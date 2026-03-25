パソナフォスター 認可保育所と認証学童クラブを併設子育て支援拠点『キッズハーモニー・千住』4月1日開設～足立区の子育て環境充実に向け、保育と学童を連動させた支援体制を整備～

株式会社パソナグループ

総合保育・教育サービスを展開する株式会社パソナフォスター（本社：東京都港区、代表取締役社長 長畑久美子）は、東京都足立区に、認可保育所「キッズハーモニー・千住」と東京都認証学童クラブ「キッズハーモニー・千住 学童保育室」を併設した子育て支援拠点を、2026年4月1日（水）に開設 いたします。本施設は、乳幼児期から学童期まで切れ目のない成長支援を行うとともに、地域の子育て環境の充実にも貢献してまいります。

左）シティタワー千住大橋 右）キッズハーモニー・千住 保育室

現在、共働き世帯は過去最多水準※1で推移しており、こども家庭庁も、子育て支援において「量の確保」に加え、「地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実※2」を重視する方針を示しています。この国の方針と連動し、足立区では「足立区子ども・子育て支援事業計画」の中で、安定的な保育サービスや学童保育室の整備を通じて保護者の働き方に応じた支援を行うこと※3を重要施策として定めています。

足立区は、2025年4月に人口が初めて70万人を突破※4し、なかでも「千住大橋駅周辺地区計画※5」に基づく大規模な街づくりが進む千住エリアでは、新たに流入する子育て世帯を支える保育・学童環境の充実が求められています。

こうした地域課題に対応するため、パソナフォスターは、安全性や保育体制、人員配置などの基準を満たす認可保育所と認証学童クラブを足立区千住エリアに開設し、地域ニーズに応じた子育て支援体制の充実を図ります。

保育園と学童施設を連動させることで、子どもたちは発達段階に応じた学びや生活の基盤を育みます。乳幼児期で育まれた伸びしろを大切に、学童期には、PBL（課題解決型学習）などの教育プログラムを 通じて非認知能力をさらに伸ばし、一人ひとりの可能性を広げる豊かな「学び」を提供してまいります。

また、きょうだいで施設を利用する場合には送迎先を1か所に集約でき、保護者の日々の負担を軽減。夏休みなどの長期休暇中には、学童利用者にも保育園と連携した給食を提供できる体制を整え、子どもたちの豊かな食生活を支えるとともに、保護者にとって負担となりやすい「お弁当作り」にも対応し、安心して働ける環境づくりにつなげてまいります。

パソナフォスターは、本施設の開設を通じて足立区における子育て環境の充実に貢献するとともに、これからも未来を担う子どもたちの成長と、保護者の多様な働き方を支えてまいります。

※1出典：総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」（2025年2月14日公表）

※2出典：こども家庭庁「保育政策の新たな方向性」（2024年12月20日公表）

※3出典：足立区「第3期足立区子ども・子育て支援事業計画」（2025年2月策定）

※4出典：足立区「住民基本台帳人口」（2025年4月28日公式発表）

※5 120,000平方メートル 超の広大なエリアに、住宅、複合商業施設をはじめ、公園、広場、水辺のテラス等のさまざまな都市機能が集い、多彩な活気や人々の交流を生み出す新たな都市計画

■「キッズハーモニー・千住」概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16751/table/2190_1_98cc0ed9adaa936bbbd317d349ff3072.jpg?v=202603250251 ]

認可保育所「キッズハーモニー・千住」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16751/table/2190_2_d6f2151a4a3e9b2d9243a57af57681d8.jpg?v=202603250251 ]

東京都認証学童クラブ「キッズハーモニー・千住 学童保育室」

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/16751/table/2190_3_020143137dcaf26577bbd0de34a2c09c.jpg?v=202603250251 ]