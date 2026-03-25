サンリオの新キャラクタープロジェクト「ハッピリーナフレンズ」3月25日より始動　第1回は小学生をメインターゲットに、“自分の好き”に出会える個性豊かな10キャラクターが登場

株式会社サンリオ(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦、以下サンリオ)は、新キャラクタープロジェクト「Happilinafriends(ハッピリーナフレンズ)」(以下、本プロジェクト)を始動します。第1回開催となる今年は、プロジェクトの主な活動期間を2026年3月25日(水)から6月30日(火)とし、小学校低学年をメインターゲットに制作した個性豊かな10キャラクターが登場します。「キミの好き、おしえて！」をキャッチコピーに、子どもたちが“自分の好き”に出会い、その想いをお友だちや家族と分かち合うことでコミュニケーションが広がり、笑顔とともに心に残る思い出を育んでいくことを目指していきます。今後も本プロジェクトでは、毎回新たなテーマで新キャラクターをお披露目し、お客様との「出会い」を通じて、“ときめき”や“楽しさ”を継続的に創出します。

本プロジェクトでは、社内デザイナーによるコンペを経て最終選考を通過した複数のキャラクターを、その年の「ハッピリーナフレンズ」における新キャラクターとしてお披露目します。今年は、商品展開やリアルイベント、「2026年サンリオキャラクター大賞」での新部門の設置など多角的な展開で、新キャラクターとの出会いの場を広げていきます。また、期間中の実績や反響を総合的に評価した上で、いくつかのキャラクターは本格的なデビューを検討していきます。

公式サイト：https://www.sanrio.co.jp/specialsite/happilinafriends/season1/

「ハッピリーナフレンズ」コンセプトムービー：https://www.youtube.com/watch?v=6TpFExZih7o

サンリオの次世代キャラクター創出基盤強化へ

サンリオは企業理念「みんななかよく」のもと、ハローキティをはじめ、世界中で愛される個性豊かで多様なキャラクターを世の中に送り出してきました。自社開発のオリジナルキャラクターは450以上にのぼり、サンリオの社内デザイナーは、多岐にわたる事業を通じ、「多くの笑顔を生み出すこと」を使命としてクリエイティブを担っています。現在、デザイナーのスキル向上に向けた社内独自教育プログラムのほか、社内コンペを通じた新キャラクター創出の取り組みも積極的に行っており、本プロジェクトもその一環です。

サンリオはこうしたさまざまな新しい体験機会を通じて、「One World, Connecting Smiles. (一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく)」というビジョンの実現を目指しています。これからもキャラクターが日常のさまざまなシーンに寄り添い、世代を超えて記憶に残る出会いを、10年、20年先の未来へとつないでいけるよう、その基盤を強化していきます。

第1回「ハッピリーナフレンズ」の10キャラクター プロフィール

おねがいましゅ

あなたの願いを叶えにやってきた、白いふわふわの雲から生まれたふしぎな妖精。生まれたばかりで地球のみんなのこと、まだよくわかっていないみたい・・・ましゅと一緒にいると、夢もふんわり優しく広がっていく気がするよ。

ちょこちら

ふわふわの毛並みとぷにぷにのほっぺがジマンのチンチラの女のコ。もともと真っ白な毛並みだったけど、大好物のイチゴを食べすぎて耳としっぽがピンク色になったんだって。

かわいいスプリンクルズ

アイスに小さなトッピングをした時のちょっぴり嬉しい気持ちのように、小さな喜びを運んでくれるすこし風変わりなユニコーンたち。みんなで一緒にいると心もあま～くカラフルになっちゃうよ(ハート)

シュシュマジルージュ

魔法のコスメで変身！？オトナを夢みる女のコ。勇気を出して魔法のコスメを使ってみたらもしかして、なりたい自分になれるかも……？

ネムリーテイル

ふかふかおふとんからうまれた、おやすみ妖精のネムネム。いつもウトウトしていて、どうやら半分眠っているみたい？ネムリーランドから安心安眠を届けに、今夜あなたのおふとんにも現れるかも…

グランピーニビー

しかめっつらだけどどこか憎めないキュートなうさぎ。しかめっつらなのはシャイだから。あなたともお友だちになりたいって思っているみたい(ハート)

ぽわぽわぽわり

あなたに会いたくて、宇宙からやってきたぽわぽわのいきもの、ぽわりだよ。犬でも猫でもない、ふしぎないきもの。からだもしっぽもぽわぽわ～！抱きしめてあげてね。

にゃむにゃむにゅー

変身のおまじないが使える、夢見るしろねこちゃん。にゃむにゃむにゅーと唱えると、なってみたい姿に変身できちゃう。そんな不思議なおまじないが使えるよ。

ルナ & オリバー

最高におしゃれでPOPな鬼kawaiiふたごのきょうだい。令和の鬼は原宿やおしゃれにも敏感で、人間たちともとても仲良しです(ハート)

ルカルンデコル

デコることが大好きな、まっしろイルカ。不思議な生クリームの入った絞り袋をつかってみんなを日々デコっています。デコられたみんなはあらフシギ、ときめいて元気モリモリになってしまうのです。

「ハッピリーナフレンズ」各キャラクターの詳細は以下よりご覧ください。

公式サイト：https://www.sanrio.co.jp/specialsite/happilinafriends/season1/

公式X ：https://x.com/happilina_x

2026年サンリオキャラクター大賞で、「ハッピリーナフレンズ部門」を新設！

サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」では、新部門として「ハッピリーナフレンズ部門」が開設されます。今年は3つの賞、「いっしょにいたい賞」、「たくさんあつめたい賞」、「おはなしをみたい賞」を設けます。国内及び海外から投票が可能で、WEBから1日1票投票することができます。3つの賞の結果発表は、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて行います。

・タイトル：

2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門

・スケジュール：

投票期間 2026年4月9日(木)11時～5月24日(日)

中間発表 5月12日(火)13時

結果発表 6月28日(日)13時

・参加キャラクター：

ハッピリーナフレンズの10キャラクター

※2026年サンリオキャラクター大賞の90キャラクターへの投票とは異なります。

投票方法の詳細は後日、以下のサイトより公開予定です。

2026年サンリオキャラクター大賞サイト：https://ranking.sanrio.co.jp

10キャラクターのオリジナル商品が初登場！4月15日(水)より発売

「ハッピリーナフレンズ」の10キャラクターをデザインした、オリジナル商品(全4アイテム各10種)を4月15日(水)より発売します。キャラクター形でポーズ違いが楽しめるステッカーセット (297円) 、使いやすいサイズのメモ(396円) 、ロゴ入りサテンリボンがポイントのキーホルダー (594円) 、文具やおしゃれ小物を入れるのにぴったりな日常使いしやすい巾着(495円)など、持つ楽しさと選ぶ楽しさを感じられるアイテムが揃います。全国のサンリオ直営店、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ、サンリオピューロランドおよび一部量販店にて販売いたします。

グッズ詳細：https://www.sanrio.co.jp/news/goods/hf-happilinafriends-202604/

ほかにもさまざまな施策を予定しており、詳細は後日、公式サイトで公開予定です。

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