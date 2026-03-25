東京ヴェルディクラブカレッジ7期生募集

一般社団法人東京ヴェルディクラブ

東京ヴェルディは、総合クラブを目指し、さまざまな競技に参戦してまいりました。ますます多様化していく社会において、「多様な人材育成」「スポーツを通じたさまざまなエンターテインメントの提供」を通じ、総合型クラブとして社会に貢献していきます。

また、インターネットの普及とメディア環境の変化、グローバルとローカルが交差するエンターテインメントビジネスの変化など、スポーツ業界を取り巻く環境は大きく変わっています。東京ヴェルディはこうした時代の変化に柔軟に対応し、日本のパイオニアとなるべく、「総合クラブ」として他ジャンルや競技と協力しながら新しい価値を創出しています。

そのためには、従来のスポーツビジネスの領域にとらわれないスキルを持つ人材が必要だと考えています。必要なのは、『好きなスポーツに関わる』だけでなく、周囲を巻き込みながら社会に価値を生み出すことができる『自ら考え、行動できる』人材です。

東京ヴェルディクラブカレッジは、多様化する社会の中でスポーツの最前線で主体的に活躍できる人材を育成する実践型トレーニングコミュニティです。

7期を迎える今期は「スポーツビジネスで社会全体を一歩前へ前進させる人材を育成する」ことを育成コンセプトとしています。

スポーツビジネスの最前線で活躍されている方々による講義を通して、ビジネスのノウハウやスポーツマンシップについて学びます。

また、味の素スタジアムや味の素フィールド西が丘など、東京ヴェルディが関わる競技の現場に足を運び、観察・インタビュー・リサーチ・企画・運営など実践的な活動を行います。スポーツビジネスに触れるだけでなく、その先にある企画や運営といった実務にも主体的に取り組むことを予定しています。

さらに、これまでのヴェルディクラブカレッジでは、卒業生の一部が卒業後もヴェルディの各競技でインターンシップを継続し活躍しています。加えて、他競技・他クラブへの就職を果たす卒業生も増えています。

【昨年の講義】

昨年は、東京ヴェルディの代表取締役社長 中村考昭による初回講義から始まり、スポーツチームのブランディング、メディア、クラブ・リーグ運営など、スポーツビジネスの最前線で活躍されている方々に登壇いただきました。

【昨年の現場研修】

講義で得た知識を実践してアウトプットの場として味の素スタジアムなどの現場で実際の運営を体験しました。

現場の難しさや大変さを体感するとともに、リアルな声に触れながら、学生自らが競技の魅力を伝える立場を経験。実践的なスキルと責任感を養うことができました。

【SNS運用】

受講生の中でクリエイティブに関心のある学生を中心に「SNS部」を結成し、東京ヴェルディクラブカレッジのInstagramアカウントの運用を継続的に担当しています

東京ヴェルディクラブカレッジInstagramアカウント

https://www.instagram.com/verdy_college?igsh=MWx1bm83ajQ0ZjRqYQ

【東京ヴェルディクラブカレッジ7期 受講資格】

・東京ヴェルディのホームタウンおよび東京都23区に通学可能な方

・健康で学習過程を履修する意欲があり、成長意欲を持つ方

・原則、開講日に出席可能な方

・カリキュラムに参加可能な方

・スポーツビジネスの最前線を学びたい方

・サッカーやヴェルディに限らず、将来スポーツ業界に関わりたい方、または興味がある方

・解決したい課題や将来の目標があるが、何をしたらいいかわからない方

・同じ志を持つ仲間を見つけたい方

【特設サイト】

https://www.verdy.club/college-2026