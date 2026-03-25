イケア、4月の新商品640点以上を2026年4月1日（水）より順次発売！

イケア・ジャパン株式会社

「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締 役社長 兼 Chief Sustainability Officer：ペトラ・ファーレ）は、4月の新商品640点以上を2026年4月1日（水）より順次、全国のイケア店舗およびIKEAオンラインストアで販売開始します。

4月は、新生活のスタートに合わせて、部屋の雰囲気も新しくしたくなる季節です。イケアなら、お手ごろな価格と、自由な発想で家をより快適で自分らしい空間に変えられます。4月の新商品には、春の訪れとともに、日常にときめきをもたらしてくれる快適なアイテムが多数登場します。

丸みのあるデザインが心地よい、360度回転式のイージーチェア。長い冬が明け、春を待ちわびるスウェーデンのように、大胆な花模様が家の中に彩りを添える掛け布団カバーと枕カバーのセット。縦でも横でも使えるシェルフユニットが、いつもの部屋をさらに明るく、居心地のよい空間へと変えてくれます。また、ユニークで遊び心のあるデザインの時計や、機能性の高い明るい色のベッドサイドテーブルを揃えれば、自分らしく心地よい寝室で新生活の準備が整います。

新しい出会いが生まれる春。デザイン豊富なイケアの新商品で、友人や家族を招きたくなるような心地よい空間づくりをしませんか？

詳しい内容は、下記のリンクをご参照ください。

■ 4月の新商品：https://www.ikea.com/jp/ja/new/

【一部商品のご紹介 （価格は税込み）】

LILLESATER/リレセーテル

回転イージーチェア

\24,990～

この回転チェアは、心地よい雰囲気をもたらし、リビングルームの中心的存在になります。モダンで有機的なフォルムは、家具を際立たせたいと考えている人に最適です。丸みをおびたデザインと、高品質なポケットコイルの芯材とコールドフォームがほどよい硬さの快適さを長く保ち、体をリラックスさせます。360度回転し、いつでも快適な座り心地を提供します。

UPPAKRA/ウッポークラ

3人掛モジュールソファ 寝椅子付き

\154,980

このソファは、快適さをまったく新しいレベルへと引き上げてくれます。深く沈み込むような座り心地と、肌触りの良いやわらかなカバーが特徴で、家族全員がくつろいで腰を下ろすのに十分な広さがあり、一緒にゆったりとした時間を過ごすのにぴったりの場所になります。そして見た目にもとても魅力的なスタイリッシュなデザインです。

BILLY/ビリー

本棚

\9,990

5秒に1台売れていると言われる大人気の本棚にあざやかなブルーの新色が登場。シンプルで流行に左右されない、だけど大胆なデザインの本棚に本を収納したり、お気に入りのアイテムをディスプレイしたりしましょう。 シーズナルの期間限定のカラーなのでお見逃しなく。

RADMANSÖ/ロードマンソー

ベッドフレーム

\24,990

ミッドセンチュリーをインスピレーションにしたデザインで、洗練されたライン、優れた機能性、温かみのあるウォールナット調が特徴のベッドフレームです。少し傾斜したヘッドボードは、ベッドフレームに取り付ける際に2種類の高さから選べるので、自分に合った快適なサポートが得られます。ベッドルームに心地よさと個性を追加できるアイテムです。

NALBJÖRNBAR/ノールビョーンベール

掛け布団カバー＆枕カバー

\3,999

白地にグリーンの草花をあしらったさわやかで涼しげな印象が特徴のデザインです。綿とビスコース/レーヨンの混紡です。 柔らかな綿は通気性と吸水性に優れ、木材パルプからつくられるビスコースには滑らかさと美しい光沢があります。 カバーに波状の凹凸がつくように織られているので立体感があります。

HARLIR/ヘールリル

掛け布団カバー＆枕カバー

\2,999

大胆な花模様は、自然のつくり出す思いがけない模様がインスピレーションに、不思議な形と色が意外性をもってひとつに調和する様子をとらえています。 インクと水彩絵の具を使って、繊細な葉や花びらが描かれています。長い冬が終わり、春を待ち望むスウェーデンのように家の中に彩りや、緑あふれる自然の雰囲気を取り入れてください。綿とビスコース/レーヨンの混紡です。

FLODKRAFTA/フロードクレフタ

時計

\699～

この時計は、ミニマルスタイルの魅力的でユニークなデザインです。静音のクオーツムーブメントを採用した、秒針音のない完全に静かな時計なので、寝室をはじめとする家のさまざまな場所に置けます。イケアらしいカラフルな配色と、温かみがあり触り心地の良い天然コルク素材を使用したデザインの2パターンをご用意しています。

KALLAX/カラックス

シェルフユニット

\12,990

すっきりとしたラインでシンプルなデザインが人気のKALLAX/カラックスはフレキシブルで、家で使いやすいのが特徴です。立ててシェルフユニットとして使うことも、倒してサイドボードとして使うこともできるので限られたスペースを有効的に活用できます。いろんなサイズのスペースが備わった活気あるデザインなので部屋の印象を華やかにしてくれます。

BLANKHALLAN/ブランクヘラン

ベッドサイドテーブル

\9,990

明るい色のアクセントと賢い機能が融合した目を引くアイテム。軽やかで柔らかな見た目とこだわりのディテールが特徴です。小さなアイテムは引き出しにすっきり収納し、おしゃれなオブジェを上に飾りましょう。

MABARSSKAR/モーベルスシェール

コーヒーテーブル 屋外用

\4,999

持ち手の付いた軽量なデザインなので、必要な場所に楽に持っていけて、簡単に屋外スペースに個性をプラスできます。屋外用ですが、もちろん屋内でもご使用いただけます。

イケアの商品開発

よいデザインならば価格は高くて当たり前という考えはイケアにはありません。優れた品質とデザインこそ、多くの人が手に入れられる価格であるべきだとイケアは信じています。製品開発者、デザイナーは、イケア独自の製品開発哲学である「デモクラティックデザイン」の5つの要素（優れたデザイン、機能性、低価格、品質、サステナビリティ）のバランスを考慮し、製品をデザインします。

※写真はイメージです。

※プレスリリースに記載されている内容は、公開日時点の情報です。お客さまがこの情報をご覧になる日によっては、生産・販売が終了している場合や、価格・仕様などが異なる可能性がございます。あらかじめご了承下さい。

イケア・ジャパン 公式HP http://ikea.jp/

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