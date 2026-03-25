月額0円・1件50円で580万社+の法人データをスポット購入可能な新サービス「SalesNow Lite」を正式リリース

株式会社SalesNow

株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規）は、営業リスト作成サービス「SalesNow Lite（セールスナウ ライト）」を2026年3月24日（月）に正式リリースいたしました。

月額費用0円・1件50円（税込55円）の従量課金制で、国内580万社以上の法人データを必要な時に、必要な分だけ購入できるサービスです。

■ 開発背景：営業リスト市場の「価格の壁」

BtoB営業において、精度の高い営業リストは商談獲得の生命線です。

しかし、従来の営業リストツール・企業データベースは月額5万～30万円のサブスクリプション契約が主流であり、以下のような課題がありました。

- 月に数千件しか使わないのに月額数十万円のコストが発生する- スタートアップや少人数チームでは稟議が通りにくい- プロジェクト単位のスポット利用に対応していない- 営業代行企業がクライアント案件ごとにリストを調達しにくい

SalesNow Liteは、この「価格の壁」を解消するために開発した新しいプロダクトです。

■ SalesNow Liteの特徴

1. 月額0円・1件50円の従量課金

月額固定費は一切不要。1件50円（税込55円）で必要な分だけ購入可能。

最低チャージ金額は1,000円から。契約期間の縛りなし。

2. 国内580万社+の法人データベース

企業データベース収録件数No.1・法人網羅率No.1（※1）を誇るSalesNowのデータ基盤を活用。企業名、業界、従業員数、売上高、電話番号、URLなど14項目の企業情報を提供。

3. AIターゲット選定

「IT企業で従業員50名以上、東京都内」のように自然言語でターゲット条件を入力するだけで、AIが最適な企業リストを自動生成。20以上の絞り込み条件にも対応。

4. クレジットカード即決済・最短5分で利用開始

アカウント登録からリスト購入まで最短5分。個人のクレジットカードで決済可能なため、稟議不要で即日利用開始。

5. 日次230万件以上のデータ更新

100万件以上のデータソースから日次で情報を更新。常に最新の企業情報に基づいたリスト作成が可能。

■ 想定ユーザー

■ 代表取締役 村岡功規 コメント

- スタートアップ / 中小企業の営業チーム - 月額ツールの導入は時期尚早だが、精度の高いリストが今すぐ必要- 営業代行企業 - クライアント案件ごとにスポットでリストを調達したい- 個人事業主 / フリーランスの営業担当 - 個人の判断でリスト購入を決裁したい- 大企業の新規事業部門 - 新規市場のリサーチ用に少量のリストをすぐに入手したい

SalesNowは創業以来、『誰もが活躍できる仕組みをつくる。』をミッションに掲げてきました。しかし月額数十万円のプロダクトでは、届けられる企業に限りがありました。

SalesNow Liteは、営業リストの『価格の壁』を取り払い、あらゆる規模の組織がデータドリブンな営業を始められる世界を目指しています。まずは1件50円から、SalesNowのデータ品質を体験していただきたいです。

■ SalesNow（セールスナウ）について

SalesNowは「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、営業組織の生産性を高めるためのデータ基盤を提供しています。AI×データを通じて、営業活動の非効率を解消し、戦略的な営業推進を支援しています。

・サービス名：SalesNow（セールスナウ）

・提供形態：AI企業データクラウド

・収録企業データ数：約560万社

・URL：https://top.salesnow.jp/

会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

-AI企業データクラウド「SalesNow」https://top.salesnow.jp/

-スポット営業リスト「SalesNow Lite」https://top.salesnow.jp/lite/

-企業データAPI「SalesNow API」https://top.salesnow.jp/lp_api/

-AI営業エージェント「SalesNow AIエージェント」https://top.salesnow.jp/lp_aiagent/

-日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」