カルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL FUKUOKA」4月15日（水）に開業、ホテル内コンテンツを公開

fav hospitality group株式会社

霞ヶ関キャピタルグループのfav hospitality group株式会社（東京都千代田区、代表取締役：緒方秀和）は株式会社GREENING（東京都渋谷区、取締役CEO：関口正人）とともに、2026年4月15日（水）にカルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL（ベースレイヤーホテル）」の新たな拠点として「BASE LAYER HOTEL FUKUOKA」を開業いたします。

全7タイプの客室を備え、機能性とデザイン性を兼ね備えた滞在空間を提供。中でも、客室内サウナと「ブレインスリープ」の寝具を導入したサウナルームは、ウェルネス体験を象徴する客室です。

館内には、「athletia」を体験できる「Skin Lab」や無人コンビニ「BL*MART」、ラウンジカフェ＆バーを併設し、街遊びと快適な滞在をシームレスにつなぎます。さらに、今秋には屋外エリアに福岡ならではの屋台やプール＆サウナエリアもオープン予定です。

■街遊びの拠点としてのカルチャービジネスホテル

「BASE LAYER」とは、登山などのアウトドアアクティビティで着用する基礎的機能ウェアを意味します。アクティブな街遊びを楽しむ方に向けた、旅の拠点としての”基礎的機能”を備えたホテルブランドとして「BASE LAYER HOTEL」は誕生しました。2025年7月、名古屋錦に初拠点となる

「BASE LAYER HOTEL NAGOYA NISHIKI」が開業。ビジネスホテルというカテゴリーでありながら、その枠組みを超えた細部にまでこだわりを感じさせるデザイン、快適な滞在、そして街とのつながりを生み出すコンテンツを提供しています。年齢・性別・国籍を超え、様々な方から注目を集めてきたホテルブランドが、独自の食文化とカルチャーが息づく福岡に、新たに登場します。

■旅を楽しむのにふさわしい全7タイプの客室、サウナ付きルームも

機能性と快適性に加え、細部までこだわったデザイン性を融合させた客室は、アパレルブランドとして知られる「FRUIT OF THE LOOM」によるベッドリネン、パジャマ、タオル・バスマットを採用し、空気清浄機にはデザイン性と機能性を兼ね備えた「cado」を導入しています。

ビジネストリップに最適な「ダブルルーム」「ツインルーム」は、コンパクトながら遊び心を感じさせる空間。壁面の有孔ボード（ペグボード）は、持ち物をスマートに収納できるだけでなく、お気に入りのアイテムや旅の思い出を飾り、自分らしい空間にカスタマイズするのも楽しいお部屋です。

最大6名までお泊りいただける「ファミリールーム」と、50平方メートル の広さの「コンフォートフォースルーム」は、内田繁氏デザインの「フリーフォームチェア」を配した落ち着いたジャパニーズモダンをお届けします。また、大型液晶テレビと、空間で感じる立体的な音場再生を実現するキューブ型Bluetoothスピーカー「Cear pave（シーイヤーパヴェ）」でシアターのような臨場感もお楽しみいただけます。

そして、客室内でサウナをお楽しみいただける「サウナツインルーム」も注目です。ボタン式ロウリュが楽しめるサウナに、ととのいスペース、そして寝具には、睡眠医学に基づいた確かな知見と先進のテクノロジーを掛け合わせ、脳と睡眠を科学するソリューションカンパニー「ブレインスリープ」が開発した脳が眠る枕「ブレインスリープ ピロー」と寝姿勢と深部体温をコントロールする「ブレインスリープ マットレス」を導入。枕は、独自の特許技術を採用した構造によるフィット感、マットレスは理想的な寝姿勢を実現する体圧分散性で、サウナ後の身体に最適な睡眠環境を実現します。また、90%以上が空気でできている素材を採用していることから圧倒的な通気性で体の熱を放散させ、スムーズな寝つきを促し、コンディションを整えるためのウェルネスステイが叶います。街遊びと快適な滞在、ふたつの時間を自由に満喫できる特別な一室です。

【客室構成】

ダブルルームコンフォートツインルームファミリールームサウナツインルーム

■「athletia」のアイテムが並ぶSkin Lab（スキンラボ）

6階には、一部客室のアメニティとして導入しているスキンケアブランド「athletia（アスレティア）」の製品をお楽しみ頂ける「Skin Lab」が登場。環境への配慮と持続可能性を重視した製品づくりを行うathletia。

自然由来の力で、肌と体の基礎体力を高める独自のスキンケアは、お客様の「よく動き、よく休む」の循環をお手伝いします。オードパルファンやデオドラント ミスト（医薬部外品）などが並び、その場で香りを纏いリフレッシュいただけるエリアとしてご用意。街遊びの疲れを癒し、旅に出かける準備を整えていただける場所です。

また、4月15日の開業を記念し、ご宿泊のお客様へ先着で「スイッチング アロマルームミスト（ミニサイズ）」をプレゼントいたします。旅先での滞在をより心地よくお楽しみいただけるアイテムです。（数量限定、なくなり次第終了）

■旅の記憶に残るアイテムが並ぶ、無人コンビニ「BL*MART」

ホテルの世界観を大切にしたラインナップを楽しめる、カルチャーストア「BL*MART（ビーエル マート）」は、24時間いつでもどなたでもご利用いただけるコンビニエンスストアです。キャッシュレス決済を導入したスマートな仕組みで、BASE LAYER HOTELオリジナルグッズはもちろん、JASON MARKKのシューケアーセットをはじめとする旅先で活躍するアイテムや、福岡県糸島の酒店「川久保酒店」がキュレートしたドリンク、九州のローカルスナックなど、セレクトショップのように楽しめるラインナップ。ホテルにご宿泊のお客様はもちろんのこと、近隣にお住まいの地域の方々にも開かれた場所として、旅人と地域住民をつなぐ場所を目指します。

■自由な時間を過ごせる1階のラウンジカフェ&バー

BASE LAYER HOTELのロゴが印象的な「Community Lounge_Cafe ＆ Bar」は、出張中のビジネスワークや、一息つくのにぴったりなラウンジスペース。音響設備にはニューヨークのサウンドデザイナーDevon Turnbullによる「OJAS」 とノルウェーのスピーカーブランド「NNNN」が共同開発したサウンドシステムを取り入れ、没入感を伴うサウンド体験をお楽しみいただけます。昼は厳選したコーヒーを提供するカフェとして、夜は個性豊かなドリンクが揃うバーとして営業。賑わいと寛ぎの時間を生み出します。

■街あそびの楽しみ方は、ローカルカルチャーメディア「YOUR CITY IS GOOD?」をチェック

BASE LAYER HOTELでは、おすすめの街あそびスポットを紹介するローカルカルチャーメディア「YOUR CITY IS GOOD?」を展開しています。その街に暮らす、編集者、ショップオーナー、アーティストといった、カルチャーに携わる人々がおすすめしたいスポットを厳選して紹介するWEBメディアです。街を盛り上げるキーパーソンたちとともに、その場所ならではの街あそびを掘り下げ、ローカルカルチャーの入り口へご案内します。

Instagram：https://www.instagram.com/yourcityisgood/

URL：https://yourcityisgood.com/ ※福岡エリア紹介ページ、近日公開予定

■ 秋には屋外エリア「BLH BACKYARD」も新たに登場

今秋には、「BLH BACKYARD」と題し、福岡ならではの食を楽しめる屋台「Street Kitchen」と、スタイリッシュな「Pool & Sauna」エリアがオープン予定。中洲屋台の人気店「ナカナカナカ」や姉妹店「ひとつ屋根のした」を展開するチームが手がける新店舗として、ローカルの魅力を感じる食の場を作ります。また、街あそびの疲れを癒やすサウナは、渋谷の人気サウナ施設「渋谷SAUNAS」を手がけたSNARK Inc.が建築設計を手掛け、日本のサウナカルチャーを牽引するTTNEをプロデュースに迎えます。旅の拠点としてさらにパワーアップするBASE LAYER HOTEL FUKUOKAにもご期待ください。

プールイメージサウナイメージ

【ホテル概要】

名称：BASE LAYER HOTEL FUKUOKA（ベースレイヤーホテル フクオカ）

所在地：〒810-0005 福岡県福岡市中央区清川1丁目14-15

アクセス：地下鉄 七隈線 「渡辺通駅」より徒歩7分、西鉄天神大牟田線 / 地下鉄七隈線「薬院駅」より徒歩10分 /「博多駅」よりタクシー8分

客室数：126室

付帯施設：

無人コンビニ「BL*MART」 / Community Lounge_Cafe ＆ Bar

ランドリー / ロッカールーム / Skin Lab

Street Kitchen / Pool & Sauna *今秋開業予定

◼︎fav hospitality group株式会社について

fav hospitality group株式会社は、クリエイティブ、テクノロジー、金融をシームレスにつなぎ、時代にフィットする新たな「あそび」と「ホスピタリティ」を創造することを目指すホスピタリティ・イノベーション・カンパニーです。

FHG HOTELSは、グループステイ向けホテル「fav」をはじめ、上位ブランドである「FAV LUX」、新しいラグジュアリーを定義するハイエンドホテル「seven x seven」、seven x sevenの姉妹ブランド「edit x seven」、カルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL」など全国で20施設を有し、2027年末までには、さらに20施設以上の開業を予定しています。異業種とのコラボレーションによる新たなホテルコンテンツの開発や、DXやAIを活用したホテルエクスペリエンスの向上にも積極的に取り組んでいます。

URL：https://favhospitalitygroup.com/

◼︎株式会社GREENINGについて

「CULTURE SCAPING ー世界に誇れる日本の文化的な風景を創造するー」 をビジョンに掲げ、私たちは地域固有の文化や歴史を深く理解し、未来へとつながる新たな価値を創造する街づくりを推進しています。クリエイティブなデジタルマーケティングを強みに、ストーリーテリングや体験設計を通じて、飲食・ホテル・商業施設を中心に多様なプロジェクトの企画・開発・運営までを一気通貫で担います。

URL：https://greening.co.jp/

■fav / FAV LUX

「fav」（ファブ）は、「旅の豊かさを再定義する」ことをブランドミッションとし、従来の宿泊施設の常識にとらわれない豊かな宿泊体験を提供することを目的としたホテルです。「stay together, play together / みんないれば、もっと楽しい。」をタグラインとし、高級ラインの「FAV LUX」（ファブラックス）を立ち上げました。長崎と飛騨高山に続き鹿児島天文館、札幌すすきのにもオープンし、グループ向けホテルとしての進化を続けています。

■seven x seven

「seven x seven」（セブンバイセブン）は、グループ向けホテル「fav」のスタイルを継承しながら、ハイエンドラインとして誕生しました。福岡市・糸島エリアの開業を皮切りに全国に展開予定。これまで地方都市を中心にローカルを楽しむ旅の拠点として展開してきた「fav」に対し、 「seven x seven」はロケーションに恵まれた立地に位置し、「where luxury goes to play / ラグジュアリーを遊べ。」をタグラインに、常に変わりゆく 「今の時代のラグジュアリー」を再定義し、世に新しい価値や楽しさを付与し提案するホテルブランドです。その土地のロケーションに合わせたホテルデザインや、アメニティや食など、贅沢と自由を調和させたホテルステイを提供しながら、QRコードによるスマートチェックインやデジタルコンシェルジュを導入することでセルフホスピタリティを推奨し、ゲスト一人一人の楽しみ方を尊重します。

■edit x seven

「edit x seven」（エディット バイ セブン）は、「seven x seven」の世界観を新たなかたちで表現したホテルです。洗練と快適性を追求するスピリットを受け継ぎながら、「edit」の視点でその本質を丁寧に編集。自由さや自発性、そして“自分らしい人生を楽しむこと”にフォーカスし、より軽やかに、より自在に旅を愉しむためにデザインされています。自分らしく過ごすことを大切にした、自由で心地よい滞在を叶えるホテルです。

■BASE LAYER HOTEL

BASE LAYER HOTELでは、ベースレイヤー（＝アウトドア用の基礎的機能ウェア）という言葉が示すように「快適な滞在」と「楽しい街あそび」を実現するために必要な基本的機能をすべて備えます。「街を遊ぶ、ビジネスホテルの新しいカタチ」を提案する、カルチャー感度の高いビジネスパーソンのためのビジネスホテルです。