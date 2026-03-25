興奮冷めやらぬ、ロケット打上げの“あの舞台”へ！―スペースポート紀伊 射場内見学ツアー【3月31日より期間限定実施】

株式会社USPジャパン

株式会社USPジャパン（本社：東京都千代田区、代表：新津 研一）は、和歌山県串本町の民間ロケット発射場「スペースポート紀伊（SPK）」において、通常は立ち入りが制限されている射場内を特別に見学できる「春の特別ツアー」を、202６年3月３1日（火）、4月5日（日）の2日間実施することを決定いたしました。

本ツアーは、3月5日に実施された小型ロケット「カイロス」3号機の打上げ直後の「挑戦の現場」を間近に体感できる限定のツアーです。

1. 「射場内見学」プログラム概要

煙道付近

非公開エリアを公認ガイドの解説とともに巡る、圧倒的な臨場感を提供する約４0分のコース

【ここが凄い！】

・通常非公開の射場エリアに特別入構

・打上げ直後の“痕跡”を間近で体感

・公認ガイドによる解説付き

・【参加者特典】記念撮影データ、限定・記念入構パス、地域専用商品券（1,000円分）付き！

【射場内見学ルート】（約40分）

総合指令棟前 ⇒ 射点付近 ⇒ 煙道付近（打上げの痕跡を体感できる特別ルート）

【参加者限定特典】

１．記念撮影データ： 公式カメラマンによる記念撮影データを、フォトパスに提供

２．限定・記念入構パス： 特別な体験を形にするシリアル入りアイテム

３．地域専用商品券「きいPAY」（1,000円分）プレゼント ※紀南エリアの提携店で利用可能

2．ツアー概要

■実施日程： 202６年3月31日（火）、4月5日（日）

※以降、ゴールデンウィークを含む指定日にも順次開催予定

■当日のスケジュール

・所要総時間：約3時間

・主な行程：出発地 → 宇宙ふれあいホール「Sora-Miru」（任意見学 約1時間）→ スペースポート紀伊射場内見学（約40分） →出発地にて解散

※出発地は串本・那智勝浦・白浜のいずれかより選択可能で、同一地点での解散となります。

※本ツアーはガイド乗車の都合上、「Sora-Miru」への立ち寄り自体は必須となりますが、館内展示の見学は任意であり、見学される場合の所要時間は約1時間を想定しています。

■参加費（料金詳細）

・基本料金：74,140円（税込）～（4名様利用時の1組あたり）

・追加料金：1名様あたり＋14,300円（税込）

・最大8名様まで参加可能

※本ツアーは貸切車両利用・射場入場券付きのプランとなります。

※出発地（串本・那智勝浦・白浜）により料金が異なります。

※宇宙ふれあいホール「Sora-Miru」の入館料は別途必要となります。

※3名以下での参加をご希望の場合は、串本タクシー株式会社へお問い合わせください。

■お申し込み方法

・販売開始：3月25日（水）12：00～

・予約方法：電話受付▶串本タクシー株式会社まで TEL：0735-62-0695

・最新情報は公式サイトをご確認ください

https://www.kushimoto-taxi.co.jp/

※受付後、空席状況に応じて予約確定となります。

※本ツアーは定員制のため、満席になり次第受付終了となります。

３. 実施の背景：打上げの結果を「次への資産」に

2026年3月5日、スペースポート紀伊から打上げられた「カイロス」3号機は、飛行中断という結果となりましたが、メディアや現地見学者からは「挑戦そのものを高く評価する」「次こそは成功させてほしい」という前向きな声が多く寄せられています。

当社は、ロケットが宇宙を目指したその瞬間の熱気が残る「射場」そのものが、現在進行形の挑戦を感じられる貴重な観光資源であると考え、当初の予定通り特別見学ツアーを実施いたします。本ツアーはゴールデンウィーク（GW）を含め、それ以降も継続して開催を予定しており、地域の観光資源と組み合わせた、息の長い地域振興を目指します。

４. 地域事業者との連携について

現在、本ツアーを組み込んだ特別プランの販売準備を多角的に進めております。

その一環として、串本タクシー株式会社による貸切タクシー（ワゴン）を利用した、串本・那智勝浦・白浜発着の「完全プライベート見学プラン」の造成が決定いたしました。

本プランは1グループ4～8名様での利用を対象としており、ご家族やグループ単位で、移動から見学までを一体的に提供いたします。内容は、通常立ち入りが制限されている射場内への見学に加え、串本町宇宙ふれあいホール「Sora-Miru」での事前学習を組み合わせた、ストーリー性のある行程となっています。

総合指令棟

【株式会社USPジャパンについて】

USPジャパンは、コミュニティやエリアの課題を、ユニークな視点から解決に導くソーシャルデザインカンパニーです。2020年から足掛け4年、串本町に事務所を開設し、串本町、那智勝浦町の皆さんとともにロケットによる地域活性化に取り組んでいます。

https://www.usp.co.jp/