「2026 Weverse Con Festival」第2弾ラインナップ発表

株式会社HYBE JAPAN「2026 Weverse Con Festival」第2弾ラインナップ発表ポスター

HYBEは、2026年6月6日（金）・7日（土）の2日間、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される「2026 Weverse Con Festival（以下、Weverse Con Festival）」の出演アーティスト第2弾ラインナップとなる計10組を発表しました。

今回の第2弾発表では、K-POP第2世代を代表するジェジュンから、第5世代のBOYNEXTDOOR、AMPERS&ONE、TWSまで、デビュー年次の差が20年に及ぶ、先後・輩アーティストが集結。大衆音楽史の流れを一度に展望できる、象徴的な祭典としての姿を提示します。

＜第2弾ラインナップ＞

クォン・ジナ、ジェジュン（KIM JAE JOONG）、ルーシー（LUCY）、BOYNEXTDOOR、AMPERS&ONE、Apink、ユンサナ（YOON SAN-HA）、TWS、82MAJOR、HWANG MIN HYUN

今回の発表により、「Weverse Con Festival」に出演する計20組のラインナップが確定しました。4月には、大衆音楽史に名を刻んだ「トリビュート・アーティスト」を含む最終ラインナップの発表を予定しています。

チケット販売情報や詳細については、公式サイトおよびWeverse内の「Weverse Zone」コミュニティでご確認いただけます。





【ジェジュン ／ Apink】K-POPシーンを牽引してきたレジェンドの共演

今年でデビュー22周年を迎えたジェジュンと、15周年を迎えたApinkがラインナップに重みを加えます。2024年に続き2度目の出演となるジェジュンは、昨年日本でリリースした『Rhapsody』でオリコンデイリーチャート1位を記録し、日本4都市ツアーを成功させるなど、今なお圧倒的な影響力を誇ります。今回もその卓越したステージ支配力でファンを魅了します。

初出演となる「ロングランのアイコン」Apinkは、今年1月に11thミニアルバム『RE : LOVE』でチャートを席巻。2月には韓国ガールグループ初となる8度目の韓国国内単独コンサートを開催するなど、唯一無二の歩みを続けています。世代を超えて愛される彼女たちらしい、誰もが楽しめるステージを披露します。



【BOYNEXTDOOR ／ TWS ／ AMPERS&ONE】躍進する第5世代グループ

「次世代の公演強者」と称されるBOYNEXTDOORは、4年連続でWeverse Con Festivalのステージに立ちます。昨年、世界13都市での初単独ツアーや大型海外フェスを経て培った実力を武器に、"期待を裏切らない"完成度の高いステージを届けます。

「青春アイコン」TWSは3年連続での出演。昨年の日本6都市ツアーに続き、今年1月にはマカオや高雄など中華圏での単独ツアーを実施し、グローバルに活動の幅を広げています。4月にカムバックを控えた彼らが、フェスにフレッシュな活力を吹き込みます。

初出演となるAMPERS&ONEは、アジアツアーに続き北米19都市ツアーを成功させ、グローバルグループとしての地位を確立しました。4月のカムバックステージに続き、Weverse Con Festivalでもエネルギッシュなパフォーマンスを展開します。



【ルーシー ／ 82MAJOR】フェスの熱気を高める実力派ライブアーティスト

「ブッキングの優先順位が1位よりも上の“0位”」と称されるバンドのルーシー（LUCY）が初出演します。独自の音楽性と爆発的なバンドサウンドで大型フェスを席巻してきた彼らは、昨年の単独コンサートでも全公演完売を記録。その圧倒的な演奏で観客を圧倒します。

昨年に続き出演する82MAJORは、デビュー2年で公演規模を10倍に拡大。現在はフランスやドイツなどを巡る欧州ツアーを敢行中で、その目覚ましい成長ぶりを証明する熱いステージを披露します。

【ユンサナ ／ クォン・ジナ ／ HWANG MIN HYUN】感性豊かな実力派ソロアーティスト

ASTROのメンバーからソロとして歩み始めたユンサナは、昨年2ndミニアルバム『CHAMELEON』を提げた世界10都市ツアーを完遂。一層成熟したステージで観客を魅了します。

圧倒的な歌唱力を誇るクォン・ジナも初出演。作詞・作曲の実力も兼ね備えた彼女の切なくも力強い歌声が、観客の心に深い響きを届けます。

歌手・俳優としてマルチに活躍するHWANG MIN HYUNは2度目の出演。2月に発表した新曲「Truth」で見せた深みのある音楽性と柔らかなカリスマ性で、没入度の高いステージを完成させます。