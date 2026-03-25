～サンエックスユニバース×ゼッテリア コラボレーション企画～ 「みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット」発売！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、株式会社バーガー・ワン（本社：東京都港区）が展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」※にて、4月1日（水）から期間限定で、「サンエックスユニバース」とコラボレーションした「みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット」が販売されることをお知らせします。

※一部店舗を除く。

今回は、「リラックマ」や「すみっコぐらし」、「たれぱんだ」などのサンエックスのキャラクターたちが大集合した「サンエックスユニバース」が、ゼッテリア限定のオリジナル描き下ろしで登場するキッズセットです。

「みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット」は、3種類のキッズセットメニュー（A：キッズチーズバーガーセット、B：キッズてりやきビーフバーガーセット、C：キッズチキンからあげっとセット）のご注文が対象です。

おもちゃは、ゼッテリアの看板メニューである絶品ビーフバーガーをイメージしたボールを転がして遊べる「ぜっぴん！ ころころボウリング」、フードメニューを持ったキャラクターが可愛い「ぜっぴん！ ぺたぺたシールブック」、ハンバーガーの具材のシールを貼って完成させたパーツを積み重ね、だるまおとしとして楽しめる「ぜっぴん！ つみつみだるまおとし」の３種類から1種類をお選びいただけます。

ぜひこの機会に、ゼッテリアの「キッズセット」をお楽しみください。

※表示価格は全て税込です。

※一部店舗を除く「ゼッテリア」257店舗で販売予定です。（3月25日時点）

※「みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット」は10時30分から販売します。

※6月下旬まで販売予定です。なくなり次第終了いたします。

【商品概要】

販売期間：4月1日（水）～ *なくなり次第終了

販売店舗：全国の「ゼッテリア」 ※一部店舗を除く。

内 容：「キッズセットメニュー」（A. キッズチーズバーガーセット、B. キッズてりやきビーフバーガーセット、C. キッズチキンからあげっとセット）1種類＋「おもちゃ」（１.ぜっぴん！ ころころボウリング ２. ぜっぴん！ ぺたぺたシールブック ３.ぜっぴん！ つみつみだるまおとし）1種類

※キッズセットの商品内容および価格が一部異なる場合がございます。

■「みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット」 おもちゃ一覧

*なくなり次第終了

１. ぜっぴん！ ころころボウリング

あそびシート：約H21×W14.8cm

ボール:約L7.5×W7.5×H7.8 cm

ピン：最大約H5×W2.2cm 最小約H2.4×W2.5cm

ボールとピンを組み立てて、ボウリング遊びができるクラフトおもちゃです。通常のボウリング遊び以外にも、付属の遊びシートを使って「てんとりゲーム」と「なまえあてゲーム」を家族やお友達と楽しめます。お片付けした後は、飾って楽しむこともできるアイテムです。

２. ぜっぴん！ ぺたぺたシールブック

シールブック/シール台紙：約タテ21×ヨコ14.8cm

持ち運びしやすいA5サイズのシールブックです。シールにはゼッテリアだけのオリジナル描き下ろしを使用。表紙を開くとキャラクターのプロフィール紹介ページがあり、サンエックスのキャラクターたちのことを詳しく知ることができます。計６ページにわたって、シール遊びやクイズ、ちがい探しなどいろいろな遊びが楽しめるおもちゃです。

３. ぜっぴん！ つみつみだるまおとし

だるまおとし：約Φ3×H7.5cm シール：約H14.8×W21cm

パーツに具材のシールを貼って絶品ビーフバーガーのデザインのだるまおとしを作ることができるセットです。完成したパーツを絶品ビーフバーガーのように積み重ねて、ハンマーを使ってだるまおとしを楽しめます。遊び終わったら、コーヒーゼリーシェーキをイメージしたデザインの可愛いスリーブに片づけることができます。

■「サンエックスユニバース」とは

これまでそれぞれの世界にいた個性豊かなサンエックスのキャラクターたちが、サンエックスのようせいの魔法で、世界を越えてあつまった新しいデザイン。懐かしさと新鮮さが交わり、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けます。サンエックスのコたちといっしょに、心がふわりとほどける小さな魔法を感じてみませんか。

■キャラクタープロフィール紹介

・リラックマ

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

詳しくはこちら：https://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/

2026年チャイロイコグマは10周年！ アニバーサリーサイトがオープンしました☆

2026年、チャイロイコグマは10周年を迎えます！きたる10周年を目前に、チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトがオープンしました♪

チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトです。 10周年のスペシャル壁紙などもゲットできますので、ぜひご覧ください！

チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/

チャイロイコグマ公式Xはこちら

https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20

・すみっコぐらし

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見る h(https://www.san-x.co.jp/ja/characters/sumikkogurashi/)ttps://www.san-x.co.jp/ja/characters/sumikkogurashi/(https://www.san-x.co.jp/ja/characters/sumikkogurashi/)

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック！

グッズやイベント情報を随時更新中！

▼すみっコぐらし公式Twitter

https://twitter.com/sumikko_335

・ たれぱんだ

たれぱんだは今日もよくたれています。好物はすあま。時速2.75m/h。気がつくとそばにいます。名前の通り、独特のたれたポーズとゆるやかな動きが、一度見たら忘れられない個性を表現しています。

詳しくはこちら：https://www.san-x.co.jp/ja/characters/tarepanda/

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

＊サンエックス公式HP：https://www.san-x.co.jp/

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