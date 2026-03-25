【3/24より】最大2億円「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

東京都より「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」の令和8年度の概要が公表されましたのでご案内いたします。

〇躍進的な事業推進のための設備投資支援事業

https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026031605

【申請受付】

第12回：4月21日～4月30日

第13回：7月14日～7月23日

競争力強化及び生産性向上のための設備導入に最大2億円を助成します。

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

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【対象者】

基準日（令和8年4月1日）現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり（個人にあっては都内で開業届出をして事業を営んでいる者）、2年以上事業を継続している中小企業者等

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【助成対象事業】

1.競争力強化

更なる発展に向けて競争力強化を目指した事業展開に必要となる機械設備を新たに導入する事業

・助成率：

中小企業者：1/2～3/4

小規模企業者：2/3～4/5

・助成額：100万円～1億円

2.後継者チャレンジ

事業承継を契機として、後継者による事業多角化や新たな経営課題の取り組みに必要となる機械設備を新たに導入する事業

・助成率：2/3～3/4

・助成額：100万円～1億円

3.アップグレード促進

競争力強化及び生産性向上を実現し、地域経済の中心となるべく成長するために必要となる機械設備を新たに導入する事業

・助成率：3/4以内

・助成額：1億円～2億円

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【設備設置場所】

東京都内及び神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県

（※都外設置の場合は、都内に本店があること）

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〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆お問合せはこちら

認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com