卓上に置くだけで80インチ、どこでも使える4K対応モバイルスクリーンを発売

写真拡大 (全18枚)

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、卓上に置くだけで80インチの大画面を実現できるモバイル型プロジェクタースクリーン「100-PRS029」を発売しました。





【掲載ページ】


プロジェクタースクリーン 80インチ 4K対応 卓上 モバイル 収納バッグ付


型番：100-PRS029　販売価格：15,272円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-PRS029




おすすめポイント


・卓上設置で80インチの大画面を手軽に実現


・工具不要・約3分で組立できる簡単設計


・収納バッグ付きで持ち運び・移動利用に最適



■どこでも置くだけ、大画面環境を実現



本製品は卓上に置くだけで設置できるコンパクト設計を採用。従来のスクリーンのような壁固定や天吊りが不要で、デスクや会議テーブルの上に設置するだけで80インチの大画面投影が可能です。限られたスペースでも迫力ある映像環境を構築でき、オフィスや自宅など場所を選ばず活用できます。



■工具不要、誰でもすぐ使える簡単設計


支柱に台座を差し込むだけのシンプルな構造により、工具を使わず短時間で組み立てが可能です。約3分で設置できるため、急な会議やプレゼン準備でもスムーズに対応できます。初めての方でも迷わず扱える設計で、誰でもすぐに大画面環境を構築できます。



■安定性と調整機能を搭載



スチール製の台座がしっかりとスクリーンを支え、卓上でも安定した投影を実現します。また、最大215mmの高さ調整が可能で、視聴位置や使用環境に応じて最適な高さに設定できます。会議室でも自宅でも、見やすく快適な視聴環境を柔軟に整えられます。



■4K対応で映像の細部まで美しく再現


高品質なPVCスクリーン素材を採用し、発色に優れた鮮やかな映像を映し出します。4K解像度にも対応しており、細部までクリアでリアルな映像表現が可能です。プレゼン資料の文字やグラフはもちろん、映画や動画コンテンツも臨場感たっぷりに楽しめます。



■持ち運びも簡単、幅広いシーンで活躍



収納バッグと保護ケースが付属し、コンパクトに収納・持ち運びが可能です。外出先でのプレゼンやイベント利用、自宅での映像鑑賞など、さまざまなシーンで活躍します。必要な場所にすぐ持ち出せるため、ビジネスとプライベートの両方で高い利便性を発揮します。



サンワダイレクト各店掲載ページ


■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-PRS029


■サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/100-prs029/


■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/100-prs029.html


■サンワダイレクトau Pay マーケット店


https://wowma.jp/item/773991968


■サンワダイレクトAmazon店


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSXRYL8G



サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS


サンワダイレクト 公式ホームページ


https://direct.sanwa.co.jp


サンワダイレクト公式X(旧Twitter)


https://twitter.com/sanwadirect


サンワダイレクト公式Instagram


https://www.instagram.com/sanwadirect


サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/user/sanwadirect/


サンワダイレクト公式LINEアカウント


https://page.line.me/?accountId=jgl3920e





サンワダイレクト


社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


【お客様からのお問い合わせ】


サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123



【報道関係からのお問い合わせ】


広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。