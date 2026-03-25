【本日発売】あれ、カーラーついてる？カプセルトイ「カーラーついてますよ。ヘアクリップ」が新登場！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、カプセルトイブランド『ブシカプ！』から、「カーラーついてますよ。ヘアクリップ」を全国のカプセルトイコーナーにて2026年3月30日(月)より販売開始したことをお知らせいたします。
「カーラーついてますよ。ヘアクリップ」商品概要
種類：全5種
価格：400円（税込）
サイズ：約50mm
商品ページ：https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9765/
企画・デザイン：妄想工作所
思わず2度見してしまう！？リアルなヘアカーラーのクリップが登場！
「あれ、ヘアカーラーついていませんか！？」と言いたくなるくらいにリアルなヘアカーラーのクリップが登場です。
約5cmのサイズ感で、髪をまとめながらもまるでカーラーを取り忘れたような仕上がりになれるアイテムです。
全5色展開で自分の髪色と合わせて使うとリアルさアップ！
バッグやポーチにつけても、注目を集めること間違いなし！？
ラインナップは全部で5種類！
ナチュラルブラック
アッシュブラウン
オレンジブラウン
ダークグレージュ
プラチナブロンド
「カーラーついてますよ。 ヘアクリップ」は3月25日(水)より、全国のカプセルトイコーナーにて順次販売開始いたします。
企画クリエイター紹介『乙幡啓子(妄想工作所)』
Web媒体で工作記事などを執筆したのち、雑貨企画やオリジナルキャラ「ドッグゥ」等のフィギュアや絵本製作、「トリィネコ」等ご当地キャラクターデザインなどを手がける。近年にはカプセルトイにも力を入れており、現在までに50種以上の企画に関わる。
▼公式SNS
https://x.com/otsuhata
https://www.instagram.com/moso_otsuhata/
ブシカプ！とは
「カプっと、わくわく！」を合言葉にブシロードクリエイティブがおくるカプセルトイブランド「ブシカプ！」。
アニメ・ゲーム作品などのキャラクター商品から、クリエイターコラボ、オリジナルシリーズまで、わくわくが詰まったアイテムをお届け！
▼公式サイト
https://capsule.bushiroad-creative.com/
▼公式X（旧Twitter）
https://x.com/bushi_capsule
▼公式Instagram
https://www.instagram.com/bushiroad_capsule/
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