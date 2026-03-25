成長期の女の子の身体と心に寄り添うガールズインナー　ユニクロの「エアリズムファーストブラ」をリニューアル　“自分の身体と向き合う最初のステップ”を応援

株式会社ユニクロ

ユニクロは、女性のあらゆるライフステージに寄り添い、身体と心をやさしく支える快適なインナーウェアを提供してきました。女の子の成長に合わせたガールズインナーは、成長過程で誰もが経験する「はじめての変化」への不安や悩みに寄り添い、毎日をより心地よく過ごすための選択肢として提案しています。2026年春夏のラインナップでは、その中心アイテムである「エアリズムファーストブラ」をリニューアルします。成長期特有の身体や心の変化に戸惑う女の子たちのストレスや負担を少しでも軽減し、はじめてのブラ選びを“自分の身体と向き合う最初のステップ”として前向きに捉えられるよう、より快適でやさしいつけ心地を実現しました。ユニクロはこれからも、成長期を迎える女の子に寄り添い、安心して日々を過ごせるインナーウェアをお届けしていきます。

成長期の女の子の身体と心に寄り添う「エアリズムファーストブラ」をリニューアル

2026年春夏にリニューアルした「エアリズムファーストブラ」は、ブラをつけているのを忘れるようなつけ心地と見た目に進化しました。なめらかな肌ざわりの「エアリズム」素材と、シームレス仕様でゴムのないフラットなアンダーバストが、チクチクした不快感や締め付け感を軽減。背中は部分的に一枚仕立てに変更することでムレにくく、伸びのよい生地が身体に自然にフィットします。さらに、360度伸びる高密度ストレッチ生地が極上のつけ心地を実現。成長に合わせたやわらかなカップは、サイズごとに形状を調整し、成長が早まっている現代の女の子に向けて、各サイズで対応できる大きさの幅を広げました。見た目も下着に見えづらいハーフトップデザインにすることで、学校生活や習い事でも、安心して着用いただけます。

サイズごとのトップバストの寸法(cm)

バストの成長に合わせて選べる3つのガールズインナー

成長期の女の子の身体と心はとてもデリケートで、この時期の敏感な状態に配慮したやさしい着心地と

機能性を備えたインナーが大切です。気になりはじめた胸まわりから、ふくらみが感じられる段階まで、成長に応じて最適なインナーを選べる設計により、日々の生活を快適にサポートします。

【胸が気になりはじめたら】 エアリズムコットンブレンドキャミソール胸二重 790円

「エアリズムコットンブレンドキャミソール胸二重」は、気になりはじめたバストが透けにくいようサポートします。二重になっている生地がふくらみはじめたバストトップをやさしくカバー。肌あたりのなめらかな「エアリズム」とコットンをブレンドした生地は、吸湿・放湿、ドライ、接触冷感、抗菌防臭、消臭機能付き。

【胸がチクチク違和感を感じだしたら】 エアリズムコットンブラキャミソール 1,500円

エアリズムコットンブラキャミソール」は、目立ちはじめたバストトップをやさしく守ります。アンダーゴムは身生地でくるんでいるため段差を感じにくく、肌あたりもやさしい仕様に。なめらかでムレにくいストレッチ性のある「エアリズム」とコットンのブレンド素材を使用し、快適な着心地に。ふわふわのカップはずれにくいのもポイント。

【胸の揺れを感じはじめたら】 エアリズムファーストブラ 1,500円

エアリズムファーストブラ」は、ふくらみはじめたバストトップをやさしく支えます。「エアリズム」素材を使用し、汗をかいても快適な着心地に。360度伸びる高密度ストレッチ生地と、縫い目のないシームレス仕様、ゴムを使わないフラットなアンダー設計で、締め付けを感じにくいのも特長です。成長期の変化に合わせてサイズごとに設計されたやわらかなカップではじめてのブラにも安心。

■ぜひガールズインナーを店頭で試着してください！

発売から約4ヵ月が経過した「エアリズムファーストブラ」は、お客様から「カップが固定されていて、はじめてでも安心」「肌触りがよい」と好評いただいています。親子でのお買い物のついでにインナーを選べるのもユニクロだからできること。店舗では実際に試着することもでき、ファーストブラを不安に思う女の子やそのご家族が安心してお買い物いただけます。

■産婦人科専門医 高尾美穂先生のコメント

医学博士・産婦人科専門医。女性のための統合ヘルスクリニック「イーク表参道」副院長。

女の子が安心して過ごすためには、成長段階に合ったインナー選びが欠かせません。思春期は、親が気づかないうちに身体が大きく変化する時期であり、本人も戸惑いや恥ずかしさから、その変化を言葉にできないことがあります。運動中に胸の揺れが気になったり、無意識に姿勢が崩れてしまうことも少なくありません。こうした不快感や集中力への影響を防ぐためにも、適切なタイミングで身体に合ったインナーを選ぶことが大切です。日常生活で親子の会話を重ねながら、変化の大きいバストの成長に寄り添うインナーを選ぶことをおすすめします。