福井県勝山市より温浴施設「水芭蕉」の事業を譲り受け、4月1日から運営開始

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 清一、東証プライム8934）の連結子会社であるサンフロンティアホテルマネジメント株式会社(https://www.sfhm.co.jp/)（以下、当社）は、福井県勝山市より、温浴施設「勝山温泉センター 水芭蕉(https://mizubasyo.jp/)（以下、水芭蕉）」の事業を譲り受け、2026年4月1日（水）より運営を開始することとなりましたので、お知らせいたします。なお、一般営業は、4月3日（金）から開始いたします。

大自然に囲まれた「勝山温泉センター 水芭蕉」エントランス全国屈指の成分量を誇る「天然温泉大浴場」

福井県勝山市は、世界三大恐竜博物館と称される「福井県立恐竜博物館」や、西日本最大級のスキーリゾート「スキージャム勝山」を擁する、北陸エリアを代表する観光地の一つです。2023年の「福井県立恐竜博物館」のリニューアルや2024年の北陸新幹線延伸により東京方面からのアクセスが向上しました。また、羽田、札幌、福岡、那覇の国内主要4都市とアジア各都市（ソウル、台北、上海、香港）と結ばれる「小松飛行場（小松空港）」から車で1時間圏内に位置するなど、国内外から訪れやすい環境が整っています。こうした背景から、勝山市への観光客数は年間300万人※を超えるなど好調に推移しており、今後もさらなる滞在型需要の拡大が期待されています。

当社グループにとって福井県で初めて取り組む本事業では、地域の皆様に親しまれてきた価値を守りながら、「福井県立恐竜博物館」から車で5分という立地も活かし、安定した施設運営を推進してまいります。あわせて、京都・四条河原町の温泉宿「空庭テラス京都 別邸(https://shijo-bettei.jp/)」や、佐渡の絶景リゾート「HOTEL OOSADO(https://hotel-oosado.jp/)」、猪苗代 磐梯山麓の全室露天風呂付温泉旅館「静楓亭(https://seifutei.jp/)」など、各地で培ってきた温泉・リゾートホテル運営のノウハウを活用してまいります。

4月1日より当社での運営を開始する「水芭蕉(https://mizubasyo.jp/)」を起点に、豊かな観光資源に加え、この地に息づく食や文化、情緒といった勝山市ならではの魅力を体験価値として磨き上げ、本施設を滞在型観光の足掛かりとなる拠点として育ててまいります。

※ 出典：福井県勝山市提供資料（令和7年度推計より）

勝山温泉センター「水芭蕉」の特長

1. 全国屈指の成分量を誇る、肌をなめらかに潤す天然温泉

「炭酸水素イオン（1,917mg）」と「塩化物イオン（4,472mg）」を豊富に含む泉質は、全国屈指の成分量を誇ります。古い角質をやさしく落とす“天然の石鹸”のようななめらかな肌当たりと、身体の芯からじんわりと温まる心地よさを同時にお楽しみいただけます。入浴後もしっとりとした肌触りが続き、温もりが長く持続するのも特長です。さらに、冷えやコリをやわらかくほぐし、肌を健やかな状態へと整えます。

2. 勝山の名水と風に癒やされる「サウナ・水風呂・外気浴」

勝山は、九頭竜川の清流と白山連峰から湧き出る豊かな水に恵まれたまちです。サウナの後は、湧水を水源とする水風呂で身体をやさしく引き締め、自然の恵みを感じるひとときをお楽しみいただけます。専用の外気浴スペースでは、澄んだ空気と山々に囲まれた静かな環境の中で、心身をゆったりと解き放つ至福のリラックスタイムをお過ごしいただけます。

3．福井県立恐竜博物館から車で5分。お食事や休憩、ご宿泊もできる“旅の寄り道スポット”

福井県立恐竜博物館から車で約5分の立地にあり、大型駐車場のほか、全8室の客室や宴会にも対応可能な大広間を備えています。お食事やご入浴、素泊まりでのご宿泊、特産品との出会いなど、地域の方にも観光で訪れる方にも、それぞれの目的に合わせて気軽に立ち寄っていただける施設です。旅の途中で心身をリフレッシュできる“寄り道スポット”として、皆様をお迎えいたします。

壁面に恐竜が描かれた天然温泉大浴場フロント奥に広がるくつろぎのカフェ空間勝山の自然に溶け込む「水芭蕉」外観

【施設概要】

施設名称： 勝山温泉センター 水芭蕉(https://mizubasyo.jp/)

所在地： 福井県勝山市村岡町浄土寺30-11

構造： 温泉棟：鉄筋コンクリート造 地上1階、ふれあい会館（宿泊・研修棟）：木造 2階建

敷地面積： 16,698.02平方メートル

延床面積： 温泉棟1,430.12平方メートル 、ふれあい会館470.75平方メートル

施設内容： 天然温泉大浴場、水風呂、サウナ、外気浴コーナー、大広間（宴会・会合利用可）、

カフェ、売店コーナー、宿泊専用客室8室、駐車場（大型駐車場完備、無料）

公式サイト： https://mizubasyo.jp/

TEL： 0779-87-1507

アクセス：

［車の場合］北陸自動車道福井北ICより中部縦貫道経由（約20分）で勝山ICから車で約10分

［電車の場合］えちぜん鉄道「勝山駅」よりコミュニティバス「ぐるりん中部方面行き」で約20分

本事業の今後の構想について

当社は、「地方が元気になれば、日本が元気になる」をモットーに、日本が「観光立国」として持続的に成長していくために、中核的な役割を担うべく、全国各地でホテル事業を展開しております。

各地域の魅力を最大限に活かし、地域の皆様と連携しながら「地域を元気にするホテル開発」を推進しております。単なる宿泊機能の提供にとどまらず、人が集い、交流が生まれる場を創出することで、周辺の観光施設や飲食・物販事業者との相乗効果を高め、滞在時間の延長や交流人口の拡大を通じて、地方創生の実現に寄与しております。

「勝山温泉センター 水芭蕉」は、敷地面積16,698平方メートル のゆとりある空間を有しており、その潜在的な魅力を最大限に活かした開発を段階的に進めてまいります。まずは温浴施設において、露天風呂の新設やレストランの拡充、共用部のリニューアル等を実施し、施設全体の魅力向上を図ってまいります。

さらに、水芭蕉に隣接して、新たなホテルの建設を計画しています。ファミリーおよびグループ層を主要ターゲットに、自社ブランド「日和ホテル」による展開を想定しており、約80室（収容人数約300名）規模での建設を予定しています。館内には恐竜をモチーフとした遊び心のある演出を取り入れ、エンターテインメント性を高めるとともに、ビュッフェ形式による朝食や夕食の提供を行い、温浴施設との親和性を高めてまいります。

こうした取り組みにより、「心温かく、楽しい滞在体験」を提供するホテルとして、地域に新たな価値と賑わいを創出してまいります。

なお、本計画の詳細につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

創業以来、社是を「利他」に定め、ご宿泊いただくお客様に、心地よく、快適に滞在してもらいたいという想いから、働くスタッフの心が温かい愛に溢れた従業員教育を大切にしています。その結果としてお客様視点を徹底的に追求するホテル運営を行っています。どのホテルブランド（温泉・リゾート／都市型ホテル／地域創生／オリジナルコレクション）も、働く従業員の笑顔が溢れる心温かい接客、そして、きめ細やかな心遣いで、お客様にはパーソナルなプラスアルファをお届けし、“心温かい楽しいホテル”を実現しております。

世界各国のお客様に喜んでいただくために、お客様視点にこだわり、日本ならではの和の心を取り入れたおもてなしを提供し、お客様にとって「世界でたった一つのホテル」と感じていただけるホテルを目指しています。

当社は、今後も引き続き、人が集うホテル・観光事業を通じて、地域に人の流れと活気を生み出し、地域の発展に貢献することを目指してホテル開発・運営拡大に取り組みます。

“ゼロから作り上げる喜びを味わえるサンフロンティア・ホテルグループ”の強みを活かし、日本全国で多様なホテルを展開してまいります。

【会社概要】

会社名：サンフロンティアホテルマネジメント株式会社(https://www.sfhm.co.jp)

代表取締役会長：堀口 智顕

代表取締役社長：柳村 一幸

設立：2015年8月

本社：東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル8階

事業内容：ホテル開発・運営事業等

URL： https://www.sfhm.co.jp

当社グループホテルを検索いただける宿泊予約ポータルサイト「サンフロンティアホテルズ」

URL： https://sunfrontier-hotels.jp/