「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式の観覧チケットが当たる！　完全オンラインで学ぶ「音楽コース」開設記念キャンペーンを実施

学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学

京都芸術大学（京都市左京区／学長：佐藤 卓）は、通学課程・通信教育課程あわせて約23,000名が学ぶ日本最大級の総合芸術大学です。なかでも、通信教育部には約18,000人が在籍し、多様な学生の創作活動を支えています。2026年4月には、完全オンラインで音楽制作を学ぶ芸術学士過程「音楽コース」が新設。楽器演奏の技術や音楽理論の知識を必要とせず、DTMを中心にまったくの初学者から学べるカリキュラムを構築しています。音楽を聴くだけではなく、創作する豊かさ、楽しさを、一人でも多くの人に解放するための、新たな学びの場となることを目指しています。

これを記念して、2026年3月31日までにご出願された音楽コースの新入生を対象に、本学がシルバーパートナーを務める国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ2026）の授賞式のうち「Grand Ceremony」への参加チケットを抽選でプレゼントいたします。

特典内容

MUSIC AWARDS JAPAN 2026「Grand Ceremony」観覧チケット（ペア）

当選人数：抽選で25組 50名様

キャンペーン概要

【応募対象】

以下のすべてを満たす方

・ 2026年3月31日(火)までに本学通信教育部文化コンテンツ創造学科音楽コースへ出願し、2026年5月時点で同コースの学生であること

・ MAJ2026授賞式の主催者である（一社）CEIPAに、応募フォームに記載した個人情報を提供することに同意すること

・（株）NTTドコモが運営する「d ticket 」のアカウントをお持ちの方（または当選後に登録可能な方）

・ 下記に記載する「キャンペーン参加にあたっての注意事項」を遵守できること

【応募期間】

2026年5月1日（金）- 5月17日（日）

※応募フォームは、2026年5月1日（金）に、本学の学内サイト「airU（エア・ユー）」でお知らせいたします。

【当選通知日】

2026年5月26日（火）- 29日（金）を予定

【当選者のスケジュール】

チケット受取手続期間：2026年5月26日（火）- 6月2日（火）

※チケット発券には、当選者・同行者ともに「d ticket(https://dticket.docomo.ne.jp/)」への登録が必要です

【MAJ2026 授賞式日程】※授賞式当日はドレスコードがございます。

Grand Ceremony

会場：TOYOTA ARENA TOKYO

日時：2026年6月13日（土）夜 ※時間の詳細は、決定後にお知らせします。

京都芸術大学 通信教育部音楽コース 出願はこちらから(https://www.kyoto-art.ac.jp/t/admission/?_gl=1*txm8ov*_ga*MTMwNzc0ODI2OS4xNzU5MjkyNDk0*_ga_62563N99BF*czE3NzM4MDc1MzkkbzE1OCRnMSR0MTc3MzgwODMwNCRqMTgkbDAkaDA.*_gcl_au*MTMzNjY3OTQ5MC4xNzY3NjczMzc3*_ga_28KR8R6209*czE3NzM4MDc1MzkkbzM5NyRnMSR0MTc3MzgwODMwNCRqMTgkbDAkaDEyMDE3OTA2MzQ.*_ga_6RPHD9SEC3*czE3NzM4MDc1MzkkbzM3OCRnMSR0MTc3MzgwODMwNCRqMTgkbDAkaDA.)





［キャンペーン参加にあたっての注意事項］

・当日参加されるご本人様のお名前でご応募ください。鑑賞券は同伴者様以外へ譲渡することはできません。譲渡および転売した場合は、無効となりますのでご了承ください。

・イベントには同伴者様含め18歳未満の方のご参加はできません。

・イベント当日、顔写真付きの身分証明書にて、ご本人様確認と年齢確認をさせていただく場合がございます。

・当選者情報と顔写真付き身分証明書の一致ができない場合や、応募条件を満たしていることが確認できない場合は、入場をお断りいたします。転売、同伴者様以外の譲渡でのご入場はできません。

・入場時、手荷物検査を行う可能性がございます。

・お席の指定はできません。またこの賞品には、会場までの交通・宿泊費は含まれておりません。予めご了承ください。

・鑑賞券は電子チケット「d ticket」での発券となります。詳細はご当選者様に改めてご連絡いたします。

※d ticketのご利用にはdアカウントが必要となります。

・当選者の同伴者登録は、「d ticket」での受取手続き時にご対応いただきます。

登録した同伴者の変更はできません。

・他社様のキャンペーンを含め当該鑑賞券を重複当選した場合、鑑賞券の受取は1キャンペーン分までとさせていただきます。

・海外からの応募はできません。

・当日は授賞式となりますので、ドレスアップしてご来場ください。

・当日は写真及び動画の撮影が入ります。各種媒体へお客様が映り込む可能性がございますのでご了承ください。

・撮影した映像や画像は、インターネットを含む各種媒体、映像作品等で使用する可能性がございます。

・録音、録画や身分証偽造、転売によるチケット売買などの不正行為が発覚した場合は、即ご退場いただき、今後の関連するすべての公演・イベントへの参加もお断りいたします。

・開場・開演時間が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

「MUSIC AWARDS JAPAN」について

「世界とつながり、音楽の未来を灯（とも）す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞です。第２回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大し、主要部門を発表するGrand CeremonyおよびレッドカーペットをTOYOTA ARENA TOKYOにて、その他の部門を発表するPremiere CeremonyをSGCホール有明（東京ドリームパーク）で開催。昨年に引き続き、Grand Ceremonyの模様をNHKにて生放送いたします。Grand Ceremonyでは、主要部門をはじめとする最優秀賞の発表をライブでお伝えするのに加え、日本を代表する豪華アーティストたちのスペシャル・パフォーマンスもお送りします。





京都芸術大学通信教育部「音楽コース」について

楽器が弾けなくても、楽譜が読めなくても、音楽は始められる。音楽の未来を想い描き、自分だけの響きを生み出そう。テクノロジーの発展により、だれもが自由に音楽を表現できる時代。だからこそ求められる「音楽力」（音楽で社会とつながる力）を身につけます。DTM※で「つくる」を繰り返しながら音楽について学び、音楽の歴史にふれ、音楽制作の技術と発想力をいちから実践的に習得します。

また、音楽をつくるだけでなく、社会のなかで音楽を活用する方法もさまざまな角度から学んでいきます。

URL：https://t-lp.kyoto-art.ac.jp/music

※DTM（デスクトップミュージック）とは、パソコンを使用して音楽を制作する手法です。





京都芸術大学について

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」シルバーパートナー。

通学課程と通信教育課程を合わせ、国内外から23,000名を超える多様な年齢層の学生が学ぶ国内最大規模の芸術大学です。芸術を通して社会で必要な力を育成することを理念とし、芸術を学んだ学生が社会を変える「藝術立国」を教育目標に掲げています。

通信教育部芸術学部：5学科19コース（芸術教養学科、文化コンテンツ創造学科、芸術学科、美術科、環境デザイン学科）

在籍者数：17,586名 ※通信教育部芸術学部 正科生、2025年5月1日現在

所在地：〒606-8271 京都府京都市左京区北白川瓜生山町2-116

URL：https://www.kyoto-art.ac.jp/

