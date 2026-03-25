「VENEX 日本橋三越本店」3/25にオープン。“リカバリー”をテーマに幅広い「休養」の選択肢を展開

株式会社ベネクス

リカバリーに関するサービスや商品を開発する株式会社ベネクス（所在地：神奈川県厚木市、代表取締役：中村 太一、以下、当社）は、2025年7月にオープンした「VENEX 日本橋三越本店」が、さらに「休養」の提案の幅を広げて、2026年3月25日（水）、日本橋三越本店 本館5階「リラックス＆バス」ゾーンにオープンします。

■リカバリーウェアに限らない多角的な休養シーン提案のため、商品を拡充。

このたび、「上質な眠りのある暮らし」をテーマに心身をやさしく解きほぐし、日々の生活をより快適に整えるためのアイテムやサービスを提案する「リラックス＆バス」ゾーンの新設に伴い、当社常設店「VENEX 日本橋三越本店」をオープンします。

今回のリニューアルでは、睡眠だけではない休養学の考え方に基づいて、積極的に自ら休養を取りに行く「攻めの休養」を幅広い選択肢から提案するため、商品を拡充します。当社代表商品であるリカバリーウェアは睡眠時用から移動着、部分ケアのアイテムなどの幅広いラインナップをご用意するほか、マッサージゲル、入浴料も販売します。

さらに今回、「リカバリー」をテーマに“人々を休養で元気にする”という志が共通していることから、Therabody（セラボディ）社のリカバリーガンの取り扱いを開始します。セラボディ社は、世界70カ国以上で愛用される携帯型ハンディガンのパイオニアブランドで、当社はリカバリーウェアのパイオニアとして20年間「休養」を研究し続けているという点からも、このたびの協業が実現しています。

■VENEXが大切にする、お客様との接点。

当社は、着て休むことで上質な休養をサポートする休養時専用ウェアを「リカバリーウェア」として2010年に発売して以降、お客様のシーンやニーズに合った「リカバリー」の提案をし続けています。リカバリーウェアの素材から開発している当社だからこそできる、衣料品に限らず、VITALISEシリーズのように他商品などへ展開を広げています。

より良い商品・サービスを届けるため、当社が大切にしていることには、次の3点があります。

- エビデンスを重視した商品開発当社が2007年に生み出した独自素材「DPV576」の発表以来、リカバリーに関する研究開発を続けています。素材の機能性は、国内外の15以上の大学研究機関と連携し、科学的検証を行い、学会発表や論文という形で発表しています。- 高品質なモノづくり「PHT繊維」の特性を理解しながら並走してくれる、日本全国から探し抜いた国内工場、そして技術者たちとともに何度も直接改善を重ねながら高品質なモノづくりを行っています。洗濯を繰り返してもリカバリー機能が低下しないことからも、お客様に長く愛用いただきたいという想いから無料修理サービスという形で、アフターケアを実施しています。※無料修理サービスは、当社公式サイト内「修理依頼フォーム」よりお申し込みを受け付けております。店頭にお持ちいただいてもお預かりできませんので、ご注意ください。詳しくは当社公式サイトをご覧ください。https://www.venex-j.co.jp/initiative/customer/repair/- お客様との対話実店舗やオンラインストアにおいても、お客様の悩みや疑問に真摯に向き合い、「休養」をご提案することを目指しています。特に実店舗は、その場で実際に商品を見て触れられる場所だからこそ、休養の知識と独自メソッドを伝える専門家“休養士”の資格を持った「リカバリーアドバイザー」がお客様をお迎えし、一人ひとりのニーズに合わせたご提案をしています。

今後も当社は、休んで養うことが活力あふれる毎日につながると信じ、お客様の声を取り入れながら、質の高いプラチナリカバリー商品の開発に取り組んでまいります。

■【先着特典】来店＆購入のお客様にスリープカバーをプレゼント

「VENEX 日本橋三越本店」オープンを記念して、数量限定の先着順で、22,000円（税込）以上お買い上げの方にVENEXリカバリーウェアと同じ素材を使用した『VENEXオリジナルスリープカバー（非売品）』をプレゼントします。

VENEXオリジナルスリープカバー

※写真はイメージです。

※なくなり次第終了となります。

※素材、カラーはランダムとなり、お選びいただけません。

【VENEX STORE 新店舗概要】

◆店舗名： VENEX 日本橋三越本店

◆オープン日： 2026年3月25日（水）

◆住所： 〒103-8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1

日本橋三越本店 本館5階リビングフロア 「リラックス＆バス」ゾーン

◆営業時間： 10時～19時 ※百貨店の営業時間に準じる

◆電話： 03-3241-7775（直通）

【Therabodyについて】

2007年、セラガンの開発者Dr. ジェイソン（DC=ドクターオブカイロプラク ティック／米国国家資格）は、バイク事故で重傷を負い、手術・リハビリ後 も首から肩、腰にかけての筋肉・神経の痛み、しびれ、こわばり等を感じていました。思うように回復しない中、Dr.ジェイソンは、薬や手術に頼らない自然なセラピー効果が得られるものを求めていました。医療施設にあるような大型の治療機器とは違う、自身で手軽に扱える機能的な機器の開発に着手しました。これが世界初のパーカッシブデバイス 「THERAGUN（セラガン）」が誕生するきっかけとなり、その後8年間の研究において、様々なプロトタイプ製品を考案・制作。2016年に最初の製品と なるG1を発売。2017年にはG2PROを発表し、パーカッシブデバイスのリーディングカンパニーに成長しました。米Therabody社は常にさらなる進化と革新的なデバイスを求め研究しています。

【ベネクスについて】

健康のための３大要素「運動」「栄養」「休養」の中で、パフォーマンスを向上させるために必要な「休養」に着目。主力商品である休養時専用ウェアをはじめとするリカバリーサポート商品の開発、製造、販売、およびリカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発などを行っています。創業は「床ずれ予防マットレス」を開発、販売する介護用品メーカーとしてスタート。現在は、休養学に基づいたリカバリーに関わる商品開発を行っています。

「ヒトが本来持っている自己回復力を最大限に発揮させること」をコンセプトに、東海大学、神奈川県、当社との産学公連携事業により誕生したウェアは、エビデンス（科学的根拠）の取得や安全性を重視した開発を行い、「休養時専用ウェア」として2010年2月の発売以降、疲労回復や安眠のサポートを目的として日本代表選手らスポーツ関係者はじめ多くの方に愛用されています。現在は、豊富な商品展開を行い、全国の主要百貨店やオンラインショップで販売。これまでにシリーズ累計240万着（2026年3月初旬時点）の販売実績を記録するヒット商品となっています。

【株式会社ベネクス 概要】

法人名： 株式会社ベネクス

代表： 代表取締役 中村 太一

所在地： 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4階

電話： 046-200-9288

設立： 2005年9月30日

事業内容： リカバリーサポート商品の開発、製造、販売

リカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発など

ホームページ：https://www.venex-j.co.jp/