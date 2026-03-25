卓上に置くだけで80インチ、どこでも使える4K対応モバイルスクリーンを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、卓上に置くだけで80インチの大画面を実現できるモバイル型プロジェクタースクリーン「100-PRS029」を発売しました。

【掲載ページ】

プロジェクタースクリーン 80インチ 4K対応 卓上 モバイル 収納バッグ付

型番：100-PRS029 販売価格：15,272円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-PRS029

おすすめポイント

・卓上設置で80インチの大画面を手軽に実現

・工具不要・約3分で組立できる簡単設計

・収納バッグ付きで持ち運び・移動利用に最適

■どこでも置くだけ、大画面環境を実現

本製品は卓上に置くだけで設置できるコンパクト設計を採用。従来のスクリーンのような壁固定や天吊りが不要で、デスクや会議テーブルの上に設置するだけで80インチの大画面投影が可能です。限られたスペースでも迫力ある映像環境を構築でき、オフィスや自宅など場所を選ばず活用できます。

■工具不要、誰でもすぐ使える簡単設計

支柱に台座を差し込むだけのシンプルな構造により、工具を使わず短時間で組み立てが可能です。約3分で設置できるため、急な会議やプレゼン準備でもスムーズに対応できます。初めての方でも迷わず扱える設計で、誰でもすぐに大画面環境を構築できます。

■安定性と調整機能を搭載

スチール製の台座がしっかりとスクリーンを支え、卓上でも安定した投影を実現します。また、最大215mmの高さ調整が可能で、視聴位置や使用環境に応じて最適な高さに設定できます。会議室でも自宅でも、見やすく快適な視聴環境を柔軟に整えられます。

■4K対応で映像の細部まで美しく再現

高品質なPVCスクリーン素材を採用し、発色に優れた鮮やかな映像を映し出します。4K解像度にも対応しており、細部までクリアでリアルな映像表現が可能です。プレゼン資料の文字やグラフはもちろん、映画や動画コンテンツも臨場感たっぷりに楽しめます。

■持ち運びも簡単、幅広いシーンで活躍

収納バッグと保護ケースが付属し、コンパクトに収納・持ち運びが可能です。外出先でのプレゼンやイベント利用、自宅での映像鑑賞など、さまざまなシーンで活躍します。必要な場所にすぐ持ち出せるため、ビジネスとプライベートの両方で高い利便性を発揮します。

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-PRS029

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/100-prs029/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

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サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

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広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

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