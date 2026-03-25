【本日発売】あれ、カーラーついてる？カプセルトイ「カーラーついてますよ。ヘアクリップ」が新登場！

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、カプセルトイブランド『ブシカプ！』から、「カーラーついてますよ。ヘアクリップ」を全国のカプセルトイコーナーにて2026年3月30日(月)より販売開始したことをお知らせいたします。




「カーラーついてますよ。ヘアクリップ」商品概要

種類：全5種


価格：400円（税込）


サイズ：約50mm


商品ページ：https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9765/


企画・デザイン：妄想工作所






思わず2度見してしまう！？リアルなヘアカーラーのクリップが登場！

「あれ、ヘアカーラーついていませんか！？」と言いたくなるくらいにリアルなヘアカーラーのクリップが登場です。



約5cmのサイズ感で、髪をまとめながらもまるでカーラーを取り忘れたような仕上がりになれるアイテムです。
全5色展開で自分の髪色と合わせて使うとリアルさアップ！




バッグやポーチにつけても、注目を集めること間違いなし！？




ラインナップは全部で5種類！


ナチュラルブラック

アッシュブラウン


オレンジブラウン

ダークグレージュ


プラチナブロンド

「カーラーついてますよ。　ヘアクリップ」は3月25日(水)より、全国のカプセルトイコーナーにて順次販売開始いたします。


企画クリエイター紹介『乙幡啓子(妄想工作所)』



Web媒体で工作記事などを執筆したのち、雑貨企画やオリジナルキャラ「ドッグゥ」等のフィギュアや絵本製作、「トリィネコ」等ご当地キャラクターデザインなどを手がける。近年にはカプセルトイにも力を入れており、現在までに50種以上の企画に関わる。



▼公式SNS


https://x.com/otsuhata


https://www.instagram.com/moso_otsuhata/


ブシカプ！とは



「カプっと、わくわく！」を合言葉にブシロードクリエイティブがおくるカプセルトイブランド「ブシカプ！」。


アニメ・ゲーム作品などのキャラクター商品から、クリエイターコラボ、オリジナルシリーズまで、わくわくが詰まったアイテムをお届け！



▼公式サイト


https://capsule.bushiroad-creative.com/



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▼公式Instagram


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