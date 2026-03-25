コクー、イジゲングループと業務提携を締結 ～九州エリアの中小企業のDXを「戦略立案」から「運用定着」まで、ワンストップで支援する体制を構築～

コクー株式会社

「人財」×「デジタル」事業で社会のDXを支援するコクー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：入江 雄介、以下「コクー」）は、西日本フィナンシャルホールディングスグループのイジゲングループ株式会社（所在地：大分県大分市、代表取締役：池 尚大、以下「イジゲングループ」）と連携し、九州エリアにおける中小企業のDX推進に向けた取り組みを開始したことをお知らせいたします。

現在、地方の中小企業においては慢性的な人材不足が続いており、「DX推進の必要性を感じていても、運用・定着を担うデジタル人材がいない」という課題があります。

本提携では、イジゲングループがDX課題のヒアリングおよび要件定義を行い、コクーが提供する「DX人財サービス」が現場への運用・定着までを担います。

両社の強みを掛け合わせることで、九州エリアの中小企業のDXを戦略立案から運用定着までワンストップでサポートし、地域の持続的な発展に寄与してまいります。

■ 業務提携の背景

コクーは、長期経営計画「VISION 2030」において「地方創生」を最も重視する戦略の一つに掲げています。九州エリアにおいては、「福岡オフィス」「北九州オフィス」「熊本オフィス」の3拠点体制で地域のDX推進に向き合っています。

地方創生を実現するためにコクーが提唱するのが「デジタル人財の地産地活（ちさんちかつ）モデル」です。これは地元のデジタル未経験者をコクーの正社員として雇用、DX人財として育成し、地元企業のDX推進を支援するエコシステムをその地域につくる取り組みです。

しかし、地域企業の多様な経営課題に深く入り込み、最適なDX戦略を描いてDXを真に加速させるためには、地域経済のネットワークと信頼、地元企業の経営課題に対する深い理解を持つパートナーとの連携が不可欠でした。

イジゲングループは、「あらゆる人のポテンシャルを最大化する」をミッションに掲げ、九州エリアの中小企業にDX支援を行ってきました。この度、コクーが進める地方創生の取り組みである、「デジタル人財の地産地活（ちさんちかつ）」モデルにご共感いただき、イジゲングループの「戦略立案・コンサルティング力」と、コクーの「実務運用・人財育成力」を掛け合わせた、九州エリアに密着したDX推進体制を構築することとなりました。

コクーは、今後も地元企業や自治体、地方銀行とのパートナーシップを深め、2030年までの地方30拠点開設という目標に向け、地域のDX推進を加速させてまいります。

▼コクーの「地方創生の取り組み」詳細はこちら

https://cocoo.co.jp/corporate/vision2030/regional-revitalization/

■ 本提携の取り組み（サービス）内容

本提携では、「業務効率化」「情報システム」「デジタルマーケティング（DM）」の3領域を中心に、イジゲングループがDX課題のヒアリング・現状分析からDX戦略の立案および要件定義を行い、コクーがDX人財による現場への伴走型支援・運用定着を担います。

これまでコストや地理的制約によりDXを断念していた地方の中小企業に対し、コクーがBPaaS（Business Process as a Service）※という形態を提供することで、無理のない投資でプロフェッショナルな実務運用を実現できる環境を整備してまいります。

また、本提携による支援体制をより強固なものとするため、今後、九州エリアにおいてコクーの「BPaaSセンター」の立ち上げを予定しております。

※ BPaaS（Business Process as a Service）：業務を外部へ丸投げするのではなく、現場に寄り添いながらDXの「運用・定着」までを伴走支援する新しいサービス形態のこと。

■コクーのBPaaSセンターについて

中小企業のDX推進において大きな障壁となっている「属人化」「人手不足」、そして「費用対効果（ROI）が見えにくい」という課題を解決するための、新しい業務支援の形態です。従来のBPO（業務委託）は、業務を完全に外部へ任せきってしまうため「社内にノウハウが残らない」「現場の声を反映しにくい」といった課題がありました。コクーが提供するBPaaSは、これらの課題を払拭し、現場に寄り添いながら、業務設計・ツール活用・ナレッジ運用までを一貫して担い、持続的に成果が出る体制をつくる伴走型の月額（サブスクリプション）サービスです。

【コクーのBPaaS 3つの特長】

1. デジタル活用に特化した業務効率化

SaaSツールやRPA、生成AIなどを掛け合わせ、日々のルーティン業務や、費用対効果が出にくく後回しにされがちな業務の自動化・生産性向上を実現します。

2. リモート×現地の「ハイブリッド型」サポート

リモートでの迅速なサポートをベースにしながら、リモートだけでは解決が難しい課題に対しては現地に出向いて対面で対応するハイブリッド型支援を行います。多様な環境を持つ地域の中小企業に確実なDXを定着させます。

3. DX人財がいなくても、社内にノウハウを残す

現場の社員様のご要望を整理する「プロセスデザイナー」が、コクーの専門支援チーム（BPaaSセンター）との架け橋となります。これにより、企業は新たなDX担当者を採用する負担なくプロジェクトを進められ、現場にしっかりとノウハウを残しながら業務の標準化を実現できます。

■ 業務提携に向けたコメント

・イジゲングループ株式会社 代表取締役社長 池 尚大

イジゲングループはこれまで、地域企業の経営課題に寄り添いながらDX戦略の立案を担ってまいりました。一方で、現場への定着支援においては、信頼できるパートナーの必要性を感じていました。コクー様は、地元人財を育て地域に根ざす『地産地活』という理念において、私たちと深く共鳴するパートナーです。両社の強みを掛け合わせることで、九州の中小企業が真の意味で『自走できるDX』を実現できると確信しています。

コクー様とのパートナー契約を通じ、さらなる協業の可能性を探求しておりますので、同様の課題解決を目指す企業様からのご相談を歓迎しております。ご相談・お問い合わせは こちら (https://ijgn.group/contact)からお願いいたします。

・コクー株式会社 代表取締役CEO 入江 雄介

コクーにとって九州エリアは、2023年に初めて地方拠点を構えた、非常に思い入れの深い特別な場所です。

地元経済への深い理解と信頼を持つイジゲングループ様とパートナーシップを組み、九州のDXを加速させて地域に貢献できることを、大変嬉しく思います。

両社でしっかりとタッグを組み、これまでDX推進に悩まれていた九州の企業様を支援していくことで、地域経済の活性化、そして私たちの最終的なゴールである「『地方創生』という言葉をなくす」社会の実現に向けて共に歩んでまいります。

■イジゲングループ株式会社について

イジゲングループは創業以来、ビジネス、テクノロジー、クリエイティブの３つの専門領域において活躍できる「人」を土台に、自社サービスの開発をはじめ、経営・人材・事業など多岐にわたる課題を解決に導く支援を行ってまいりました。

2022年、株式会社西日本フィナンシャルホールディングスのグループの一員として新たなステージに立ち、多様なバックグラウンドを持つ経験豊富な人材と信頼をさらなる強みに、地域の人や企業の皆様と共に成長と挑戦を続けています。

会社概要

会社名：イジゲングループ株式会社

所在地：大分県大分市大道町2丁目6-26 N2G

設立：2020年10月6日

代表者：代表取締役社長 池 尚大

事業内容：経営課題・新規事業をデジタル＆デザインを中心としたワンストップでサポートするDXサービス

URL ：https://ijgn.group/(https://ijgn.group/)

■コクー株式会社について

コクー株式会社は、2019年の創業以来、企業・自治体の「DX支援」や「DX人財の育成」に取り組んでまいりました。

『デジタルの力でダイバーシティ＆インクルージョンがあたりまえの社会を創る』をパーパスに掲げ、多様な人財の活躍を推進しています。

その第一歩（ステップ1）として女性活躍推進に取り組み、異業種から未経験でデジタル分野でのキャリアを築きたいという意欲ある女性を正社員として迎え入れ、独自のプログラムによりDX人財へと育成。社員約900名のうち女性比率は82％で多くの女性社員が企業のDXを支援しています。

コクーの強みは「社員一人ひとりが当事者意識を持ち、主体的行動をする」という理念と企業文化に共感する、経歴の多様な社員が集まっている点です。

こうした実績により、『Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2023』で企業ランキング第2位を受賞するなど、女性活躍企業アワードやD＆Iに関する受賞を多数獲得しています。

2023年に策定した長期経営計画「VISION2030」においては「D＆I」「地方創生」「業務提携」を重点テーマとして取り組み、『DX人財輩出企業 No.1～日本の生産性向上を実現し、誰もがイキイキ働ける社会をつくる～』の実現を目指します。

会社概要

会社名：コクー株式会社

所在地：東京都千代田区神田神保町3-29 帝国書院ビル5階

設立：2019年2月6日

代表者：代表取締役CEO 入江 雄介

事業内容：<人財×デジタル事業>DXコンサルティング事業、EXCEL女子事業、データサイエンス事業、RPA事業、AI事業、デジタルマーケティング事業、ITインフラ事業、エデュケーション事業

URL ：https://cocoo.co.jp(https://cocoo.co.jp)

＜本件に関するお問い合わせ＞

【報道関係者のお問い合わせ先】

コクー株式会社

広報グループ 担当：深町（ふかまち）

TEL:080-7681-9473（携帯）、03-3527-1167（代表） MAIL: prg@cocoo.co.jp