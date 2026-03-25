会員数91万人のmineoコミュニティサイト「マイネ王」にユーザー主導でコミュニティが形成できる新機能「サークル」を導入

株式会社オプテージ

株式会社オプテージ（大阪市中央区）は、携帯電話サービス「mineo（マイネオ）」のコミュニティサイト「マイネ王」において、ユーザー同士が共通の興味や関心を軸に、継続的に交流できる新機能「サークル」を2026年3月31日（火）に導入します。

「マイネ王」は、現在会員数91万人に達するmineo公式のコミュニティサイトです。本コミュニティサイトは、「Fun with Fans!」をブランドステートメントとして掲げ、パケットを通してユーザー同士が助け合える「フリータンク」をはじめ、ファンの声からサービス開発や改善を行う「アイデアファーム」などを通じてユーザーとの共創により発展してきました。

今回の「サークル」導入により、ユーザー同士がより継続的かつ自発的に交流できる場を広げ、mineoならではのユーザーとの共創文化をさらに発展させてまいります。

なお、本機能の導入に先立ち、2026年3月25日（水）より「マイネ王」サイト上にて先行公開を行い、サークル設立申請の受付を開始します。

■背景と目的

近年、SNSの普及により、共通の興味や関心を軸にユーザー同士が、情報を共有し合うコミュニティの価値が高まっています。※こうした中、企業とユーザー、さらにはユーザー同士をつなぐ場として、コミュニティサイトの役割はますます重要になっています。

「マイネ王」は2026年1月で11周年を迎え、会員数91万人、月間アクティブユーザー約20万人を有するコミュニティサイトへと成長しています。さらに、コアユーザー約4,000人の解約率はmineoユーザー全体の約5分の1にとどまり、紹介アンバサダーの適用数もmineoユーザー全体の約1.5倍と高く、mineo事業の成長を支える重要な基盤となっています。

こうしたmineoの強みである「マイネ王」に新機能「サークル」を導入することで、共通の興味や関心を持つユーザー同士がより継続的かつ自発的につながる場を広げ、コミュニティサイトの活性化をさらに促進します。

これにより「人とのつながり」や「共感」、「ユーザー共創」による体験価値をさらに高め、より多くの方にmineoを選んでいただき、長く満足してご利用いただけるサービスの実現を目指します。

■「サークル」機能の特長

「サークル」は、共通の興味や関心を持つユーザーがグループを作り、継続的に交流できるコミュニティ機能です。テーマごとにコミュニティを形成することで、同じ興味を持つユーザー同士がつながりやすくなり、ユーザー主導の交流を生み出します。

（１）ユーザー主導型コミュニティ

投稿やコメントなど、一定の活動を行っている「マイネ王」の活動ランク「レギュラーLv1」以上のユーザーが、3名以上（リーダー1名とサブリーダー2名以上）集まることでサークルを設立できます。

（２）人と人とのつながりを重視した交流設計

「友達に会う」「趣味を楽しむ」「自分の居場所がある」といった、人と人とのつながりを重視したコミュニティ体験を提供します。

（３）オンラインからリアルへ

「マイネ王」では、オンラインでの交流をきっかけにユーザーとマイネ王運営事務局が実際に集まり、意見交換を行う「オフ会」も行われており、これまでに延べ約2,600人が参加しています。「サークル」の導入を通じて、ユーザー同士のつながりがオンラインからリアルへ広がるコミュニティの発展を目指します。

サークル機能ページURL：https://king.mineo.jp/circle

■推し活コミュニティの展開

「サークル」は、好きなキャラクターやコンテンツを応援する“推し活”コミュニティとしても活用できます。

その第一弾として、2026年5月22日（金）にmineo公式キャラクター「マイぴょん」の公式サークル「マイぴょんファンクラブ」を開設予定です。ファンアート投稿やイベント企画など、ユーザー参加型の交流を通じて、マイぴょんの“推し活”コミュニティを展開します。

■サークル設立チャレンジキャンペーン

「サークル」の開始を記念し、「サークル設立チャレンジキャンペーン」を実施します。

キャンペーン詳細ページURL:

https://king.mineo.jp/staff_blogs/3067（2026年3月31日（火）10時公開）

mineoは、コミュニティサイトの共創文化を通じて、つながりを手に、共に踏み出す未来の実現を目指します。

※：総務省『令和6年通信利用動向調査ポイント』 より

https://www.soumu.go.jp/main_content/001011527.pdf

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以 上