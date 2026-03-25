観戦チケットやイベント参加権利が当たる！『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー』開催記念

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株式会社ありあけ

　株式会社ありあけ（横浜市中区日本大通36、代表取締役社長藤木隆宏）は、2026年5月12日（火）・13日（水）に開催する『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー』に合わせ、2026年3月27日（金）より「ありあけPresents 横浜DeNAベイスターズ応援キャンペーン」をスタートいたします。この試合のチケットやイベント参加権、また試合当日には会場にて「横濱ハーバーはまっこもち クリーミー」のプレゼントなどを企画しました。


　横濱ハーバーは今年も、横浜DeNAベイスターズを応援し、ファンの皆様とともに喜びと感動を共有してまいります。






「横浜DeNAベイスターズハーバー2026」


「横浜DeNAベイスターズムーンガレット☆たまくす抹茶ラテ」


「横浜DeNAベイスターズ ベースボールハーバーモンブラン2026」





【必勝祈願祭 伊勢山皇大神宮にて】


2026 年3月24日(火) 10時～


横浜総鎮守伊勢山皇大神宮 本殿にて実施


横浜DeNAベイスターズ優勝のご祈祷と「横浜市民と一緒に、様々な困難や挫折にめげず一緒に頑張り続けたい」との想いを込めて「横浜DeNAベイスターズハーバー2026」「横浜DeNAベイスターズムーンガレット☆たまくす抹茶ラテ」「横浜DeNAベイスターズ ベースボールハーバーモンブラン2026」を奉納してまいりました


『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー』開催記念


「ありあけPresents 横浜DeNAベイスターズ応援キャンペーン」概要



◆横濱ハーバー直営店キャンペーン


【開催記念】


3月27日(金)～4月19日(日)



【対象店舗】


横濱ハーバー直営店全店 14店舗、オンラインショップ


（ハーバーズムーン 本店、ありあけハーバースタジオ横浜ハンマーヘッド店、横濱ありあけ本館ハーバーズムーン 横浜タカシマヤ店、横濱ハーバー そごう横浜店、横濱ハーバー/鎌倉レ・ザンジュ京急上大岡店、横濱ハーバー シァル鶴見店、ありあけ本館ハーバーズムーン鎌倉レ・ザンジュ プリンスぺぺ店、横濱ハーバー シァル桜木町店、ありあけジョイナステラス二俣川店、ありあけ本館 ハーバーズムーン シァル横浜店、横濱ハーバー/鎌倉レ・ザンジュ キュービックプラザ新横浜、レ・ザンジュ・ベイ・ヨコハマ山下本店、鎌倉レ・ザンジュ/横濱ハーバー大船ルミネウィング、横濱ハーバースタジアムBASEGATE横浜関内店、ありあけオンラインショップ）



【キャンペーン参加条件】


「横浜DeNAベイスターズハーバー2026」「横浜DeNAベイスターズムーンガレット☆たまくす抹茶ラテ」「横浜DeNAベイスターズベースボールハーバーモンブラン2026」を含む税込2,000円以上購入していただいたレシートのQRコードをスマートフォンで読み取り、応募フォームに入力し応募すると『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー』の観戦チケット等が抽選で当たります。


ありあけオンラインショップでご注文のお客様は、「MSP」から始まる注文番号を応募フォームに入力していただきます。


１レシート、１注文につき応募は１回のみとなります。



【抽選応募期間】


2026年3月27日(金)9:00～4月21日(火)17:00(直営・オンラインショップ共通)


※レシート応募番号発行期間：2026年3月27日(金)～4月19日(日)



【応募方法】


直営店で購入の場合：レシートorシリアル番号付き応募券に印字されるレシート番号（13桁の数字）を入力


※一部店舗ではQRコード＆シリアル番号入りカードをお渡しいたします。


オンラインショップで購入の場合：注文時に送られてくるメールに記載の「ＭＳＰ」から始まる注文番号を入力



キャンペーン特設サイトからご応募ください→https://harbour-world.jp/202603baystars/



【景品一覧】



【グラウンド練習見学】

１.「グラウンド練習見学＋観戦ペアチケット」合計6組


　　5月12日(火)　3組6名様


　　5月13日(水)　3組6名様



【スタジアム見学】

２.「スタジアム見学＋観戦ペアチケット」合計18組


　　5月12日(火)　9組18名様


　　5月13日(水)　9組18名様



【スピードガンコンテスト】

３.「スピードガンコンテスト参加券＋観戦ペアチケット」合計24組


　　5月12日(火)　12組24名様


　　5月13日(水)　12組24名様


　　※スピードガンコンテストの参加は小学生以上に限りかつ、各組1名様のご案内となります。



【スタメンキッズ】

４.「スタメンキッズ参加券＋観戦ペアチケット」合計16組


　　5月12日(火)　8組16名様


　　5月13日(水)　8組16名様


　　※スタメンキッズの参加は小学生のみかつ、各組1名様のご案内となります。


　　※選手の希望は受け付けられません



５.「観戦ペアチケット」合計44組


　　5月12日(火)　22組44名様


　　5月13日(水)　22組44名様



◆『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー』


横浜スタジアム場内「横濱ハーバー特設ブース」を開設


「横濱ハーバー特設ブース」と「ハーバーズムーン 本店」では抽選会を開催！



【販売対象日】


2026年5月12日(火)　対 中日ドラゴンズ 戦 18:00 試合開始


2026年5月13日(水)　対 中日ドラゴンズ 戦 18:00 試合開始


2026年5月14日(木)　対 中日ドラゴンズ 戦 18:00 試合開始



【会場】


横浜スタジアム場内「横濱ハーバー特設ブース」


場所：横浜スタジアムＹデッキ内4ゲート　横濱ハーバー特設ブース



【販売内容】


横浜DeNAベイスターズハーバー2026


横浜DeNAベイスターズムーンガレット☆たまくす抹茶ラテ


横浜DeNAベイスターズベースボールハーバーモンブラン2026


横浜DeNAベイスターズ応援セット（数量限定販売するお得なセットです）


その他



〈横浜DeNAベイスターズ選手サイン入りレプリカユニフォーム、サインボール、サイン色紙などが当たる抽選会〉


【会場】


・横浜スタジアム場内「横濱ハーバー特設ブース」　場所：横浜スタジアムYデッキ内4ゲート　横濱ハーバー特設ブース


・「ハーバーズムーン 本店」店頭　※試合開始2時間前より開始



【参加資格】


「横濱ハーバー特設ブース」にて2,000円(税込)以上ご購入のお客様


2,000円ごとに1回スクラッチカードをお渡し。その場で商品が当たります。


「ハーバーズムーン 本店」店頭にて2,000円(税込)以上ご購入のお客様


2,000円ごとに1回、ガラポン抽選会にご参加いただけます。その場で商品が当たります。



【賞品内容】


横浜DeNAベイスターズ選手サイン入りレプリカユニフォーム


横浜DeNAベイスターズ選手サインボール


横浜DeNAベイスターズ選手サイン色紙


その他


※選手のサインはお選びいただけません



「横濱ハーバーはまっこもち クリーミー」

◆『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー』


開場入口にて「横濱ハーバーはまっこもち クリーミー」プレゼント


【配布日】5月12日(火)、13日(水)


【場所】横浜スタジアム入口にて


【対象】『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー』に来場のお客様


先着30,000名様(各日15,000名)


【商品】「横濱ハーバーはまっこもち クリーミー」単品1個をプレゼント




横濱ハーバー公式マスコット「ハーバーくん」

◆『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー』


試合前グラウンド内に横濱ハーバー公式マスコット「ハーバーくん」が登場！


【登場日】5月12日(火)、13日(水)


【場所】試合前グラウンド内、試合中Yデッキ内ゲート「横濱ハーバー特設ブース」


【時間】試合前グラウンド内：未定、横濱ハーバー特設ブース：5回裏終了後 約15分


※横濱ハーバー特設ブースでは、ハーバーくんとの写真撮影も可能です。ぜひ特設ブースに遊びにきてください！



◆お問い合わせ　お客様相談室　フリーダイヤル0120-421-900（9:00～17:00、土・日・祝を除く）