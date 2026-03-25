フードメニュー『全品半額！！』カラオケ館の新メニュー登場記念♪コスパ最強★超お得な１週間！！
■フードメニュー全品半額 概要
株式会社B&V（本社：東京都練馬区向山4丁目1-1 NW練馬ビル 代表取締役：渡部記春)は、全国に展開するカラオケチェーン「カラオケ館」の新メニュー登場を記念し、新メニューをお得にお試しいただきたいという思いから７日間限定でフードメニューを全品半額で販売いたします。
【実施期間】
2026年4月3日（金）～2026年4月9日（木）
【対象店舗】
カラオケ館 全店舗
■フードメニューのテーマは「カラ館横丁」
エリア内に色々な飲食店がひしめき合うように立ち並ぶ「横丁」。
そんな横丁が今、幅広い層に人気らしい。
カラオケ館のフードメニューも、こうした横丁をイメージし、幅広い世代のお客様にマッチするよう、多彩なジャンルのメニューを取り揃えました！
■新フードメニューのおすすめポイント
□横丁のようにバリエーション豊かなおつまみ。
・お出汁がじゅわ～と溢れる「しみしみ大根の天ぷら」
・ぷりっと柔らかな食感がたまらないっ「鶏ハツ炭火焼」
・旨味が凝縮！「鶏なんこつの唐揚げ」
しみしみ大根の天ぷら
鶏ハツ炭火焼き
鶏なんこつの唐揚げ
□他にはない！？レアな逸品の取り揃えてます。
・長さ約30cm！完全オリジナルの「長～い串４本セット」は単品よりお得です。
タコさん串、シュウマイ串、ヤンニョムチキン串、スパイシーちくわ天ぷら串の４本セット
・ゴーゴーカレー監修！「じゃがゴリっと。」
ゴーゴーカレーを北海道じゃがいもで包み込んだサクッと食感のコロッケが登場。
お酒のおつまみとしてはもちろん、小腹も満たしてくれる逸品です。
長～い串４本セット
じゃがゴリっと。
□デザートメニューを大幅刷新！！
濃厚抹茶、もちもち食感、ふわふわの誘惑。やめられない、ご褒美スイーツを是非お試しください。
特製抹茶パフェ
もちもちバニラアイス
ふわふわパンケーキ チョコ
ふわふわパンケーキ いちご
■ドリンクメニューのテーマは「カラ館酒場」
多彩な飲料メニューを豊富に提供されている「ネオ大衆酒場」と言われるものが流行っているらしい。
カラオケ館のドリンクメニューも、そんな酒場をイメージし、さまざまなジャンルのオリジナルドリンクメニューを取り揃えております。
■新ドリンクメニューのおすすめポイント
大人気！カラ館オリジナルのバットシリーズが
グランドメニューに仲間入り★
□バットビール(ザ・プレミアム・モルツ)
□バットハイボール
□バットレモンサワー
飲めばテンションもホームラン級！!
本格焼酎のラインナップに、芋焼酎の定番、黒霧島を追加！！
□黒霧島ハイボール
□黒霧島ボトル(お好みの割り方でどうぞ。)
□黒霧島ロック、水割り、お湯割り
※アルコール度数が高めです。飲みすぎにご注意ください。
★★★店舗限定★★★
光るショット観覧車 販売中！！
組み合わせ自由！！
ノンアルコールも組み合わせてゲーム感覚で楽しめる♪盛り上がること間違いなし！
※販売していない店舗もございます
▼フードメニュー全品半額についてはこちらから
詳細を見る :
https://karaokekan.jp/campaign/detail/1367
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社B&V（カラオケ館） 営業推進部
TEL：03-3970-1205
Email：https://karaokekan.jp/contact/corporate