セゾンテクノロジー、コスモエコパワーとコーポレートPPAを締結　～会津若松ウィンドファーム由来のグリーン電力を利用し再エネ導入率100%へ～

コスモエネルギーホールディングス株式会社

コスモエコパワー株式会社（代表取締役社長：野倉 史章、以下「コスモエコパワー」）は、株式会社セゾンテクノロジー（代表取締役 社長執行役員：葉山 誠、以下「セゾンテクノロジー」）とコーポレートPPA※１（以下PPA）を締結しました。2026年4月1日より、データセンターで使用する電力に活用します。

本PPAでは、コスモエコパワーが運営する会津若松ウィンドファームから供給される風力発電由来のグリーン電力が対象です。同ファームは、地域と共生しながら風力資源を最大限に活用し、持続可能なクリーン電力を創出しています。

セゾンテクノロジーはこれまで、再生可能エネルギーの導入を進めてきました。データセンターは

24時間365日稼働する特性を持つことから電力消費パターンに適した電源の確保が重要となります。

今回、時間帯分散型の風力発電由来のPPAを活用することで、電力消費パターンとの親和性を高めました。これにより、年間約900tのCO2排出量を削減できる見込みです。また、本PPAの締結により、データセンターを含む全拠点で使用する電力の再エネ化が完了し、再生可能エネルギー導入率100％を達成しました。

コスモエコパワーは、コスモエネルギーグループの一員として「2050年カーボンネットゼロ」の実現をめざしています。また、セゾンテクノロジーも「世界中のデータをつなぎ、誰もがデータを活用できる社会を作る」というミッションのもと、環境負荷の少ないITインフラの構築を推進しています。両社は今後も、再生可能エネルギーの導入拡大を通じて脱炭素社会の実現に貢献するとともに、地域の持続的な発展に寄与してまいります。

＜本件のバーチャルPPAのイメージ＞＜会津若松ウィンドファーム＞

発電所概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98598/table/298_1_407280674a664982858510f51cf06c07.jpg?v=202603250251 ]

※1 「Power Purchase Agreement：電力販売契約」の略で、需要家が発電事業者から長期にわたって自然エネルギーの電力を購入する契約。バーチャルPPAは、需要家が環境価値のみを購入することから仮想電力購入契約という。