアパレルブランドと初コラボ。にゃんにゃんモンスターズは、TikTokで１０万回以上再生され、今年さらに大ブレイク間違いなし。ALLEYの遊び心のある世界観と、にゃんもんのゆるい雰囲気に癒される、コラボアイテム３型を数量限定でPOPUPにて先行販売します。

【にゃんにゃんモンスターズ×ALLEY TOKYO】BIGロンT 7,920円【にゃんにゃんモンスターズ×ALLEY TOKYO】BIG半袖T 6,930円【にゃんにゃんモンスターズ×ALLEY TOKYO】トートバック 3,960円

4月2日（木）～4月7日（火）

<2F CONTAINER> MUGUET/Me roir （ミュゲ/ミーロワール）

■MUGUETとMe roirによる合同POPUP STORE開催

甘すぎないフェミニンを提案するレディースブランド「MUGUET」と、フレンチガーリースタイルを展開する「Me roir」による合同POPUP STOREを開催します。MUGUETは26SPRINGコレクション『Dear.Innocent Girl_』をテーマに、心の奥に残る少女のような透明感を、淡いカラーと柔らかなシルエットで表現。Me roirはディレクター・古澤里紗が手がける世界観のもと、特別感のあるフェミニンな一着からデイリーに馴染むアイテムまで幅広く展開します。

両ブランドよりラフォーレ限定アイテムをご用意するほか、購入金額に応じたノベルティ特典も実施。ここでしか手に入らない特別なラインアップをお届けします。

flower cotton big bag 6,930円strawberry pattern hoodie 9,900円sheer chiffon ribbon blouse 9,350円