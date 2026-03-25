フードメニュー『全品半額！！』カラオケ館の新メニュー登場記念♪コスパ最強★超お得な１週間！！

株式会社B&V

■フードメニュー全品半額 概要

株式会社B&V（本社：東京都練馬区向山4丁目1-1 NW練馬ビル 代表取締役：渡部記春)は、全国に展開するカラオケチェーン「カラオケ館」の新メニュー登場を記念し、新メニューをお得にお試しいただきたいという思いから７日間限定でフードメニューを全品半額で販売いたします。

【実施期間】

2026年4月3日（金）～2026年4月9日（木）

【対象店舗】

カラオケ館 全店舗

■フードメニューのテーマは「カラ館横丁」

エリア内に色々な飲食店がひしめき合うように立ち並ぶ「横丁」。

そんな横丁が今、幅広い層に人気らしい。

カラオケ館のフードメニューも、こうした横丁をイメージし、幅広い世代のお客様にマッチするよう、多彩なジャンルのメニューを取り揃えました！

■新フードメニューのおすすめポイント

□横丁のようにバリエーション豊かなおつまみ。

・お出汁がじゅわ～と溢れる「しみしみ大根の天ぷら」

・ぷりっと柔らかな食感がたまらないっ「鶏ハツ炭火焼」

・旨味が凝縮！「鶏なんこつの唐揚げ」

しみしみ大根の天ぷら鶏ハツ炭火焼き鶏なんこつの唐揚げ

□他にはない！？レアな逸品の取り揃えてます。

・長さ約30cm！完全オリジナルの「長～い串４本セット」は単品よりお得です。

タコさん串、シュウマイ串、ヤンニョムチキン串、スパイシーちくわ天ぷら串の４本セット

・ゴーゴーカレー監修！「じゃがゴリっと。」

ゴーゴーカレーを北海道じゃがいもで包み込んだサクッと食感のコロッケが登場。

お酒のおつまみとしてはもちろん、小腹も満たしてくれる逸品です。

長～い串４本セットじゃがゴリっと。

□デザートメニューを大幅刷新！！

濃厚抹茶、もちもち食感、ふわふわの誘惑。やめられない、ご褒美スイーツを是非お試しください。

特製抹茶パフェ

もちもちバニラアイス

ふわふわパンケーキ チョコ

ふわふわパンケーキ いちご

■ドリンクメニューのテーマは「カラ館酒場」

多彩な飲料メニューを豊富に提供されている「ネオ大衆酒場」と言われるものが流行っているらしい。

カラオケ館のドリンクメニューも、そんな酒場をイメージし、さまざまなジャンルのオリジナルドリンクメニューを取り揃えております。

■新ドリンクメニューのおすすめポイント

大人気！カラ館オリジナルのバットシリーズが

グランドメニューに仲間入り★

□バットビール(ザ・プレミアム・モルツ)

□バットハイボール

□バットレモンサワー

飲めばテンションもホームラン級！!

本格焼酎のラインナップに、芋焼酎の定番、黒霧島を追加！！

□黒霧島ハイボール

□黒霧島ボトル(お好みの割り方でどうぞ。)

□黒霧島ロック、水割り、お湯割り

※アルコール度数が高めです。飲みすぎにご注意ください。

★★★店舗限定★★★

光るショット観覧車 販売中！！

組み合わせ自由！！

ノンアルコールも組み合わせてゲーム感覚で楽しめる♪盛り上がること間違いなし！

※販売していない店舗もございます

▼フードメニュー全品半額についてはこちらから詳細を見る :https://karaokekan.jp/campaign/detail/1367

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社B&V（カラオケ館） 営業推進部

TEL：03-3970-1205

Email：https://karaokekan.jp/contact/corporate