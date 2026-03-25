カッターナイフ使用の作業者を救う！　労災（切れ・こすれ）原因 50％『カッターナイフ事故』を追放！

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山金工業株式会社






安全性を担保！ & ストレス・焦り・渋滞を解消


ロール材スタンド らくらくカッター付き



梱包でお馴染み 気泡緩衝材などのロール状シートをキレイ・ラク・安全 3拍子揃ったカッタースタンド


『ロール材スタンド] 各タイプに


ニーズが高まる”らくらくカッター付き”を追加！








操作・切れ味をお試しいただける　　体験会を開催いたします

※試してみたいロール材がありましたら会場まで　お持ちください






【日時】 4月8日（水）～10日（金）10：00～17:00


【場所】 関西物流展 インテックス大阪山金工業ブース(6号館A4-32)


シュルッと引き出して　　　　　　　　　　まっすぐスパッ！

【展示品】


　ロール材スタンド


　　・スタンダードタイプ


　　・吊り下げタイプ


　　・縦置きタイプ


　　・ヘビータイプ


　　・卓上タイプ









わたしたち について


明治45年の創業以来、初めてのプレスリリースを発表いたしました。


当社事業の中で工場・オフィス備品部門は、重要でありながらあまり意識されない作業台を中心に、身体に合わせる設計開発で作業者の無理・負担軽減を追及する什器メーカーです。 　　　　　　　　 機械化できない” 人” による工程を少しでも無理を減らし、ゆとりを生むお手伝いに努めて参ります。　まずは、体験会にご参加いただけましたら幸甚でございます。


web　サイトはこちら(https://www.yamakin-s.com/)





　　



連絡先 大阪支店 大阪市東成区中道 1 丁目 12-4


06-6974-8511　 若泉　・　武田