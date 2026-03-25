メンズ美容市場に新潮流。新興ブランドOCHERがUOMO美容フェス2026で全カテゴリー総合1位獲得

株式会社オーカー

2026年２月７日（土）・８日（日）に開催された「UOMO美容フェス2026」において、株式会社オーカー（本社：東京都目黒区、代表取締役：服部 広毅、以下オーカー）が展開するメンズコスメブランド

「OCHER（オーカー）」の新商品「オーカー ザ デュアル クレンズウォッシュ サバンナフィグ」が、来場者投票の結果、洗顔カテゴリー第1位および全カテゴリー総合第1位（ベストオブベスト）を受賞しました。ブランドローンチ2年目、かつ洗顔カテゴリーでの総合1位という異例の評価を獲得。本商品は2026年4月1日（水）発売予定であり、大手ブランドと比較して認知が限定的な中、香りや泡・泥の質感、洗顔／クレンジングの2Way使用といった商品体験のみで支持を集めた点が特徴です。拡大するメンズスキンケア市場においては、「知っているから選ぶ」から、「使い心地や体験で選ぶ」へと価値基準が変化。従来の“面倒”というネガティブな認識から、「気分が上がるものを選びたい」というポジティブな意識への転換が見られます。

受賞内容

体験者からの評価ポイント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156487/table/17_1_098fc6a06eb1b5cb29973f8e3c8f314e.jpg?v=202603250251 ]

美容フェス来場者からは以下の点が評価されました。

・洗顔時間が楽しくなるような香り

・洗顔とクレンジングを１本で完結できる２Way設計

・泥と泡、肌状態に応じて使い分けられる処方

・日焼け止めまで落とせる実用性

特に、香りやテクスチャーのよさ、日焼け止め使用が増えるこれからの季節において、クレンジングと洗顔を一体化できる点が支持を集めました。

UOMO美容フェスとは

UOMO美容フェスは、ファッションや美容に感度の高い大人の男性を中心に高い支持を集める集英社の人気ライフスタイル誌『UOMO』が主催する体験型ビューティーイベント。最新のメンズコスメや人気のスキンケアを実際に比較して試すことができ、来場者の投票を通じた忖度のない本音の投票で新作・人気商品がカテゴリーごとにランキング化される場となっている。

商品概要

商品名：オーカー ザ デュアル クレンズウォッシュ サバンナフィグ

発売日：2026年４月１日（水）

特徴：

・低刺激でありながら、日焼け止めやBBクリームなどのFDも洗い流せるクレンズ機能を搭載

・肌状態や使用シーンに応じて泥洗浄と泡洗浄の使い分けが可能

・心地よい潤い感のある洗いあがり

・視界がひらけるようなサバンナの大地を思わせる香り設計

受賞コメント

開発/ブランドディレクター 服部 広毅（HATTORI HIROKI）

「通常、全カテゴリー総合第１位などは大手メーカーの美容液などのスペシャルケアが獲得する傾向がありますが、新興ブランドの洗顔が獲得したことは、男性のスキンケア領域において、男性が本当に心地よいと思う商品やわくわくする体験がまだまだ開拓する余地があることを示す結果だと思います。OCHERはこれからも、使った瞬間に違いが伝わる体験価値を追求し、スキンケア時間を気持ちが高まる瞬間へと進化させていきます。」

OCHERについて

Life With Philosophy.

OCHER（オーカー）は、内に秘めた信念や哲学こそが人の本質的な魅力をつくると考えるスキンケアブランドです。常識に流されず、自分の価値観で選び、行動する--そんな生き方をする人々に寄り添います。肌を整えることはゴールではなく、内側にある意志や生き方を外側へと滲ませるための手段。だからこそ、それは決して無機質でつまらないものであってはならない。私たちは、男性のスキンケアを心が動く体験へとアップデートしていきます。