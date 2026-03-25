【太陽光・蓄電池のECODA（エコダ）】まもなく受付開始の「2026年DR補助金」活用を強力サポート。

株式会社ECODA

太陽光発電および蓄電池の施工・販売を手がける株式会社ECODA（エコダ）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：平間 一也、https://ecoda-corp.com/(https://ecoda-corp.com/)）は、2026年4月中旬より公募開始予定の「DR（デマンドレスポンス）補助金」の活用支援を強化いたします。

昨今の電気代高騰を受け、家庭でのエネルギー自給自足への関心が高まる中、年間1,800件の施工実績とトップクラスの補助金申請ノウハウを持つECODA（エコダ）が、複雑な申請手続きのサポートから最適な機種選定までを一貫して提供。家計負担の軽減と脱炭素社会の実現に貢献します。

「賢く使って、賢くもらう」これからのスタンダード、DR補助金とは？

昨今、電力の需給バランスを調整する仕組みとして注目されている「DR（デマンドレスポンス）」。国のDR補助金（電力需給ひっ迫時等に、蓄電池を活用して電力使用をコントロールする仕組みへの補助）を活用することで、蓄電池の導入コストを大幅に抑えることが可能です。

＜なぜ今、DR補助金なのか＞

従来の補助金は「設置すること」に対して出されるものが主流でしたが、DR補助金は「蓄電池を効率よく動かすこと」を条件に、手厚いサポートが受けられる仕組みです。

・自動で電気代を最適化：AIなどが、電気が高い時間帯は蓄電池の電気を使い、安い時間帯に貯める設定を自動で行います。補助金を受け取れるだけでなく、導入後の電気代削減効果も最大化されます。

・手間をかけずに社会貢献：日本全体の電気が足りない時に、蓄電池の電気を自宅で使う（＝電力会社からの購入を控える）協力を行うことで、高額な補助金が還元されます。システムが自動で制御するため、生活スタイルを変える必要はありません。

＜対象となる方＞

太陽光発電を既に導入されている方、またはこれから蓄電池とセットで導入を検討されている方。

【重要】最大60万円。前回は「わずか2ヶ月」で予算終了した人気制度

国のDR補助金は非常に人気が高く、最大60万円が助成される大型の補助金です。

前回のDR補助金は想定を上回る需要があり、わずか2カ月足らずで予算上限に達し、早期受付終了となりました。本年度も早期の予算消化が予想されます。申請開始を待ってからの検討では間に合わない可能性があるため、申請実績の多いECODA（エコダ）による事前のシミュレーションと準備を推奨しています。

・申請期間（予定）：2026年4月中旬頃 ～ 12月初旬

申請数が多いECODA（エコダ）だからできる「確実な受給」への最短ルート

補助金の申請は書類が複雑で、不備によるタイムロスが受給の成否を分けることも少なくありません。

・年間1,800件（2024年実績）の圧倒的な施工・申請実績

関東圏トップクラスの施工実績を誇り、数多くの補助金申請を代行。高い採択率とスムーズな進行でお客様の負担を減らします。

・大手メーカーからの表彰実績

ニチコン株式会社より「家庭用蓄電システム販売実績 第一位」として感謝状を受賞（※2023年12月時点、ニチコン調べ）。提案力・施工品質・アフターフォロー体制が高く評価されています。

・最適な組合せ提案とワンストップ施工

国のDR補助金だけでなく、各自治体（都道府県・市町村）が実施する補助金との併用についても、お客様の状況に合わせた最適なプランニングを実施。提案から申請、施工、アフターメンテナンスまで自社で一貫して行います。

太陽光発電と蓄電池を設置するメリット

・止まらない電気代の上昇への対抗策

電力会社から買う電気の価格は上昇傾向にあり、もはや「電気は買うもの」から「作って貯めて使うもの」へとシフトしています。太陽光で発電した電気を蓄電池に貯めて夜間に使うことで、電力会社への依存度を大幅に下げることが可能です。

・「売る」から「自家消費」へ。FIT制度終了後の新常識

固定価格買取制度（FIT）の期間が終了した、あるいは終了間近のご家庭にとって、余った電気を安く売るよりも、自分たちで使う方が経済的メリットが大きくなっています。

・自然災害への備え

台風や地震による停電時、蓄電池があれば、冷蔵庫や照明、スマートフォンの充電など、家族の安心を守る最低限の電力を確保できます。

補助金制度は年々複雑化し、さらに予算消化のスピードも早まっています。手続きの煩雑さやタイミングを逃すことで導入を断念するのは非常にもったいないことです。私たちは施工のプロであると同時に、補助金活用のプロでもあります。お客様に『ECODA（エコダ）に頼んでよかった』と思っていただけるよう、制度を最大限に活用した家計に優しいエネルギーライフを提案し続けます。

株式会社ECODA（エコダ）

株式会社ECODA（エコダ）（https://ecoda-corp.com/）は、太陽光発電システム・蓄電池の専門店（https://ecoda-energy.com/type2/lp1/index.php）を運営しています。当社は導入前もさることながら、導入後こそ満足いただけるよう、日々全力を尽くしております。

設置後も安心の最長20年アフターフォロー付き。豊富な補助金活用の実績を生かし、お得に導入できる再生可能エネルギーソリューションをご提案します。

電気代が安くなるのか無料シミュレーションも受け付けております。

しつこい営業は一切行っておりません。押し売りは一切いたしません。

安心してご相談・お問い合わせください。

■株式会社ECODA（エコダ）：https://ecoda-corp.com/

■お問い合わせURL：https://ecoda-corp.com/contact/

■お問い合わせTEL：0120ｰ065ｰ776