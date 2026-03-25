照明施工事例集「YAMAGIWA NEWS No.25」を発刊

株式会社YAMAGIWA

オリジナル照明をはじめ世界の照明・家具ブランドの輸入・販売、照明計画を行う株式会社YAMAGIWA（本社：東京都港区、CEO：松川晋也）は、最新の照明・インテリア施工事例をまとめた「YAMAGIWA NEWS No.25」を2026年3月25日（水）に発刊したことをお知らせいたします。美術館や展示施設、オフィス、ホテル、ランドスケープ、商業施設など、計21件の納入事例を掲載しています。

照明納入事例集「YAMAGIWA NEWS」は以下URLよりご覧いただけます。

事例紹介ページ：https://www.yamagiwa.co.jp/case/#download

岡崎城ミタマチテラス大阪市立美術館AOI CELESTIE COFFEE ROASTERY

「YAMAGIWA NEWS No.25」掲載コンテンツ

FEATURE ARTICLE

岡崎城

首里城公園城郭等屋外照明設置工事

大阪ヘルスケアパビリオン Nest for Reborn

南湖公園北東部園路整備工事

大阪広域生コンクリート協同組合 テクノ・ラボ大阪

ミタマチテラス

BLOOM HOUSE

追手門学院大学 茨木総持寺キャンパス Academic Base

多可町生涯学習まちづくりプラザ「あすみる(Asmile）」

東京国立近代美術館

三重県立美術館

香川県立東山魁夷せとうち美術館

大阪市立美術館

横浜美術館

芦屋釜の里

足尾銅山記念館

バンヤンツリー・東山 京都

BLOOM ORAL CARE Tokyo

AOI CELESTIE COFFEE ROASTERY

MU HEN KO

GINZA NISHIKAWA COFFEE ROASTERY

TOPICS

株式会社YAMAGIWA

1923年の創業以来、日本の照明業界におけるパイオニアとして革新的な照明器具・技術を追求してきました。タグライン「The Art of Lighting」のもと、美しい暮らしと社会の実現に向け、光が生み出す美しい情緒的価値を社会に提供し続けています。詳しくは、https://www.yamagiwa.co.jp/をご覧ください。