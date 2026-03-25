アソビュー、ワンキャリア「就活クチコミアワード2026」ベンチャーランキングにてブロンズ賞を受賞。

アソビュー株式会社

「生きるに、遊びを。」をミッションとし、「遊び」が衣食住に並ぶ人生を彩る豊かなものとして、Well-Beingな社会の実現を目指すアソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野智久、以下、当社）は、株式会社ワンキャリアが発表した「ワンキャリア 就活クチコミアワード2026」ベンチャーランキングにおいて、ブロンズ賞を受賞いたしました。

■ 「ワンキャリア就活クチコミアワード2026」受賞の背景

就活支援サービス「ワンキャリア」の掲載企業約5万社の中から、採用イベント（インターン/説明会/本選考）に関する学生の特に高い評価を得た企業が、総合ランキング、エリア部門（全国6エリア）、特別部門（ベンチャーランキング、理系学生が選んだランキング）に分けて選出されました。

『ワンキャリア 就活クチコミアワード2026』特設サイト ：

https://service.onecareercloud.jp/lp/award_reviews/2026

当社は、単なる合否の判定ではなく、学生一人ひとりのキャリア観や価値観に深く向き合う「課題突破型採用」を推進しており、その選考体験が「学生が本音で薦める企業」として高く評価されました。

■ 学生から高く評価されたアソビューの選考・採用活動

アソビューの新卒採用では、入社後のミスマッチを防ぎ、共に「遊び産業の変革」を目指す仲間を迎えるために、以下の取り組みに注力しています。

■ 次世代リーダーを志す「2028年卒」プレエントリー開始！

- 「面談」形式による相互理解の徹底- - 全選考プロセスを、一方的な見極めの場である「面接」ではなく、対等な立場で意見交換を行う「面談」として実施しています。- - 候補者のこれまでの人生や「原体験」を深掘りし、言語化を支援することで、学生自身のキャリア観の形成に寄与する選考体験を提供しています。- 代表・役員が直接想いを届ける「TOP LIVE」- - 代表執行役員CEOの山野自らが登壇する「TOP LIVE 2025」等のイベントを通じ、創業背景や業界の課題、未来の展望を直接伝えています。- メンターがサポートに入る「課題突破型採用」- - 現場社員がメンターとして付き、選考中の課題解決をサポートします。- - このプロセスを通じて、実際の業務解像度を高めるとともに、入社後の急成長を支える基礎体力を醸成しています。

当社では、新卒社員こそがカルチャーを築き、次世代の経営幹部候補になりうる人材であると期待し、若手への積極的な抜擢を行っています。現在、2028年卒の学生を対象としたプレエントリーも受付開始しています。

▼アソビュー株式会社 2028年卒プレエントリー・採用情報

https://public.n-ats.hrmos.co/asoview/jobs/2126937099737419776

■アソビュー株式会社について

「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が衣食住に並ぶ人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。

休日の便利でお得な遊びの予約サービス「アソビュー！」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。

設立年月：2011年3月14日

資本金：10億円

代表者名：代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地：東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F

事業内容：遊びやレジャーアクティビティの予約マーケットプレイス事業、レジャー業界向けDX推進事業など

URL：https://www.asoview.co.jp/