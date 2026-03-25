アウトドア衣類用洗剤「ゆたかな森きれいな水＋」をゴールドウイン監修のもと2026年3月27日（金）に発売

BELAY株式会社

BELAY株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：畑中和彦、以下 BELAY（ビレイ））は、株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：渡辺貴生、以下 ゴールドウイン）の富山本店に構える研究開発施設「ゴールドウイン テック・ラボ」監修のもと100%植物由来の洗浄成分を使用したアウトドア衣類用洗剤「ゆたかな森きれいな水＋」を、2026年3月27日（金）より「Goldwin（ゴールドウイン）」「THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）」「HELLY HANSEN（ヘリーハンセン）」「NEUTRALWORKS.（ニュートラルワークス.）」「canterbury（カンタベリー）」の直営店、アウトドアスポーツ専門店石井スポーツ他、自社アウトドアブランドモールマウンテンプロダクツドットコム(https://www.mountain-products.com/yutanakamorikireinamizu) にて先行発売します。

ゴールドウイン監修による洗剤開発の背景

今、環境問題による世界的な有機フッ素化合物フリー（PFAS FREE）の流れを受けて、ゴールドウインでは展開するアウトドアブランド「 THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）」 をはじめすべてのブランドで2026年よりPFASを使用しない製品に切り替えています。こうした状況において素材のパフォーマンスを発揮するためには、”洗ってお手入れ”することが重要であることから、日本を代表するスポーツアパレルメーカーであるゴールドウインがモノづくりで培ってきた知見を活かし2024年より新洗剤の開発に取り組んできました。

製品化に向けては洗剤製造会社の協力のもとに約2年にわたり様々な汚れに対するテストを繰り返し、改良を重ね、ドロ汚れから皮脂汚れまで※高い洗浄能力を実現した本製品が完成しました。

両社は今後も連携を深め、アウトドアを楽しむ人から街着として着られる人たちにも、”洗うこと（お手入れ）”の重要性を伝え、製品の機能を保ち長く着用いただける提案を行うことで持続可能なアウトドアライフの実現を目指します。 ※自社従来品比

ゆたかな森きれいな水＋ 衣類用洗剤 製品概要

品名：洗濯用合成洗剤

用途：綿、麻、化繊、防水透湿素材、ウール等

成分：界面活性剤25%（ポリオキシアルキレンアルキルアミン、高級アルコール系（非イオン））、安定化剤、抗菌剤

液性：中性

使用方法：水30Lに対して20mL～30mL

＜製品の特徴＞

1.植物由来の洗浄成分を独自配合

植物由来の洗浄成分を厳選し、洗浄効果を最大限に引き出す濃度とすることで、植物油・皮脂やドロ汚れ等を洗浄します。

2.アウトドアウェア（防水透湿素材）に適した衣類用洗剤

ドロ汚れから皮脂汚れまで※高い洗浄力を発揮し、繊維に残りにくい低泡処方で最小限の泡立ちで洗浄、すすぎの泡切れが良いのが特徴です。また柔軟成分や香料など無配合で衣類への成分残留を抑え、素材の機能低下を軽減します。 ※自社従来品比

3.防水透湿素材からウール、羽毛、化繊まで洗える中性洗剤

あらゆる繊維や肌に対する影響が少ない中性の液体洗剤です。防水透湿素材（ゴアテックスなど）、ウール、羽毛、化繊、麻、綿等、アウトドア専門衣類から普段着まで使用できます。

4.優れたコストパフォーマンスで経済的

使用する洗剤の量はキャップ1杯20ml/回（水30リットル）、洗濯コストは500mlで88円/回、4000mlで55円/回と経済的です。※2026年3月アウトドア用洗剤比較（当社調べ）

5.安心の日本製

日本の水質・洗濯事情に合わせて作られ、厳しい検査をクリアした高品質で安心な商品です。

＜あなたのactionがゆたかな森きれいな水になる＞

BELAYでは山梨県道志村（一社）養老の森（代表理事・養老孟司）の森林整備活動とわさび田再生活動を行っており、洗剤の売上の一部は“ゆたかな森きれいな水”を育む活動に充てられます。

ゆたかな森きれいな水＋ 衣類用洗剤 500ml

上代\2,200（税抜）

ゆたかな森きれいな水＋ 衣類用洗剤 リフィルボックス 4000ml

上代\11,000（税抜）

Re-generation Bottle ゆたかな森きれいな水＋ 衣類用洗剤 500ml

上代\1,800（税抜）

BELAYでは「使用済み容器は、廃棄物ではなく貴重な資源である」という考え方に基づき、「廃棄ゼロ」を目指し回収した使用済みボトルに新しい洗剤を充填しRe-generation(再生)ボトルとして販売いたします。 (グリーンのRe-generationラベルが目印)

ゆたかな森きれいな水＋ 衣類用洗剤 量り売り（Refilled Station）

※量り売りイメージ

必要な分だけを購入することで、 製品ロスの削減やプラスチックゴミの削減につながる販売も行います。

今後の販売予定

＜3月27日先行発売＞

◯ゴールドウイン、ザ・ノース・フェイス、ヘリーハンセン、ニュートラルワークス. 、カンタベリー直営店

◯石井スポーツ25店舗、アートスポーツ本店

◯マウンテンプロダクツドットコム(https://www.mountain-products.com/yutanakamorikireinamizu)

＜今後の販売予定＞

◯ミレーブランドストア東京渋谷、ホグロフス原宿、グランフェニックス奥志賀

他アウトドアブランド直営店、アウトドアショップ、ライフスタイル系セレクトショップなど、アウトドアウェアを取り扱うショップを中心に順次販売を開始します。

Goldwin Inc.

株式会社ゴールドウインは、モノづくり、コトづくり、環境づくりの3つを軸に、スポーツやアウトドアの領域を中心に人々の新たな挑戦を支え、その可能性をひらいていくライフスタイルクリエイティブカンパニーです。素材や技術、テクノロジー、環境の研究を日々行いながら、多様な背景、専門性をもったブランドの知恵やアイディアをゴールドウイン全体で共有し、モノづくりとコミュニケーションを進化させ続けています。スポーツから日々の暮らしまで、人間のパフォーマンスを最大化することはもちろん、環境負荷を可能な限り減らし、人間を生かし、人間が遊ぶフィールドである自然をより豊かなものにしていきます。誰かがではなく、私たちが率先し、よりよい未来をつくっていきます。

BELAY Inc.

私たちはアウトドア・スポーツで培った経験、ノウハウ、最新のIT技術を用いて、限りある資源資産を有効に活用し、永続的に進化続けることのできるプラットフォームを立ち上げていきます。 それは、私たちが求める物、事、場所であり、生活であり、コミュニティーであり、生き方そのものであります。こだわりをもって集め、作り、使い、生活の中に溶け込んだライフスタイルを提案し、真に豊かな自然との共生、安心安全に暮らせる持続可能な社会の実現に向け取り組んでいます。

所在地：〒152-0002 東京都目黒区目黒本町4-10-16 1F ／ サイトURL： https://belay.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

BELAY株式会社 プレス担当 青木 隆

TEL ： 03-6303-3671

Email ： aoki@belay.jp