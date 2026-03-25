観戦チケットやイベント参加権利が当たる！『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー』開催記念

株式会社ありあけ

株式会社ありあけ（横浜市中区日本大通36、代表取締役社長藤木隆宏）は、2026年5月12日（火）・13日（水）に開催する『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー』に合わせ、2026年3月27日（金）より「ありあけPresents 横浜DeNAベイスターズ応援キャンペーン」をスタートいたします。この試合のチケットやイベント参加権、また試合当日には会場にて「横濱ハーバーはまっこもち クリーミー」のプレゼントなどを企画しました。

横濱ハーバーは今年も、横浜DeNAベイスターズを応援し、ファンの皆様とともに喜びと感動を共有してまいります。

「横浜DeNAベイスターズハーバー2026」

「横浜DeNAベイスターズムーンガレット☆たまくす抹茶ラテ」

「横浜DeNAベイスターズ ベースボールハーバーモンブラン2026」

【必勝祈願祭 伊勢山皇大神宮にて】

2026 年3月24日(火) 10時～

横浜総鎮守伊勢山皇大神宮 本殿にて実施

横浜DeNAベイスターズ優勝のご祈祷と「横浜市民と一緒に、様々な困難や挫折にめげず一緒に頑張り続けたい」との想いを込めて「横浜DeNAベイスターズハーバー2026」「横浜DeNAベイスターズムーンガレット☆たまくす抹茶ラテ」「横浜DeNAベイスターズ ベースボールハーバーモンブラン2026」を奉納してまいりました

『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー』開催記念

「ありあけPresents 横浜DeNAベイスターズ応援キャンペーン」概要

◆横濱ハーバー直営店キャンペーン

【開催記念】

3月27日(金)～4月19日(日)

【対象店舗】

横濱ハーバー直営店全店 14店舗、オンラインショップ

（ハーバーズムーン 本店、ありあけハーバースタジオ横浜ハンマーヘッド店、横濱ありあけ本館ハーバーズムーン 横浜タカシマヤ店、横濱ハーバー そごう横浜店、横濱ハーバー/鎌倉レ・ザンジュ京急上大岡店、横濱ハーバー シァル鶴見店、ありあけ本館ハーバーズムーン鎌倉レ・ザンジュ プリンスぺぺ店、横濱ハーバー シァル桜木町店、ありあけジョイナステラス二俣川店、ありあけ本館 ハーバーズムーン シァル横浜店、横濱ハーバー/鎌倉レ・ザンジュ キュービックプラザ新横浜、レ・ザンジュ・ベイ・ヨコハマ山下本店、鎌倉レ・ザンジュ/横濱ハーバー大船ルミネウィング、横濱ハーバースタジアムBASEGATE横浜関内店、ありあけオンラインショップ）

【キャンペーン参加条件】

「横浜DeNAベイスターズハーバー2026」「横浜DeNAベイスターズムーンガレット☆たまくす抹茶ラテ」「横浜DeNAベイスターズベースボールハーバーモンブラン2026」を含む税込2,000円以上購入していただいたレシートのQRコードをスマートフォンで読み取り、応募フォームに入力し応募すると『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー』の観戦チケット等が抽選で当たります。

ありあけオンラインショップでご注文のお客様は、「MSP」から始まる注文番号を応募フォームに入力していただきます。

１レシート、１注文につき応募は１回のみとなります。

【抽選応募期間】

2026年3月27日(金)9:00～4月21日(火)17:00(直営・オンラインショップ共通)

※レシート応募番号発行期間：2026年3月27日(金)～4月19日(日)

【応募方法】

直営店で購入の場合：レシートorシリアル番号付き応募券に印字されるレシート番号（13桁の数字）を入力

※一部店舗ではQRコード＆シリアル番号入りカードをお渡しいたします。

オンラインショップで購入の場合：注文時に送られてくるメールに記載の「ＭＳＰ」から始まる注文番号を入力

キャンペーン特設サイトからご応募ください→https://harbour-world.jp/202603baystars/

【景品一覧】

【グラウンド練習見学】

１.「グラウンド練習見学＋観戦ペアチケット」合計6組

5月12日(火) 3組6名様

5月13日(水) 3組6名様

【スタジアム見学】

２.「スタジアム見学＋観戦ペアチケット」合計18組

5月12日(火) 9組18名様

5月13日(水) 9組18名様

【スピードガンコンテスト】

３.「スピードガンコンテスト参加券＋観戦ペアチケット」合計24組

5月12日(火) 12組24名様

5月13日(水) 12組24名様

※スピードガンコンテストの参加は小学生以上に限りかつ、各組1名様のご案内となります。

【スタメンキッズ】

４.「スタメンキッズ参加券＋観戦ペアチケット」合計16組

5月12日(火) 8組16名様

5月13日(水) 8組16名様

※スタメンキッズの参加は小学生のみかつ、各組1名様のご案内となります。

※選手の希望は受け付けられません

５.「観戦ペアチケット」合計44組

5月12日(火) 22組44名様

5月13日(水) 22組44名様

◆『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー』

横浜スタジアム場内「横濱ハーバー特設ブース」を開設

「横濱ハーバー特設ブース」と「ハーバーズムーン 本店」では抽選会を開催！

【販売対象日】

2026年5月12日(火) 対 中日ドラゴンズ 戦 18:00 試合開始

2026年5月13日(水) 対 中日ドラゴンズ 戦 18:00 試合開始

2026年5月14日(木) 対 中日ドラゴンズ 戦 18:00 試合開始

【会場】

横浜スタジアム場内「横濱ハーバー特設ブース」

場所：横浜スタジアムＹデッキ内4ゲート 横濱ハーバー特設ブース

【販売内容】

横浜DeNAベイスターズハーバー2026

横浜DeNAベイスターズムーンガレット☆たまくす抹茶ラテ

横浜DeNAベイスターズベースボールハーバーモンブラン2026

横浜DeNAベイスターズ応援セット（数量限定販売するお得なセットです）

その他

〈横浜DeNAベイスターズ選手サイン入りレプリカユニフォーム、サインボール、サイン色紙などが当たる抽選会〉

【会場】

・横浜スタジアム場内「横濱ハーバー特設ブース」 場所：横浜スタジアムYデッキ内4ゲート 横濱ハーバー特設ブース

・「ハーバーズムーン 本店」店頭 ※試合開始2時間前より開始

【参加資格】

「横濱ハーバー特設ブース」にて2,000円(税込)以上ご購入のお客様

2,000円ごとに1回スクラッチカードをお渡し。その場で商品が当たります。

「ハーバーズムーン 本店」店頭にて2,000円(税込)以上ご購入のお客様

2,000円ごとに1回、ガラポン抽選会にご参加いただけます。その場で商品が当たります。

【賞品内容】

横浜DeNAベイスターズ選手サイン入りレプリカユニフォーム

横浜DeNAベイスターズ選手サインボール

横浜DeNAベイスターズ選手サイン色紙

その他

※選手のサインはお選びいただけません

「横濱ハーバーはまっこもち クリーミー」

◆『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー』

開場入口にて「横濱ハーバーはまっこもち クリーミー」プレゼント

【配布日】5月12日(火)、13日(水)

【場所】横浜スタジアム入口にて

【対象】『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー』に来場のお客様

先着30,000名様(各日15,000名)

【商品】「横濱ハーバーはまっこもち クリーミー」単品1個をプレゼント

横濱ハーバー公式マスコット「ハーバーくん」

◆『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー』

試合前グラウンド内に横濱ハーバー公式マスコット「ハーバーくん」が登場！

【登場日】5月12日(火)、13日(水)

【場所】試合前グラウンド内、試合中Yデッキ内ゲート「横濱ハーバー特設ブース」

【時間】試合前グラウンド内：未定、横濱ハーバー特設ブース：5回裏終了後 約15分

※横濱ハーバー特設ブースでは、ハーバーくんとの写真撮影も可能です。ぜひ特設ブースに遊びにきてください！

◆お問い合わせ お客様相談室 フリーダイヤル0120-421-900（9:00～17:00、土・日・祝を除く）