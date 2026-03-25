都内でのコンディショニングをより身近に。TENTIAL 日本橋三越本店が3月25日にOPEN

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、2026年3月25日（水）に「TENTIAL 日本橋三越本店」を新規オープンいたします。さらに、2026年4月16日（木）に「TENTIAL 虎ノ門ヒルズ」を装い新たにリニューアルオープンいたします。

3月25日（水）にオープンする「TENTIAL日本橋三越本店」は、本館5階に新設される『上質な眠りのある生活』をテーマにしたフロアへの出店となります。心身の健康への関心が高まる中、本店舗ではリカバリーウェアにとどまらず、スリープケア製品や寝具など睡眠分野の製品を多数展開する予定です。製品を実際に手に取り、寝具やリカバリーウェアを組み合わせた睡眠環境を体験できる場を提供します。

また、続く4月16日（木）には、日々のコンディショニングを重視する多くのお客様に支持されてきた「TENTIAL 虎ノ門ヒルズ」が大型リニューアルいたします。これまでの内装から大幅に刷新し、TENTIALのブランド表現を全面に落とし込んだフロアへと生まれ変わります。ブランドの世界観に没入できる空間を通じ、来店されたお客様へ、日常のパフォーマンスを高めるリカバリー体験をお届けいたします。

店舗では、累計販売数150万セット※1を突破したリカバリーウェア「BAKUNE」シリーズをはじめ、24時間365日のコンディショニング※2をサポートする幅広いラインナップを、より没入感のある充実した環境でご体感いただけます。

新生活が始まり、環境や気候の変化が激しい春に向けて、テンシャルは製品を通じてお客様がご自身の身体に目を向け、自分らしくコンディションを整えるきっかけを提供することを目指します。今後も都内の重要な顧客接点である両店舗を拠点に、より良い製品とサービスを通じて、一人ひとりの「新しい一歩」をサポートしてまいります。

※1 150万セット：トップス・ボトムス2点で1セット換算（300万枚販売実績）、累計販売数は2025年8月時点

※2 TENTIALでは、コンディショニングを「ライフパフォーマンス向上のために体調に関わる全ての要因を良い状態に整えること」だと定義しています。

TENTIAL新店舗概要

「TENTIAL 日本橋三越本店」

オープン日：2026年3月25日（水）

営業時間：10:00 - 19:00

住所：〒103-8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 本館5階

「TENTIAL 虎ノ門ヒルズ」

リニューアルオープン日：2026年4月16日（木）

営業時間：11:00 - 20:00

住所：〒105-6490 東京都港区虎ノ門１丁目１７－１ 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 2階

展開製品（一例）

BAKUNE Dry メンズ 上下セット（長袖Tシャツ・ロングパンツ）

【製品仕様】

製品名 ：BAKUNE Dry メンズ 上下セット（長袖Tシャツ・ロングパンツ）

カラー ：Navy,Black,Greige,Gray,Saxe Blue,Dark Green,Green,Yellow

サイズ ：XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

※カラーによっては、サイズ欠品などあり

素材 ：ポリエステル100%

価格 ：24,860円（参考価格、税込）

※各店舗での展開カラー/サイズは異なりますので、予めご了承ください。

※各店舗の販売状況は公式サイトからご確認いただけます

【TENTIAL公式ECサイト】

https://tential.jp/

リカバリーサンダル スライド

【製品仕様】

製品名 ：リカバリーサンダル スライド

カラー ：Black, Beige,Navy, Silver,Pink, Coral Pink,Lavender,Mustard-Yellow

サイズ ：2XS / XS / S / M / L / XL / 2XL

※カラーによっては、サイズ欠品などあり

素材 ：EVA

価格 ：7,980円（税込）

※各店舗での展開カラー/サイズは異なりますので、予めご了承ください。

※各店舗の販売状況は公式サイトからご確認いただけます

【TENTIAL公式ECサイト】

https://tential.jp/

店舗オープン記念キャンペーン

「TENTIAL 日本橋三越本店」のオープン、「TENTIAL 虎ノ門ヒルズ」のリニューアルオープンを記念し、各店舗にてお買い上げ特典をご用意いたしました。

「TENTIAL 日本橋三越本店」

内容 ：「オリジナルロングタオル」をプレゼント

対象期間：2026年3月25日（水）～3月31日（火）

対象者 ：30,000円（税込）以上ご購入いただいた方

定員 ：先着20名様 ※なくなり次第終了となります

「TENTIAL 虎ノ門ヒルズ」

内容 ：お会計の際にT Clubを提示すると、マイルの付与率を3%UP

・プラチナ：7% → 10%

・ゴールド：5% → 8%

・シルバー：4% → 7%

・レギュラー：3% → 6%

※3%の付与分については、4月25日（土）に後付けとなります。

対象期間：2026年4月16日（木）～4月19日（日）

対象者 ：T Club会員の方

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています 。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/356_1_14914c487910ff9d8dfc59ff79d1a54f.jpg?v=202603250251 ]