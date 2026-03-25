カッターナイフ使用の作業者を救う！　労災（切れ・こすれ）原因 50％『カッターナイフ事故』を追放！

山金工業株式会社

安全性を担保！ & ストレス・焦り・渋滞を解消

ロール材スタンド らくらくカッター付き

梱包でお馴染み 気泡緩衝材などのロール状シートをキレイ・ラク・安全 3拍子揃ったカッタースタンド

『ロール材スタンド] 各タイプに

ニーズが高まる”らくらくカッター付き”を追加！

操作・切れ味をお試しいただける 体験会を開催いたします

※試してみたいロール材がありましたら会場まで お持ちください

【日時】 4月8日（水）～10日（金）10：00～17:00

【場所】 関西物流展 インテックス大阪山金工業ブース(6号館A4-32)

シュルッと引き出して まっすぐスパッ！

【展示品】

ロール材スタンド

・スタンダードタイプ

・吊り下げタイプ

・縦置きタイプ

・ヘビータイプ

・卓上タイプ

わたしたち について

明治45年の創業以来、初めてのプレスリリースを発表いたしました。

当社事業の中で工場・オフィス備品部門は、重要でありながらあまり意識されない作業台を中心に、身体に合わせる設計開発で作業者の無理・負担軽減を追及する什器メーカーです。 機械化できない” 人” による工程を少しでも無理を減らし、ゆとりを生むお手伝いに努めて参ります。 まずは、体験会にご参加いただけましたら幸甚でございます。

web サイトはこちら(https://www.yamakin-s.com/)

連絡先 大阪支店 大阪市東成区中道 1 丁目 12-4

06-6974-8511 若泉 ・ 武田