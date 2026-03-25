暑さも、ニオイも、気持ちまで整える。夏の定番ヘアケア『mint』4月8日（水）フルリニューアル発売。

株式会社アリミノ

株式会社アリミノ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田尾 大介）は、夏を快適に過ごすための定番ヘアケアブランド『mint（ミント）』を2026年4月9日（木）（一般向け発売日）フルリニューアル発売いたします。

猛暑が常態化する現代の夏において、暑さ・ニオイへの対応はもちろん、気持ちも整えるサマーヘアケアブランドとして、処方もパッケージも新たに生まれ変わります。

■開発背景

1998年から展開している『mint』シリーズは、美容室専売品のクールカテゴリーヘアケアの中でも愛用者が多いロングセラーブランドです。

近年、日本の夏は猛暑傾向と長期化が顕著となり、暑さ対策は季節的な工夫にとどまらず日常的な必需ケアへと変化しつつあります。冷感・暑さ対策関連商品の市場も拡大しており、自分に合った効果が実感できる体感価値の高い商品が支持を集めています。美容室では、「より強いクール感」「ニオイ・頭皮のケア」「仕上がりもこだわりたい」「クール感を選びたい」といったニーズが高まっており、従来のクールシャンプーを超えた価値提供が求められていました。

こうしたニーズを受けミントは、暑さ・ニオイ・皮脂・紫外線といった、夏特有の悩みに総合的に対応するヘア＆スカルプケアとしてフルリニューアル。「夏の私を、ととのえる」をテーマに、髪・頭皮の不快感と気分まで心地よく整えるサマータイムをご提案します。

■長期化する夏に最適な洗浄力×冷感技術

汗や皮脂による頭皮トラブルが起こりやすい夏。当社独自の技術によって、洗浄力とクール感の両立を実現し、健やかな頭皮へと導きます。既存の冷感成分「メントール」と、洗い上がりも冷感が続く「PHYSCOOL(R)︎※1」を新たに採用し、キレのあるクール感を実現しました。

※1ミント シャンプー 薬用マイルドクリア、ミント アイスリセットＵVは除く

※1「PHYSCOOL(R)︎」はヴェ・マン・フィス香料株式会社の登録商標です。

■冷感レベル、用途別で選べる製品ラインアップ（左からフローズンインパクト、フローズンリフレッシュ、薬用マイルドクリア、マイルドリフレッシュ、アイスリセットＵＶ）

○凍えるようなクール感『ミント シャンプー フローズンインパクト』

猛暑日に使いたい、ミント史上No1※2のクール感！保湿成分ガゴメエキス配合。汗をたくさんかいた日にシャンプーで強めの爽快感を感じたい方、頭皮のベタつき、ニオイをしっかり落としたい方におすすめです。

（シトラスムスクの香り）

○クール感と指通りの良さを両立『ミント シャンプー フローズンリフレッシュ』

補修成分フェザーケラチン※3配合。髪がきしみにくく洗い心地も○。クール感をしっかり感じたいがキシキシ感が苦手、週1～2回のベタつきリセットシャンプーとして使いたい方におすすめ。

（シトラスフレッシュの香り）

○夏のニオイを防ぎ、親子で使える『ミント シャンプー 薬用マイルドクリア』【医薬部外品】

抗炎症作用のあるグリチルリチン酸ジカリウム（有効成分）を配合。泡切れが早い独自のマイルドクリア処方を採用しすすぎ残しに配慮。さらにセラミド※4とヒアルロン酸※5配合で、潤う地肌へ。子どもの汗かき頭皮臭が気になる方、やさしいクール感の薬用シャンプーをお探しの方におすすめ。

（シトラスハーバルの香り）

○夏のドライヤー時間を短縮『ミント マスク マイルドリフレッシュ』

〈スカルプ・ヘアトリートメント〉

マテラパウダー※6×ライスパウダー※7配合で、髪１本1本をサラサラに整え、ドライヤー時間を短縮。グリーンクレイ※8配合で毛穴汚れをやさしく落とし、頭皮をケア。夏のドライヤーが苦手な方、サラサラ質感が好きな方におすすめ。

（シトラスフルーティの香り）

○頭皮・髪・ボディに使えるUVドライシャンプー『ミント アイスリセットＵＶ』（SPF40/PA++++）〈ヘアスプレー＆日焼け止め〉

長期化する夏に今からでも始めたい紫外線対策はこれ1本で。汗や皮脂、ニオイを包み込む「皮脂吸着パウダー※9」配合で、きしみにくくサラサラな髪へ。スポーツ後はもちろん、汗をかいたときにも手軽にリフレッシュ。

（シトラスティーの香り）

※2 当社製品において ※3 加水分解ケラチン （補修成分）

※4 N-ステアロイルフィトスフィンゴシン、N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン（湿潤剤）

※5 ヒアルロン酸ナトリウム（2）（湿潤剤）

※6 流紋岩末（毛髪保護成分）※7 コメデンプン（毛髪保護成分）

※8 イライト（洗浄成分）

※9 オクテニルコハク酸デンプンAl、シリカ（皮脂吸着成分）

■新製品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/48139/table/70_1_629eaaa92b3da42dd2630bde2a4eb785.jpg?v=202603250251 ]■ 製造販売元 株式会社 アリミノ https://www.arimino.co.jp/(https://www.arimino.co.jp/)■ お客さま窓口 TEL：0120-945-334