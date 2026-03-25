新型鳥獣害対策機「BB102」向け『定額保守サービス』を提供開始

株式会社NTT e-Drone Technology

株式会社NTT e-Drone Technology（以下、NTTイードローン）は、新型鳥獣害対策用ドローン「BB102」をご利用のお客さまを対象とした『定額保守サービス』を2026年4月1日（水）より提供開始いたします。また、本提供開始に合わせ、既に『定額保守サービス』をご利用いただいている農業用ドローン「ACシリーズ（AC102、AC101 connect）」のお客さまにつきましても、ご要望の多かった「通年補償（冬期免責の撤廃）」を実施し、2026年4月1日（水）よりサービス内容を大幅に拡充いたしました。

1.サービス提供・拡充の背景

鳥獣害対策におけるドローン運用は、過酷な環境や冬場の飛行など特有のリスクを伴います。安全かつ継続的に業務を行っていただくため、当社が培ってきた定額保守サービスのノウハウを新型鳥獣害対策用ドローン「BB102」向けに最適化して提供開始します。さらに「オフシーズンの練習時も補償してほしい」「第三者賠償もカバーしたい」というお客さまの声にお応えし、全機種共通での「通年補償化」や「施設賠償責任保険の付帯」を実現する運びとなりました。

2.定額保守サービスの特長と拡充ポイント

【基本】トラブル時も業務を止めない「代替機貸出」と「一定額での修理」

修理完了まで代替機を無償貸出（最大12営業日）し、業務の停滞を防ぎます。墜落時も、1回あたり10万円（税抜）の免責金額と所定の送料等をご負担いただくだけで、修理または交換対応を行います。



【特典】「施設賠償責任保険」の特典付帯で第三者賠償もカバー

運用中の万が一の事故による第三者への損害（対人・対物）をカバーする施設賠償責任保険が自動付帯されます。機体と賠償の両面からリスクを強力にサポートします。



【拡充】鳥獣害のハイシーズンも安心の「通年補償（冬期免責の撤廃）」

従来の「3月～11月」という適用期間の制限を撤廃し、1年間を通じて事故を補償します。BB102の冬場の業務や、ACシリーズの練習フライト等でも安心してご利用いただけます。

3.サービス仕様概要

・対象製品および提供価格（年額・税抜）

【新規】BB102：22万円

【既存】AC102/AC101 connect：20万円

・申込条件：購入時の請求書発行日（または当社が認めた納品日等）から30日以内

・適用回数：年2回まで

＊個別条件はサービス規約をご確認ください。

・お客さまご負担額（免責）：1回の修理・交換あたり10万円（税抜）

＊本サービスおよび保険は全ての損害を補償するものではございません。

ご加入前に利用規約等をご確認ください。

4.申込方法

当社指定の販売代理店、または下記URLよりお申し込みください。

https://www.nttedt.co.jp/ac101teigaku

＜本件に関するお客さまからのお問い合わせ先＞

株式会社NTT e-Drone Technology

サービス推進部

Mail：agri@nttedt.co.jp