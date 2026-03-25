えいよう未来株式会社、人材サービス企業との業務提携。具体的なキャリア・就職支援の強化へ

えいよう未来株式会社

ランコント株式会社 代表：中野慶太氏と、えいよう未来株式会社 代表：北村

えいよう未来株式会社（本社：京都府向日市物集女町五ノ坪13-28 、代表：北村 絵梨子 ）が運営する、全国の管理栄養士に向けた総合相談窓口「管理栄養士キャリアセンター」 は、飲食業界専門の人材エージェント「クックフラット」を運営・展開するランコント株式会社（本社：東京都千代田区、代表：中野慶太）との業務提携契約を締結いたしました。

本提携に伴い、2026年5月に求職中の管理栄養士に向けたキャリアセミナーを共催いたします。また今後は、企業の採用担当者・経営層に向けた啓発セミナーの開催も予定しており、管理栄養士のキャリア形成と企業の採用マッチングの双方を強力に後押ししてまいります。

【ロゴ】管理栄養士キャリアセンター

【コーポレートサイトURL】https://www.eiyomirai.co.jp/(https://www.eiyomirai.co.jp/)

「キャリア相談」だけにとどまらず、「共にキャリアをつくる」未来に向けて

2025年11月の「管理栄養士キャリアセンター」設立 以来、数多くの管理栄養士の方々からご相談をいただく中で、「自分のキャリアを選べない」「ミスマッチからの早期離職」といった深刻な課題が浮き彫りになりました。

また、管理栄養士自身にとどまらず、管理栄養士を受け入れる企業においても、「正しい情報や知識の周知が不十分である」という結論に至りました。

これまでは、個人の自己理解やメンタル面のサポート、想定されるネクストアクションやネクストステップと言った「キャリア相談」を中心に行ってまいりましたが、「より具体的な就職先を知りたい」「復職に向けた確実なステップを踏みたい」という声にさらに力強く応えるため、人材紹介・キャリア支援のプロフェッショナルであるランコント株式会社との業務提携に至りました。

これにより、お悩みのヒアリングにとどまらず、一歩踏み込んだ「具体的なキャリアプランの提示」や「就職・転職の直接的な支援」の展開が可能となりました。

2026年5月開催予定：代表、北村の登壇

求職者（管理栄養士）向け実践型キャリアセミナーの共催

本提携の第一弾の具体的なアクションとして、2026年5月13日（水）に就業・復職・転職を目指す管理栄養士に向けたキャリアセミナーをランコント株式会社様と共催いたします。

これまで当キャリアセンターに寄せられたリアルな相談事例と、ランコント株式会社が持つ人材紹介のノウハウを掛け合わせることで、キャリア相談にとどまらない「実践的なセミナー」を実現します。

当日は代表の北村が登壇し、業界のリアルな実態やミスマッチを防ぐための企業選びの視点をお伝えすると共に、ランコント株式会社の専門コンサルタントを交え、「自身の市場価値をどう高めるか」「自走できる管理栄養士になるための具体的なネクストステップ」を提示し、参加者が翌日から行動に移せるようなレベル感のキャリアデザインを提供いたします。

今後の展開

企業（採用側）に向けた啓発活動とBtoBセミナーの展開

管理栄養士が本来の専門スキルを存分に発揮し、自らの可能性にフタをすることなく、幸せに働き続けられる社会を実現するためには、求職者側の意識改革だけでなく、受け入れ側である「企業側の理解」が必要不可欠です。

現状、多くの企業や施設において「管理栄養士にどんな業務を任せられるのか」「自社の経営課題をどう解決してくれるのか」という正しい認識が不足しており、これが採用後のミスマッチや早期離職の根本原因であると考えております。

この業界構造を根本から変革するため、今後は就職・転職エージェント企業が抱える企業クライアントに向けた、経営層・採用担当者向けの啓発セミナーの共同開催も計画しております。

本年3月中を目処にえいよう未来株式会社は、今後のBtoB向けプロジェクトの詳細な座組や、企業側の「自走できる管理栄養士を求めるニーズ」と管理栄養士の「専門性を活かして自分らしく働きたい想い」をマッチングさせるための具体的なスキームを協議・決定してまいります。

【代表コメント】管理栄養士にいま必要なのは「道しるべ」

管理栄養士キャリアセンター

えいよう未来株式会社

代表取締役 北村 絵梨子

「管理栄養士キャリアセンター」の設立から運営を経て、あっという間に半年が過ぎ去りました。

弊社の「管理栄養士キャリアセンター」を通し、多くの方々の生の声を聞く中で、『悩みを打ち明ける場所』から『具体的な解決策（就業先）を提示できる場所』へと進化しなければならない！と強く感じるようになりました。

今回の就職・転職エージェント様との業務提携は、管理栄養士の皆様にとって、より確実で安心できるキャリアの道しるべを作ることだと確信しております。

一人ひとりが自分のキャリアを自由に選べる社会、そして企業が管理栄養士の価値を正しく理解し活用できる社会を目指し、これからも全力で走り続けて参ります。

会社概要

【会社概要】

社名：えいよう未来株式会社

本社所在地：〒617-0001 京都府向日市物集女町五ノ坪13-28

代表取締役：北村 絵梨子

連絡先（メール）：info@eiyomirai.co.jp

事業内容：

栄養指導・栄養カウンセリング受託

保育所栄養監修

外食/中食産業献立作成

レシピ・メニュー開発

講演・執筆・栄養監修

管理栄養士キャリアセンター

設立： 2014年4月10日

HP：https://www.eiyomirai.co.jp/