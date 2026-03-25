リーナー、自律稼働する調達プラットフォーム「リーナーコネクト」を提供開始。調達の「協調領域」をインフラ化し、「失われた30年」を調達から取り戻す

株式会社Leaner Technologies

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに掲げる株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：大平 裕介、以下「リーナー」）は、サプライヤーとの情報管理とコミュニケーションを一元化・自動化する次世代型プラットフォーム「リーナーコネクト」の提供を開始いたします。

本サービスは、製造業の現場でブラックボックス化しているサプライヤーとのやり取りをデジタル化し、データ収集・管理・分析を自動化します。これにより、2026年1月施行の取引適正化法への対応やカーボンニュートラル、BCP対策など、爆発的に増加する調達部門の業務負荷を削減し、製造業の利益率向上と「戦略的調達」へのシフトを支援します。本プロジェクトは、株式会社SUBARUをはじめとするパートナー企業各社と共に、調達業務における「協調領域」の最適化を推進しています。

■サービス提供の背景と目的

日本の企業間取引市場は約1,000兆円※1の規模を誇りますが、その現場は危機的状況にあります。日本の製造業が直面しているのは「現場を回す人間がいなくなる」という生存の危機です。日本の製造業の心臓部である「調達部門」は今、相反する2つの巨大な圧力によって、これまでの「人手頼みの管理」が物理的な限界を迎えています。



※1 財務省「法人企業統計調査」における全産業（金融・保険業を除く）の売上高合計（約1,500兆円）から、売上原価および販売費・一般管理費の比率を鑑みた、日本国内の企業間取引（B2B）の推定市場規模。

1.「守りの業務」の爆発的増加

脱炭素（カーボンニュートラル）への対応、人権デューデリジェンス、頻発する災害へのBCP対策、そして2026年1月施行の「取引適正化法」への準拠など、外部環境の変化により、調達部門が処理すべき情報量は近年、爆発的に増加しています。

サプライヤーとのコミュニケーションは多様化・複雑化の一途をたどり、不十分な情報管理は「法規制違反」や「供給網の断絶」といった、甚大な経営リスクに直結するフェーズに突入しています。

2.「担い手の消滅」とDXの停滞

一方で、日本の生産年齢人口は急速に減少し続けています。特に製造業の調達部門は、専門的な知識と長年の経験（勘とコツ）が必要とされる領域でありながら、次世代への技能承継が追いついていないという課題を抱えています。これまでのように「アナログな業務を、気合と根性でカバーする」というモデルは物理的に維持不可能となりつつあります。

また、DX化を進める調達部門で使われるツールは、紙やFAXをデジタル（ExcelやSaaS）に置き換える「作業の効率化」に留まるケースがほとんどです。そのため、「誰かがデータを入力し、確認し、メールを送る」という労働そのものは人間に残されたままでした。

管理する情報が爆発的に増え続ける一方で、それを扱う人間が減っていく。このギャップが調達部門、そして日本企業の生産性の向上を阻む原因であると捉えています。



このような課題を解決するために、人が介在せずとも業務が完遂する「調達の新しい労働力」になる「リーナーコネクト」の提供に至りました。

「リーナーコネクト」を活用することでこれまで手作業で行っていたサプライヤーとのコミュニケーションや情報管理業務の自動化を実現します。

AIエージェントが実現する「労働力の代替」へのパラダイムシフト

今、テクノロジーは大きな転換点を迎えています。AIは単に人間が使う「道具」から、自律的に判断し実行する「AIエージェント」へと進化しました。

リーナーコネクトは、単なる「Excelの代替ツール」ではありません。AIがバイヤーの代わりにサプライヤーへ連絡し、回答を回収し、データを整理する。「人間の労働そのものを代替するデジタル労働力」を目指します。テクノロジーが「人の作業を助ける」段階から「人が介在せずとも業務が完遂する」段階へと移行した今、リーナーコネクトは日本の製造業が人手不足を乗り越え、再び世界で戦うための「新しい労働力」となります。

■「リーナーコネクト」概要

「リーナーコネクト」は、サプライヤーとのあらゆるコミュニケーションとデータを一元化するプラットフォームです。単に「入力を楽にするツール」ではなく、システム連携やAIを活用した「業務の自動化」の実現を通じて「デジタル労働力」を提供します。

1.【SoR（System of Record）】取引先情報の一元的な基盤構築

部署ごとに散在し、重複していた取引先情報（基本情報、連絡先、台帳情報など）を一箇所に集約。常に正確かつ一貫性のあるデータベースを構築します。これにより、情報の更新依頼やデータ集約作業に費やしていた膨大な工数を解消し、正確なデータ管理を実現します。

2.【双方向型インフラ】コミュニケーションの可視化と属人化排除

バイヤーからの依頼送信だけでなく、サプライヤー側からの「生産終了（EOL）申請」や「価格改定の相談」もデジタル上で一括管理が可能です。これまでメールや電話に閉じていたやり取りを可視化することで、特定の担当者に依存する状況を改善します。誰もが常に最新の進捗を把握できる、透明性の高い「チームで共有可能な情報基盤」を確立します。

3.【自律型調達】不測の事態に揺るがない「強靭なサプライチェーン」

蓄積されたデータを基に、災害時の被害状況把握や法令遵守（コンプライアンス）の状況を瞬時に可視化。高度なテクノロジーがリスクを検知・分析することで、強靭かつ自律的なサプライチェーンの構築を支援します。

■主要機能

- 依頼機能- ドキュメント機能- 取引先機能- 申請受付機能- 台帳機能- システム連携機能- 外部データ連携機能- AI連携機能

■国内トップランナー企業との共創

本プロジェクトは、サプライヤー管理を単なる「企業の競争領域」ではなく「調達業務を進化させるべき共通基盤（協調領域）」と捉える、国内トップランナー企業各社とのパートナーシップにより始動しました。企業の垣根を越え、現場の切実な課題を共に解決することで、個社に閉じないエコシステムを構築し、日本のモノづくり全体の底上げを目指します。

■リーナーコネクト事業責任者 コメント

株式会社Leaner Technologies リーナーコネクト事業責任者

高橋健太

日本の製造業が再び世界で勝つためには、調達部門を「事務作業の場」から「戦略を担う場」へと変革しなければなりません。企業間で手を取り合うべき「協調領域」において、アナログな事務作業に貴重なリソースを消費する時代は終わりました。

私たちは、単なるソフトウェアを提供しているのではありません。日本の産業の未来を支える「次世代の業務インフラ」であり、現場を支える「新しい労働力」そのものを提供していく覚悟です。

本サービスを通じて、バイヤーを単純作業から解き放ち、本来取り組むべき「競争領域（付加価値創造）」へとシフトさせることで、日本のモノづくりのさらなる発展、日本企業の競争力の強化に寄与してまいります。

■株式会社SUBARU

調達本部 調達統括部 担当部長 兼 ITシステムR＆D部 担当部長 川崎 康弘 氏 コメント

これまで約20年利用してきた既存システムは、仕組みの老朽化や使い勝手の悪さが課題でした。特に情報の検索性が低く、バイヤーとサプライヤー双方が「必要な情報にたどり着けない」状態が続いていました。また、メールやExcel中心のやり取りによる業務の属人化も問題でした。 リーナーコネクトの導入理由は、直感的なUIと高い検索性により「そこに行けばすぐに見つかる」プラットフォームを実現できる点です。情報の透明性を高め、サプライヤー様との双方向コミュニケーションを構築することで、調達業務の標準化を目指しています。こうした協調領域の業務は業界全体で良くしていきたいと思っています。リーナー社は、お客さまの調達業務に対する理解も深く、痒い所に手が届きます。サービスの進化の速度も速く、時代の変化に沿って引き続き進化していくことを期待しています。

■株式会社パロマ 取締役 生産・調達統括本部長 兼 調達部 部長 安田 哲也 氏 コメント

弊社では、調達プロセスの可視化と見直しによる業務効率化や、取引先様との強固なパートナーシップ再構築を目指しています。その一環として、基幹システムでは管理しきれない付帯情報を一元管理し、情報連携を円滑にするプラットフォームとして「リーナーコネクト」を導入しました。数週間という短期間で導入でき、初期費用を抑えられるサブスクリプション型である点に加え、シンプルなUIで取引先様も簡単に操作できる点が決め手でした。本システムで点在する情報を集約し、コミュニケーション環境の確立を進めます。

■会社概要

株式会社Leaner Technologies

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシングプラットフォーム「リーナー見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」を提供しています。

企業の調達部門における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、これまで埋もれていた付加価値の高い業務プロセスをデジタル化・構造化し、蓄積されたデータをAI技術を利用しながら活用することで、調達部門の生産性と企業の利益率向上を実現するサービスを提供します。

法人名：株式会社Leaner Technologies

代表者：代表取締役 大平 裕介

所在地：東京都品川区西五反田７丁目２３－１ 第3TOCビル 9F

設立：2019年2月22日

URL：https://leaner.co.jp





