「脚がむずむずして寝つけない」夜に！むずむず脚などによる寝つきの悪さを改善する漢方薬「ムズナイト」が新登場（第2類医薬品）

小林製薬株式会社

小林製薬株式会社（本社：大阪市、社長：豊田 賀一）は、就寝時に脚がむずむずして寝つけない症状に対し、たかぶった神経を鎮め、不快感を抑えて寝つきやすくする漢方薬「ムズナイト」（第2類医薬品）を、4月8日（水）より全国にて発売します。

Topics

- 「常時接続社会」でたかぶる神経が、むずむず脚による不眠を招く一因に- 「脚のむずむず感」で寝つけない生活者は約400万人*¹。深刻な「睡眠負債」へと繋がる現状- 漢方のチカラでむずむず脚による不眠をスムーズな入眠へ

情報過多な現代では、自律神経が休まらず、夜になっても神経がたかぶったままの状態になりやすい環境です。この「神経のたかぶり」に起因する、「虫が這うような」と表現される脚のむずむず感は、深刻な入眠障害を引き起こす大きな要因となっています。新製品「ムズナイト」は、こうした未充足の悩みに着目し、たかぶった神経を鎮めることで、不快感を抑えて寝つきの悪さを改善する新しい選択肢を提案します。

＊１ 出典：当社調査 (インターネット調査 （2022年3月）20-60代男女N=1,000 ）調査委託先：株式会社インテージ

<製品特徴>

<開発背景>

- 「むずむず脚などによる寝つきの悪さを改善する」漢方処方の市販薬「ムズナイト」は、漢方処方「抑肝散加芍薬黄連(よくかんさんかしゃくやくおうれん)」を採用した市販薬として、むずむず脚などによる寝つきの悪さを改善する漢方薬です。- 原因である神経や筋肉への根本アプローチむずむず脚は、神経がたかぶり、筋肉を緊張させることで起こります。「ムズナイト」は神経のたかぶりを鎮め、連動する筋肉の緊張を緩和します。心身を休息状態へ整えることで、じっとしていられない脚のむずむずを抑え、スムーズな寝つきを助けます。

不眠症は「国民病」とも言われ、一般成人の30～40％が何らかの不眠症状を有しており、特に女性に多いことが知られています*²。中でも、就寝時に脚がむずむずする、虫が這うような不快感「むずむず脚」に悩む方は、国内で約488万人にものぼります。（図１）

当社調査では、その自覚者の約7割が女性であり、特に30～40代の女性に多い悩みであることが明らかになりました*³。これまで、市販薬市場にはこの症状に特化した内服薬が存在せず、多くの方がマッサージなどの一時的な対処でやり過ごしており、現状の対処に満足できていないという実態がありました。そこで、脚のむずむずした不快感を抑えて寝つきをよくする漢方薬「ムズナイト」を開発しました。

＊2 厚生労働省 生活予防のための健康情報サイト「e-ヘルスネット」内「不眠症」引用

＊3 当社調査 (2019年9月）20-60代男女1年以内むずむず経験者N=314 調査委託先：株式会社インテージ

<担当者メッセージ>

＊１ 出典：当社調査 (インターネット調査 （2022年3月）20-60代男女N=1,000） 調査委託先：株式会社インテージ (図1)ﾏｰｹﾃｨﾝｸ゛本部 医薬品・食品ﾏｰｹﾃｨﾝｸ゛部 漢方・生薬ｸ゛ﾙｰﾌﾟ寺岡 悠樹

「脚がむずむずして眠れない」という切実な悩みは、周囲に理解されにくい一方で、実は日常生活への支障が非常に大きい深刻な悩みです。調査を進める中で、「脚の中に虫が這っているようで一睡もできない」「じっとしていられず夜中に歩き回ってしまう」といった切実な声を数多く耳にしました。この症状は、単なる脚の違和感にとどまらず、心身の回復に不可欠な「睡眠」を著しく阻害します。しかし、これまでは「病院に行くほどではないが、どう対処していいか分からない」という、一人で抱える悩みの一つとなっていました。私たちは、こうした「不快で眠れない」というお困りごとに真正面から向き合い、漢方の知見を活かして、たかぶった神経を鎮めるというアプローチに辿り着きました。一人でも多くの方が、不快感から解放され、穏やかな夜を迎えられるようになることを願っています。

あったらいいなメモ

<製品概要>

- 「むずむず脚」とは主に脚の奥に虫が這うような不快感が生じ、動かさずにはいられない強い衝動に駆られる神経の病気です。安静にする夕方から夜間に症状が悪化しやすく、深刻な寝つきの悪さを招きます。- 意外な盲点「夏の脚のむずむず」。たかぶった神経を鎮め、むずむず脚による不眠をケアこの症状には季節性があることも特徴です。夏場は、多量の発汗による鉄分不足や脱水、寝苦しさによる自律神経の乱れが引き金となります。「ムズナイト」は現代人の休息の悩みに寄り添い、たかぶった神経を鎮めることで、不快感を抑えて寝つきの悪さを改善します。長年、むずむず脚による不眠で悩んできた方々に、新しい寝つきケアという選択肢を提供します。

製品名：ムズナイト（販売名：ムズナイト）

カテゴリー：第2類医薬品

メーカー希望小売価格：2,350円（税抜） 15包

発売日：2026年4月8日（水）

＊実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

＊店舗によっては、お取扱いのない場合がございます。

効能・効果：体力中等度以上をめやすとして、神経のたかぶりが強く、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症:神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、歯ぎしり、更年期障害、血の道症

用法・用量：1回1包を1日3回、食前又は食間に服用してください。

成分・分量：【1日量（3包）中】

抑肝散加芍薬黄連エキス4.615g トウキ2.75g、チョウトウコウ0.75g、センキュウ1.35g、ビャクジュツ2.65g、ブクリョウ3.25g、サイコ1.0g、カンゾウ0.3g、シャクヤク2.0g、オウレン0.15gより抽出

*添加物として、無水ケイ酸、デキストリンを含有する

小林製薬株式会社 お客様相談室

TEL：0120-5884-01／URL:https://www.kobayashi.co.jp

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