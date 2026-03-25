【イベント実施レポート】整体×骨盤カラダファクトリー 第3回「医療のエコ活動フェス　みんな元気にな～れ！」に出展。整体師もみほぐし体験で子育て世代の“カラダの根本ケア”をサポート！

株式会社ファクトリージャパングループ

整体×骨盤サロン「カ・ラ・ダ ファクトリー」（以下 カラダファクトリー）を展開する株式会社ファクトリージャパングループ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長：春名秀樹、以下 ファクトリージャパン）は、2026年3月21日(土)に、東京都中野区で行われた絵本ラウンジLOOPなかので開催されたイベント「第3回 医療のエコ活動フェス みんな元気にな～れ！」（以下、本イベント）に出展いたしました。

医療のエコ活動フェス カラダファクトリー

「医療のエコ活動」とは、限りある医療資源を大切にし、日本の未来の医療を守るための活動とのことです。国民医療費の増加が深刻な社会課題となる中、ファクトリージャパンは企業理念として「健康の促進と予防に対する意識改革を世界に広げ、社会に貢献する」を掲げており、本イベントの趣旨に賛同し「予防」の観点から地域の皆様のカラダを根本ケアをすることで、未来の医療に貢献したいと考え出展することといたしました。

本イベントでは、日々お仕事や子育てで忙しいママやパパの心身をケアし、ご家族全員が笑顔で健やかに過ごせる「きっかけ作り」を提供させていただきました。

今後もファクトリージャパンは、子育て世代はもちろんのこと、あらゆる職業や性年代に関わらずすべての生活者の方に対し、健康の促進と予防に対する意識を持っていただけるよう、健康サポート活動を行ってまいります。

■イベント実施内容

- 整体師と会場の皆様で一緒に「簡単3分ストレッチレッスン」の実施- 15分整体＆ストレッチレッスン「整体師のもみほぐし」のブース出展

当日の様子（※プライバシー保護のため画像を加工しています）

カラダファクトリー「整体師のもみほぐし」カラダファクトリー「整体師のもみほぐし」カラダファクトリー「簡単3分ストレッチレッスン」カラダファクトリー「簡単3分ストレッチレッスン」

＜体験されたお客様のコメント＞

・「毎日子供を抱っこ紐で抱えていて、肩や腰が悲鳴を上げていました。15分間のもみほぐしでだいぶスッキリし嬉しかったです」（30代・1歳児のママ）

・「施術を受けるのは初めてだったのですが、気持ちよかったです。また子育てを元気に続けるためにも、自分の身体をケアする大切さを痛感しました」（40代・3歳児のパパ）

＜参加した整体師のコメント＞

・「ご自身のケアを後回しにしがちな子育て世代の方々に、短い時間でもリセットする感覚を味わっていただけて嬉しいです」

・「お子様が『ママ、きもちいい？』と横から覗き込むような温かい空間でした。施術後に親子の笑顔が見られて、整体師としてのやりがいを強く感じたイベントでした」

■イベント概要

第3回 医療のエコ活動フェス第3回 医療のエコ活動フェス

名 称 ：第3回医療のエコ活動フェス「みんな元気にな～れ！」

開催日時 ：2026年3月21日（土）10:00～17:00

開催場所 ：絵本ラウンジLOOP なかの（中野セントラルパークイースト1階）

主 催 ：絵本ラウンジLOOP なかの

協 力 ： KA・RA・DA factory、スギ薬局

後 援 ： 中野区

協 賛 ： アステラス製薬

公式サイト：https://ehonlg.loop-for.org/

■コラボレーション（事業会社様）企業募集中

ファクトリージャパンでは、事業会社との協業・コラボレーション企業を募集しています。

ご興味を持っていただけましたら、お気軽に、下記お問い合わせフォームからご連絡ください。

株式会社ファクトリージャパングループ コーポレートサイト

お問い合わせフォーム https://factoryjapan.jp/contact

◆「絵本ラウンジLOOPなかの」とは

絵本ラウンジLOOPなかの

創立 ２０２４年５月２４日

運営母体/一般社団法人B.A.E育英会

絵本約５０００冊・小上がりステージのあるイベントスペース・４面投影シアタールーム・工作等ができる多目的スペースなど絵本と触れ合う機会を様々な形で提供。自律して考える子どもの育成を目指す。開館以来、中野区の方を中心に多くのお客様にご利用頂き、定例イベント、バラエティーに富んだ特別イベントを多数開催。

https://ehonlg.loop-for.org/

◆「カ・ラ・ダ ファクトリー」とは

カラダファクトリー

「カラダファクトリー」は、根本ケアという考え方を基にしたカラダと健康のトータルボディケアサロンです。独自に開発した「A.P.バランス（R）」整体理論に基づいた施術法を用い、首・肩・腰・足のケアなどお悩み別に、お客様一人ひとりのカラダの状態を確認しながら施術を行います。

https://karada39.com/ (https://karada39.com/)

◆「ファクトリージャパングループ」とは

ファクトリージャパングループ

感動を生み出す「人財力」で健康の促進と予防に対する意識改革を世界に広げ、社会に貢献する。それが「ファクトリージャパングループ」の企業理念です。お客様一人ひとりの声に寄り添い、いかにご満足いただけるかということを、とことん妥協無く追及することを最も重視しています。お客様第一主義をもとに、技術とサービス・ホスピタリティを重視した人財を育成し、サロン事業、教育事業、フランチャイズ事業など、健康の促進と予防に対する意識改革に関する事業を幅広く展開しています。

＜会社概要＞

商号 株式会社ファクトリージャパングループ

本社所在地 101-0041 東京都千代田区神田須田町1-9 5F

役員 代表取締役社長 春名 秀樹

資本金 5000万円

事業内容 ・整体サロン運営・健康関連商品の販売・フランチャイズ事業

従業員数 1,454名（2025/4/1時点） ※グループ会社を除く

グループ会社 株式会社 凜、FJG International Holdings Limited、卡莱达(深圳)健康管理有限公司

カラダファクトリー公式サイト https://karada39.com/

公式通販サイトカラダマルシェ https://shopping.karada39.com/

コーポレートサイト https://factoryjapan.jp/

オウンドメディア https://karadamag.com/