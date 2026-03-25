ゴールドウイン監修のアウトドア衣類用洗剤「ゆたかな森きれいな水＋」を2026年3月27日（金）に発売

株式会社ゴールドウイン

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：渡辺 貴生）は、富山本店に構える研究開発施設「ゴールドウイン テック・ラボ」が監修した、BELAY（ビレイ）株式会社の100%植物由来の洗浄成分を使用したアウトドア衣類用洗剤「ゆたかな森きれいな水＋」を2026年3月27日（金）より、当社が展開するブランド「Goldwin（ゴールドウイン）」「THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）」「HELLY HANSEN（ヘリーハンセン）」「NEUTRALWORKS.（ニュートラルワークス.）」「canterbury（カンタベリー）」の直営店で販売します。

これまで有機フッ素化合物（PFAS）は防水透湿素材などで広く用いられてきましたが、環境や人体への残留性が指摘され、欧州を中心に規制強化の動きが進み、世界的にPFASの代替素材への移行が避けられない状況です。当社は、展開するすべてのブランドで2026年よりPFASを使用しない素材に切り替えています。

素材本来の機能を長く維持するためには、適切なお手入れが重要であると考えており、2024年より、アウトドア用品専門ECサイトの運営や、オリジナルのサステナブルアウトドアブランド「BELAY」を展開するBELAY株式会社が開発したアウトドア衣類用洗剤「ゆたかな森きれいな水＋」の監修に携わり、当社がこれまでモノづくりで培ってきた知見を活かし、性能向上に向けて取り組んできました。

はっ水機能は、汚れや皮脂が表面に付着すると効果が低下します。しかし、定期的に“洗うこと”でその効果を回復することができます。さらに、洗濯して乾かすだけでなく、乾燥機やアイロン、ドライヤーなどで「熱」を加えることにより、生地のはっ水機能を再活性化することが可能です。

（※使用前の製品のように完全にはっ水機能が復元するわけではありません）

汚れた状態のはっ水状況洗った状態のはっ水状況

当社はBELAY株式会社とともに、洗剤製造会社の協力のもと約2年にわたり多様な汚れに対する試験と改良を重ねた結果、ドロ汚れから皮脂汚れまで、高い洗浄能力を実現した本製品が完成しました。

今後も両社が連携を深め、アウトドアを楽しむ方々や街着として着用する方々に“洗うこと（お手入れ）”の重要性を伝え、製品の機能を保ち長く着用していただける提案を行うことで、持続可能なアウトドアライフの実現を目指します。

■製品概要

品名：洗濯用合成洗剤

用途：綿、麻、化繊、防水透湿素材、ウール等

成分：界面活性剤25%（ポリオキシアルキレンアルキルアミン、高級アルコール系（非イオン））、安定化剤、抗菌剤

液性：中性

使用方法：水30Lに対して20～30mL

ゆたかな森きれいな水＋ 衣類用洗剤

500ml

\2,420（税込）

ゆたかな森きれいな水＋ 衣類用洗剤

リフィルボックス 4000ml

\12,100（税込）

＜製品の特徴＞

1，植物由来の洗浄成分を独自配合

植物由来の洗浄成分を厳選し、洗浄効果を最大限に引き出す濃度にすることで、植物油・皮脂やドロ汚れなどを洗浄します。

2，アウトドアウエア（防水透湿素材）に適した衣類用洗剤

高い洗浄力を発揮し、繊維に残りにくい低泡処方で最小限の泡立ちで洗浄、すすぎの泡切れが良いのが特徴です。また柔軟成分や香料など無配合で衣類への成分残留を抑え、素材の機能低下を軽減します。

3，防水透湿素材からウール、羽毛、化繊まで洗える中性洗剤

あらゆる繊維や肌に対する影響が少ない中性の液体洗剤です。防水透湿素材、ウール、羽毛、化繊、麻、綿など、アウトドア専門衣類から普段着まで使用できます。

4，優れたコストパフォーマンスで経済的

使用する洗剤の量はキャップ1杯20ml/回（水30L）、洗濯コストは500mlで88円/回、4000mlで55円/回と経済的です。※2026年3月：アウトドア用洗剤比較（BELAY株式会社調べ）

5，安心の日本製

日本の水質や洗濯事情に合わせて製造され、厳しい検査をクリアした高品質で安心な製品です。

Re-generation Bottle（リジェネレーション ボトル）

ゆたかな森きれいな水＋ 衣類用洗剤

500ml

\1,980（税込）

BELAYは「使用済み容器は、廃棄物ではなく貴重な資源である」という考え方に基づき、「廃棄ゼロ」を目指し、回収した使用済みボトルに新しい洗剤を充填しRe-generation（再生）ボトルとして販売しています。

ゆたかな森きれいな水＋ 衣類用洗剤 量り売り「Refilled Station（リフィルステーション）」

※イメージ

必要な分だけを購入することで、製品ロスの削減やプラスチックゴミの削減につながる販売も行います。

■BELAY株式会社

アウトドア・スポーツで培った経験、ノウハウ、最新のIT技術を用いて、限りある資源資産を有効に活用し、永続的に進化続けることのできるプラットフォームを立ち上げていきます。それは、私たちが求める物、事、場所であり、生活であり、コミュニティーであり、生き方そのものであります。

こだわりをもって集め、作り、使い、生活の中に溶け込んだライフスタイルを提案し、真に豊かな自然との共生、安心安全に暮らせる持続可能な社会の実現に向け取り組んでいます。

＜あなたのactionがゆたかな森きれいな水になる＞

BELAYは”森の整備が水をきれいにする”をテーマに、山梨県道志村（一社）養老の森（代表理事・養老孟司）でゆたかな森を育む間伐などの森林整備活動や、きれいな水の象徴でもあるわさび田の再生活動を行っており、洗剤の売上の一部はこの活動に充てられます。

Goldwin Inc.

株式会社ゴールドウインは、モノづくり、コトづくり、環境づくりの3つを軸に、スポーツやアウトドアの領域を中心に人々の新たな挑戦を支え、その可能性をひらいていくライフスタイルクリエイティブカンパニーです。素材や技術、テクノロジー、環境の研究を日々行いながら、多様な背景、専門性をもったブランドの知恵やアイディアをゴールドウイン全体で共有し、モノづくりとコミュニケーションを進化させ続けています。スポーツから日々の暮らしまで、人間のパフォーマンスを最大化することはもちろん、環境負荷を可能な限り減らし、人間を生かし、人間が遊ぶフィールドである自然をより豊かなものにしていきます。誰かがではなく、私たちが率先し、よりよい未来をつくっていきます。

東京本社 所在地：〒107-8570 東京都港区北青山3-5-6 青朋ビル

コーポレートサイトURL：https://about.goldwin.co.jp/