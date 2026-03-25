どうとんぼり神座 酒々井プレミアム・アウトレット店2025年度「店舗サービス診断」優秀店舗賞を受賞　全国203店舗中、最高評価を獲得

株式会社理想実業

株式会社理想実業（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役：布施真之介）が運営するラーメンレストラン「どうとんぼり神座（かむくら）酒々井プレミアム・アウトレット店」は、全国のプレミアム・アウトレット内テナント店舗を対象とした「店舗サービス診断」において、全飲食店舗203店舗の中で最高評価（100点満点）を獲得し、優秀店舗として表彰されました。

今回の受賞は、どうとんぼり神座のキャスト1人1人が日々心がけている、接客や空間づくり、一杯へのこだわりといった店舗体験全体が評価されたものです。今回の受賞を励みに、今後も品質とサービスの向上に努め、より多くのお客様に愛されるブランドを目指してまいります。

どうとんぼり神座（かむくら）とは

『日本の味がする。』をブランドメッセージに掲げ、心に沁みわたるやさしいスープ、素材のうまみが感じられるラーメンと、おもてなしの心が行き届いた店舗体験が特徴です。

1986年7月19日、大阪・道頓堀に4坪9席で創業。フレンチレストラン出身の創業者が、1年半をかけて開発した秘伝スープに、白菜と豚バラ肉を加えた看板メニュー「おいしいラーメン」は、厳しい社内試験を通過した“スープソムリエ“によって各店舗で作られ、お客様はいつどこを訪れても至高の一杯が味わえます。

関西・関東エリアを中心に急拡大しており、現在は国内121店舗（関西83店舗／関東38店舗）・海外2店舗（2026年3月24日時点）を展開。国内外・老若男女問わず、日々あらゆるお客様を最高のラーメンとおもてなしでお迎えしています。

https://kamukura.co.jp

株式会社理想実業（理想実業グループ）について

ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」を中心に、国内外の飲食店舗の経営、食品工場の運営など、食に関わる全般の事業を行っております。当グループでは、子どもたちの安定的な生活を守る社会を目指して「子どもの無垢な笑顔を守る」を企業活動の大きな目的としております。

https://rsj.co.jp