TRANBI、創業50年以上・口コミ高評価の老舗洋食店が実名で後継者募集開始　― 北アルプスの麓、住居付きで叶う“移住×承継開業”のチャンス ―

株式会社トランビ

事業承継・M&Aマッチングプラットフォーム「TRANBI（トランビ）」を運営する株式会社トランビ（本社：東京都港区、代表取締役：高橋聡）は、長野県大町市で50年以上にわたり営業を続ける洋食店「Hungry Box YUKI（ハングリーボックスユキ）」（代表：手塚行雄）が、実名掲載の形で後継者募集を開始したことをお知らせいたします。

今回、手塚オーナーへのインタビューをTRANBI公式コラムに掲載し、事業の魅力と承継への想いを広く発信しています。

案件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27440/table/273_1_1be3d378c92110f833fd8508448ba074.jpg?v=202603250251 ]

本件は、長野県大町市に位置する創業50年以上の老舗洋食レストランの事業譲渡案件です。ハンバーグやスパゲティといった昭和レトロな洋食を提供し、Google評価4.3点と高い顧客満足度を維持しています。

店舗は北アルプスの麓にあり、白馬村や黒部ダムの玄関口として観光需要も取り込む立地。平日は地元ビジネス層、週末は観光客や外国人客まで幅広い顧客層を抱えています。

また、土地・建物（2階住居付き、4部屋）を含む譲渡であり、住居と事業を同時に確保できる点も大きな特徴です。財務面においても外部借入がなく、健全な状態を維持しています。

後継者に求める条件

手塚オーナーは、「店と一緒に、人生を引き継いでほしい」と語ります。

本案件は、飲食未経験者でも挑戦可能です。レシピの仕組み化とオペレーションの整備により、未経験でも一定期間の引き継ぎで味の再現が可能な体制が整っています。

その上で、以下のような人物が求められています：

- 昭和の洋食文化や地域に根ざした店づくりに共感できる方- 明るい接客と顧客との関係性を大切にできる方- 夫婦・パートナーでの移住や共同経営に関心のある方

長年の歴史と常連客に支えられてきた価値を受け継ぎつつ、新しい発想で発展させていく意欲が期待されています。

本案件の魅力

本案件は、安定した収益基盤と高い成長余地を兼ね備えた希少な飲食事業承継案件です。

創業50年以上の歴史に裏打ちされたブランド力と、競合の少ない商店街立地により、地域内で確固たるポジションを確立しています。現在も売上は過去最高水準で推移しています。

さらに、以下のような成長ポテンシャルがあります：

- 定休日（日曜・月曜）の営業による売上拡大- キャッシュレス決済導入による観光客・若年層の取り込み- Instagram経由の来店・注文実績を踏まえたさらなる集客強化- 2階住居スペースを活用したゲストハウス等の新たな収益モデル

加えて、白馬エリアのインバウンド需要の高まりを背景に、「落ち着いて食事を楽しめる洋食店」としてのニーズも拡大しています。

また、セントラルキッチンの活用により、味の再現性と効率的な運営を両立しており、「老舗でありながら引き継ぎやすい」点も大きな特徴です。

■ 事業・ストーリーをもっと詳しく知りたい方はこちら

オーナーインタビュー記事：https://www.tranbi.com/ma-column/detail/?id=275

案件詳細・交渉・お問い合わせ：https://www.tranbi.com/buy/detail/26201/

※店舗やオーナーへの直接のお問い合わせはご遠慮ください。必ず上記TRANBIページを通じてご連絡ください。

■事業承継・M＆Aマッチングプラットフォーム「TRANBI」について

TRANBI（トランビ）は、日本初の事業承継・M&Aマッチングプラットフォームとして2011年にサービスを開始しました。法人・個人、業種・事業規模を問わず、全国どこからでも事業を「譲りたい人」と「引き継ぎたい人」が出会えるオンラインの場を提供し、誰もがM&Aに挑戦できる社会の実現を目指しています。

売り手には匿名での案件公開や伴走支援サービスを、買い手には多様な条件から希望に合った事業を検索・交渉できる機能を提供。さらに、全国の金融機関、自治体、事業承継・引継ぎ支援センター等と連携し、地域に根ざしたスモールM&Aや後継者不在企業の支援にも注力しています。

2021年には従来の成約手数料型から月額定額制へと料金体系を刷新し、中小企業や個人にも利用しやすい仕組みを整備。

「はじめてのM&AならTRANBI」を掲げ、売り手向けの支援サービスや、副業・M&Aへの挑戦を志すユーザー同士をつなぐオンラインコミュニティ（参加者数5,000名超）の運営など、M&Aのすそ野を広げる取り組みを行っています。2025年には登録ユーザー数が20万者を超え、幅広い層にご利用いただいています。

URL：https://www.tranbi.com/

【会社概要】

■株式会社トランビ （https://www.tranbi.com）

【会社名】株式会社トランビ

【代表取締役】高橋 聡

【設立】2016年4月

【事業内容】M&Aプラットフォーム『TRANBI（トランビ）』の企画・運営、その他関連事業

主に、事業の売り手と買い手をインターネット上で直接マッチングするサービスを提供。成約手数料を廃止し、事業規模に関わらず小規模事業者から利用できるM＆Aプラットフォームとして展開中。

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≪本件に関するお問い合わせ先≫

株式会社トランビ 広報担当

メールアドレス：press@tranbi.com