イベント開催に伴う食品ロス対策サービス「えがおのはし(R)」商標登録完了のお知らせ

日本コンベンションサービス株式会社

日本コンベンションサービス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：近浪 弘武）は、当社が提供するサービス「えがおのはし(R)」の商標登録が完了したことをお知らせ致します。

【登録商標の概要】

商標：えがおのはし（文字商標）

登録番号：第7024630号

登録日：2026年3月10日



「えがおのはし(R)」は、イベント開催時に余ったお弁当をその日のうちにこども食堂に届け、食事を必要としている方に召し上がっていただく、フードウェイスト（食品ロス）削減サービスです。

2024年5月のサービス開始からこれまで、東京で２つの会議施設に導入したほか、大阪のイベントでも実施するなど、多くの方にご利用いただいております。

当社は今後も「えがおのはし」のサービス拡大を通じて、イベント開催に伴うフードウェイスト（食品ロス）の削減と、サステナビリティへの貢献に取り組むとともに、持続可能な企業活動の一環としてJCSグループ全体における知的財産の保護に取り組んでまいります。

【日本コンベンションサービス 会社概要】

■会社名：日本コンベンションサービス株式会社

■本社：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル

■代表者：代表取締役社長 近浪 弘武

■設立：1967年12月7日

■資本金：1億円

■ＵＲＬ：https://www.convention.co.jp/

■えがおのはしwebサイト：https://www.convention.co.jp/activities/foodwastereduction/