ＪＰＭＣ、役員の異動に関するお知らせ

株式会社ＪＰＭＣ

“持続可能な賃貸経営”を追求する株式会社ＪＰＭＣ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：武藤 英明、以下「ＪＰＭＣ」）は、本日の株主総会において、役員の異動について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

取締役の就任（2026年3月25日開催の株主総会にて決議）

取締役の退任（2026年3月25日開催の株主総会終結時）

会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/106776/table/77_1_ca39988d320837e9f37e52cfd54d59fa.jpg?v=202603250251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/106776/table/77_2_afe00648613250c93d058fdd11f24aa8.jpg?v=202603250251 ]

社名 ：株式会社ＪＰＭＣ

設立 ：2002年6月7日

本社所在地：東京都千代田区丸の内3-4-2 新日石ビルヂング

資本金 ：465,803,500円

上場取引所 ：東京証券取引所 プライム市場 証券コード：3276

代表者 ：代表取締役 社長執行役員 グループCEO 武藤英明

事業内容

・賃貸住宅経営代行事業及び賃貸住宅一括借上事業（サブリース）

・賃貸住宅管理事業及びその周辺事業

・高齢者向け賃貸住宅事業

「JPMCグループについて」～エクセレントカンパニーの追求を～

ＪＰＭＣは全国の不動産会社、建築業者、介護事業者を含む約1,400社のパートナー制度を基盤として、既存物件のサブリース事業のパイオニアとして、”持続可能な賃貸経営”をモットーに所有物件の経営代行を通じてオーナー様の”利益の最大化”を追求してまいります。

また、賃貸経営代行を通じて１.全国に広がるパートナー制度を活用した地方創生にも積極に取り組み、２.既存物件にリフォームを行い、その物件のサブリースを行うことで、物件の再生、再活用を促進することを通じてサスティナビリティ社会の促進をするとともに、３.誰もが平等にお部屋探しの顧客体験ができるダイバーシティ社会の確立にも寄与し、４.業務のDX化を通じプロップテックカンパニーとして業務の効率化に取り組んでまいります。

コンセプトムービー「持続可能な賃貸経営を」(https://www.youtube.com/watch?v=6-Ppd1dDqXI)