【開催レポート】「ハンズ 毎日のくらし展」イベント開催

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、2026年3月11日(水)、大手町三井ホールにて第二回「ハンズ 毎日のくらし展」を開催いたしました。今回のテーマは「わたしらしく毎日をつくる」。会場には、ハンズのバイヤーが厳選した「最新の便利アイテム」や、長年愛され続ける「ロングセラー商品」、そしてこだわりのプライベートブランドなど、日々の暮らしをアップデートする逸品が揃いました。

■ 総勢150種類のさまざまな商品が並び熱気に包まれた会場

当日は、事前にご応募いただいたハンズクラブ会員様、メディア関係者、そして最新トレンドに敏感なインフルエンサーの方々、総勢150名にご来場いただきました。会場内には出展企業約30社によるブースのほか、ハンズのプライベートブランドブースも設置。参加者の皆様は、バイヤーやメーカー担当者から直接商品のこだわりを聞きながら、実際に見て・触れて・体験する時間を楽しまれていました。

2026年8月に迎える創業50周年記念ブース歴代ユニフォームの展示

■ イベント担当者からのメッセージ

「2026年8月に創業50周年を迎える節目の年に、第二回を開催できたことを大変嬉しく思います。多くの方にご来場いただき、会場のあちこちで『これ、本当に便利！』という驚きの声が上がっていたのが印象的でした。ハンズが大切にしてきた『目利き』の力が、皆様の毎日の暮らしを少しでも楽しく、豊かにするきっかけになれば幸いです。今後も、店舗と連動しながら『新しい出会い』をお届けしていきます。」

■ ハンズ各店・ネットストアにて特設コーナーを展開中

会場の熱気をそのままに体験いただける、本展示会と連動した特設コーナーをハンズ各店・ネットストアにて展開しております。

開 催 期 間：4月12日(日)まで

特集ページ：ハンズ 毎日のくらし展(https://hands.net/event/kurashi/)

■ イベント概要

第二回「ハンズ 毎日のくらし展」

開催日：2026年3月11日(水)

場所： 大手町三井ホール

主催： 株式会社ハンズ