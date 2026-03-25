フードメニュー『全品半額！！』カラオケ館の新メニュー登場記念♪コスパ最強★超お得な１週間！！

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株式会社B&V





■フードメニュー全品半額 概要

株式会社B&V（本社：東京都練馬区向山4丁目1-1 NW練馬ビル 代表取締役：渡部記春)は、全国に展開するカラオケチェーン「カラオケ館」の新メニュー登場を記念し、新メニューをお得にお試しいただきたいという思いから７日間限定でフードメニューを全品半額で販売いたします。



【実施期間】


2026年4月3日（金）～2026年4月9日（木）


【対象店舗】


カラオケ館　全店舗


■フードメニューのテーマは「カラ館横丁」


エリア内に色々な飲食店がひしめき合うように立ち並ぶ「横丁」。


そんな横丁が今、幅広い層に人気らしい。


カラオケ館のフードメニューも、こうした横丁をイメージし、幅広い世代のお客様にマッチするよう、多彩なジャンルのメニューを取り揃えました！





■新フードメニューのおすすめポイント

□横丁のようにバリエーション豊かなおつまみ。


　・お出汁がじゅわ～と溢れる「しみしみ大根の天ぷら」


　・ぷりっと柔らかな食感がたまらないっ「鶏ハツ炭火焼」


　・旨味が凝縮！「鶏なんこつの唐揚げ」



しみしみ大根の天ぷら

鶏ハツ炭火焼き

鶏なんこつの唐揚げ

□他にはない！？レアな逸品の取り揃えてます。


　・長さ約30cm！完全オリジナルの「長～い串４本セット」は単品よりお得です。


　　タコさん串、シュウマイ串、ヤンニョムチキン串、スパイシーちくわ天ぷら串の４本セット


　・ゴーゴーカレー監修！「じゃがゴリっと。」


　　ゴーゴーカレーを北海道じゃがいもで包み込んだサクッと食感のコロッケが登場。


　　お酒のおつまみとしてはもちろん、小腹も満たしてくれる逸品です。



長～い串４本セット

じゃがゴリっと。

□デザートメニューを大幅刷新！！


　濃厚抹茶、もちもち食感、ふわふわの誘惑。やめられない、ご褒美スイーツを是非お試しください。



特製抹茶パフェ




もちもちバニラアイス




ふわふわパンケーキ　　チョコ




ふわふわパンケーキ　　いちご




■ドリンクメニューのテーマは「カラ館酒場」

多彩な飲料メニューを豊富に提供されている「ネオ大衆酒場」と言われるものが流行っているらしい。


カラオケ館のドリンクメニューも、そんな酒場をイメージし、さまざまなジャンルのオリジナルドリンクメニューを取り揃えております。








■新ドリンクメニューのおすすめポイント

大人気！カラ館オリジナルのバットシリーズが


グランドメニューに仲間入り★



□バットビール(ザ・プレミアム・モルツ)


□バットハイボール


□バットレモンサワー



飲めばテンションもホームラン級！!






本格焼酎のラインナップに、芋焼酎の定番、黒霧島を追加！！



□黒霧島ハイボール


□黒霧島ボトル(お好みの割り方でどうぞ。)


□黒霧島ロック、水割り、お湯割り







※アルコール度数が高めです。飲みすぎにご注意ください。

★★★店舗限定★★★


光るショット観覧車　販売中！！



組み合わせ自由！！


ノンアルコールも組み合わせてゲーム感覚で楽しめる♪盛り上がること間違いなし！



※販売していない店舗もございます





　　　　　　　　　　▼フードメニュー全品半額についてはこちらから
詳細を見る :
https://karaokekan.jp/campaign/detail/1367


【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社B&V（カラオケ館） 営業推進部
TEL：03-3970-1205
Email：https://karaokekan.jp/contact/corporate