【大学受験ディアロ】高校3年生・高卒生対象「小論文短期集中講座」新規開講、「学校推薦型選抜・総合型選抜対策講座」リニューアル

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社ゼニス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：濱野和夫）が運営する大学受験専門個別指導塾「大学受験ディアロ」は、高校3年生・高卒生対象の特別講座「小論文短期集中講座」を2026年3月に新規開講しました。また、高い合格率を誇る「学校推薦型選抜・総合型選抜対策講座」をリニューアルし、高校3年生だけでなく高卒生にも対象を拡大しました。

トレーナー（講師）が1対1の完全個別形式で、学校推薦型選抜・総合型選抜に求められる力を身に付けます。「学校推薦型選抜・総合型選抜対策講座」受講者の2026年度入試の合格率は88.4％※を達成しました。

※2026年度入試における同講座受講者の学校推薦型選抜・総合型選抜の入試合格率（合格者数／受講者数）（2026/3/21時点）

【新規開講】高校3年生・高卒生対象「小論文短期集中講座」

詳細を見る :https://dialo.jp/course/map.html#special_course

本講座では、小論文の基礎に特化したテキストを用いて、「学習法編」「表現スキル編」「問題演習編」の3つの分野を、全12回で指導します。小論文に幅広く対応できる力を身に付け、読み手に熱意と論理性が伝わる、一貫性のある答案を作成することを目標とします。普段「大学受験ディアロ」にお通いでない方も受講可能です。

＜主な講座内容＞

・小論文の学習法

・書く／読む／考える

・小論文演習（テーマ型、課題文型、データ型、要約＋課題文型、データ＋課題文型）

※カリキュラムはご希望にあわせて変更する場合があります。

＜指導回数、内容＞

1講座：60分×12回

※複数講座の受講も可能です。

＜対象＞

2027年度入試において、学校推薦型選抜・総合型選抜で大学進学を目指す高校3年生・高卒生

※普段、大学受験ディアロにお通いでない方も受講可能です。

＜開講教室＞

大学受験ディアロ全スクール

＜受講料＞

お近くの大学受験ディアロのスクール(https://dialo.jp/school/)までお問い合わせください。

【リニューアル】高校3年生・高卒生対象「学校推薦型選抜・総合型選抜対策講座」

本講座では、【自己分析】【志望理由書対策】【面接対策】について、1対1の完全個別形式で、トレーナー（講師）が志望大学や入試方式を踏まえて指導します。学校推薦型選抜・総合型選抜に特化したテキストを使って、全16回の授業で、合格に必要な「思考力」や「文章力」のほか、面接での「表現力」を養成します。2025年度に本講座を受講した高校3年生の88.4％※が、学校推薦型選抜・総合型選抜に合格しています。

今年3月より、講座を一部リニューアルし、対策内容や対象を拡大しました。

※2026年度入試における同講座受講者の学校推薦型選抜・総合型選抜の入試合格率（合格者数／受講者数）（2026/3/21時点）

詳細を見る :https://dialo.jp/course/suisen.html

■リニューアル内容

・高校3年生に加えて、高卒生も受講可能に

・授業回数が全12回→全16回に、指導内容を拡充

＜講座内容＞

・学校推薦型選抜・総合型選抜について

・志望大学・学部のアドミッションポリシーの整理

・自己分析 ～過去・現在・未来～

・志望理由書の作成と添削

・面接試験への理解・準備と基本的なマナーの確認

・面接対策（模擬面接）

※カリキュラムはご希望にあわせて変更する場合があります。

＜指導回数、内容＞

60分×16回

※試験内容に合わせて、指導回数の追加が可能です。（別途、追加受講料がかかります）

＜対象＞

2027年度入試において、学校推薦型選抜・総合型選抜で大学進学を目指す高校3年生および高卒生

※普段、大学受験ディアロにお通いでない方も受講可能です。

＜開講教室＞

大学受験ディアロ全スクール

＜内容＞

自己分析・志望理由書対策・面接対策

※オプション（有料）にて、グループディスカッション・プレゼンテーション・口頭試問の各対策にも対応可能です。

＜受講料＞

お近くの大学受験ディアロのスクール(https://dialo.jp/school/)までお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込み

お近くの大学受験ディアロのスクール、もしくはフォームよりお問い合わせください。

大学受験ディアロ スクール一覧 :https://dialo.jp/school/お問い合わせフォーム :https://dialo.jp/contact/entry_form.html

大学受験ディアロ

大学受験ディアロは「ディアロの対話式トレーニング(R)」を特長とする、大学受験専門の個別指導塾です。ディアロの対話式トレーニング(R)は、従来の学習法に1:1の「対話」と「プレゼン」という新しい要素を取り入れた学習法です。メンバー（生徒）が事前に学習してきた内容を、ホワイトボードを使いながらトレーナー（講師）に説明（プレゼン）し、質疑応答を繰り返します。これにより、理解と定着力を高めていきます。さらに、毎回のカウンセリングを通じて、目標に向かって進むサポートを徹底して行います。

株式会社ゼニス 会社概要

会社名：株式会社ゼニス

所在地：東京都千代田区富士見2-11-11

代表取締役社長：濱野和夫

設立：2015年8月3日

URL：https://dialo.jp/

事業内容：大学受験ディアロ事業運営、大学受験Dialo online事業運営、高校受験ディアロ事業運営、公教育支援事業運営

【お客様からのお問い合わせ先】

お近くの大学受験ディアロのスクール(https://dialo.jp/school/)、もしくはフォーム(https://dialo.jp/contact/entry_form.html)よりお問い合わせください。