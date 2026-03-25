【京都・高島屋】「衣と本と音楽の市 ものもの」が4月25日（土）～26日（日）に開催決定！

FoodFes株式会社

全国の古着屋が集まる「衣と本と音楽の市 ものもの」が、2026年4月25日（土）～26日（日）に京都高島屋S.C.（百貨店）屋上にて開催します。

この場に巡りあわせた服や本。

日々を彩る特別な作品。

ビールや珈琲を片手に、

DJ の音に身をあずける2日間。

いつもと違う高島屋。

加えて、会場では「ものものx京都高島屋 S.C. (百貨店) 屋上」を同時開催します！

ものもの会場と京都高島屋 S.C.の双方で一定以上の買い物実施されたお客様に対して銭湯入浴券や京都市内人気飲食店金券が当たるキャンペーンも同時開催！

衣と本と音楽の市 ものものとは？

まだ

誰のものでもない広場で

京都の中心 河原町。

人の波が絶えず流れ、

昼も夜もざわめきが街を満たすそのなかに、

ひっそりと息をひそめる場所がある。

百貨店の屋上

誰でも上がれるのに、ほとんど誰にも知られていない、

都市の空白。

晒されたコンクリートは、どこか秘密めいて見える。

あなたにとって馴染みのない、 名前すら持たない広場。

そこに、週末の二日間だけ流れる“もの”であふれる時間。

「衣と本と音楽の市ものもの」

新しい”もの”に触れ

まだ見ぬ "ひと”と出会い、

自分だけの時間が、 そっと芽吹く日。

街の喧騒の真ん中に隠れた高島屋の屋上で

ひととものが出会い、

誰かの未来が、 やわらかに始まっていく。

出店店舗一覧

出演DJ

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96737/table/91_1_eaf00a964c10ea5408715adc9b408de7.jpg?v=202603250251 ]