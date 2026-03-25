【東京ミッドタウン八重洲】ゴールデンウィークのおでかけ前後に気軽に立ち寄れる、八重洲のファミリー向けイベントが今年も開催！『YAESU BIG HOLIDAY 2026』開催

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

東京ミッドタウン八重洲（所在地：東京都中央区）は、2026年4月29日（水・祝）～5月6日（水・振休）の大型連休にあわせ「YAESU BIG HOLIDAY 2026」を開催いたします。本イベントは、ゴールデンウィークの大型連休と“端午の節句”の「健やかな成長を願う」という想いを掛け合わせ、“大きくなろう”をテーマに実施。東京駅八重洲口直結という利便性を活かし、お出かけの合間にも立ち寄りやすい立地で、親子で楽しめる体験型コンテンツを多数展開します。

▲過去のイベントの様子

メインコンテンツとして、全長約25メートルの巨大こいのぼりをくぐり抜ける「BIG HOLIDAY こいのぼりくぐり」が、今年も1Fガレリアに登場します。開放感のある空間を活かし、大人も子どもも楽しみながら端午の節句の文化にも親しめる参加型コンテンツで毎年多くの来場者でにぎわいます。さらに、東京ミッドタウン八重洲に居を構える東京大学八重洲アカデミックコモンズなどの特別協力のもと、身近な科学や最新の技術を楽しく学べる「BIG HOLIDAY キッズワークショップ」をはじめ、プレイカーや遊具を設置した屋外の遊び場「BIG HOLIDAY キッズプレイパーク」、親子で生の音楽に触れられる「BIG HOLIDAY キッズミュージックスクエア」など、遊びと学びが一体となったコンテンツを展開します。

2026年のゴールデンウィークは人によっては最大12連休の”超大型連休”となり、外出機会の増加が見込まれます。東京駅直結という利便性を活かし、八重洲の街に親子で足を運ぶきっかけを創出することで、地域の賑わいに繋げていきます。帰省や旅行の行き帰りの際や、ゴールデンウィークを都心で過ごすファミリー層に向けて、子どもたちの好奇心を刺激し、ちょっと”大きく”なるような体験をお楽しみいただけます。

「YAESU BIG HOLIDAY 2026」コンテンツ概要

・ BIG HOLIDAY こいのぼりくぐり

┗全長約25メートルの巨大こいのぼりの中をくぐりながら、端午の節句の文化に親子で親しむ

・ BIG HOLIDAY キッズワークショップ

┗東京大学の学生と一緒に、楽しみながら学ぶ体験型ワークショップ

・ BIG HOLIDAY キッズプレイパーク

┗おもちゃや遊具を積んだプレイカーとともに、子どもたちが夢中になれる屋外のあそび場

・ BIG HOLIDAY キッズミュージックスクエア

┗本格的な演奏や参加型プログラムを通して、生の音楽の感動や楽しさに触れる体験

全長約25メートルの巨大こいのぼりが八重洲に登場！中をくぐって楽しむ「こいのぼりくぐり」

端午の節句に子どもたちの健やかな成長を願って飾られる「こいのぼり」が、今年も巨大サイズで東京ミッドタウン八重洲に登場します。一昨年、昨年も多くの来場者でにぎわい、大好評を博した人気コンテンツです。

色鮮やかな友禅染めのこいのぼりは、直径約2.5メートル、全長約25メートルと迫力満点。トンネルのような内部空間では、子どもたちが走り回りながら楽しむ姿も見られ、会場は笑顔であふれます。普段は見上げて鑑賞するこいのぼりを“くぐる”体験を通して、遊びながら日本の伝統文化に親しめる、ゴールデンウィークならではの特別なひとときを提供します。

▲過去のイベントの様子

期 間：2026年4月29日（水・祝）、5月1日（金）～5月6日（水・振休） ※荒天中止

時 間：11:00～17:30

場 所：1F ガレリア

料 金：無料

東京大学の学生と一緒に、楽しみながら学ぶ「BIG HOLIDAY キッズワークショップ」

「BIG HOLIDAY キッズワークショップ」では、親子で楽しみながら学べる体験型ワークショップを開催します。昨年に引き続き、東京ミッドタウン八重洲に拠点を置く東京大学八重洲アカデミックコモンズをはじめ、東京大学の特別協力のもと実施。ジャイロ効果や振り子の仕組みを体験できる科学実験ワークショップや、子どもたちが建物をデザインし、最新の視線推定技術を使って人の視線の動きを学ぶ創作型ワークショップなど、実際に手を動かしながら学べる多彩なプログラムを展開します。東京大学の学生や研究室による科学実験や最新テクノロジーを活用する体験を通じて、子どもたちの創造力や探求心、問題解決力を育む機会を提供します。また、ワークショップにご参加いただいた方にはオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

●科学実験教室「回転の不思議。自転車はどうして走れるの？」

ジャイロ効果って何！？走っている自転車が倒れないのはジャイロ効果のおかげだった。ハンドスピナーを自転車の車輪にみたてた工作を通して、ジャイロ効果について学びます。

期間：2026年４月29日（水・祝）、5月2日（土）、3日（日）

時間：１.11:00～ ２.13:00～ ３.14:00～ ４.15:30～ ５.16:30～

所要時間：約45分

場所：1F アトリウム

主な対象：4歳～小学校低学年（保護者1名同伴）

人数：１回10組（20名）

料金：300円（税込）

協力：東京大学サイエンスコミュニケーションサークルCAST

▲工作イメージ

●科学実験教室「振動の秘密。念力でうごく振り子をつくろう！」

念力で動く不思議な振り子をつくろう！振り子が３個連なった念力振り子を作る工作を通して、実は身近なところでみんなの安全を守っている振り子の原理について学びます。

期間：2026年5月4日（月・祝）、5日（火・祝）、６日（水・振休）

時間：１.11:00～ ２.13:00～ ３.14:00～ ４.15:30～ ５.16:30～

所要時間：約45分

場所：1F アトリウム

主な対象：4歳～小学校低学年（保護者1名同伴）

人数：１回10組（20名）

料金：300円（税込）

協力：東京大学サイエンスコミュニケーションサークルCAST

▲工作イメージ

◆東京大学サイエンスコミュニケーションサークル CASTとは

「科学の面白さを多くの人に伝えたい」をモットーに、関東圏を中心にイベントを行っている団体。

東大の学園祭といった学内のイベントだけでなく、小学校や公民館、科学館、ショッピングモールのイベントスペースなど、年間200件以上のイベントに出演し、サイエンスショーや実験教室を開催、子どもから大人まで、多くの人に科学の楽しさを伝えています！

●最新技術で視線を見える化！「ふしぎなたてもののデザイン工作」

テーマに合わせて建物をデザインし、最新技術の「視線推定」で反応をチェック！「どこが一番注目されたか」「意外な場所が見られていないか」を可視化します。

自分の作ったものが他人の目にどう映るかを楽しく学び、クリエイティブな視点を育むワークショップです。

期間：2026年5月4日（月・祝）、5日（火・祝）、６日（水・振休）

時間：１.11:00～ ２.13:00～ ３.14:00～ ４.15:30～ ５.16:30～

所要時間：約30分

場所：B1 YAESU BASE

主な対象：4歳～小学校低学年（保護者1名同伴）

人数：１回5組（10名）

料金：300円（税込）

協力：東京大学生産技術研究所 本間健太郎研究室・三崎一輝ほか

▲昨年の様子

※「BIG HOLIDAY キッズワークショップ」すべてのコンテンツはPEATIXにて事前予約が必要です。（4月上旬開始）

詳細は公式サイトにて順次更新いたしますのでご確認ください

https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/news-topics/detail/2754391

オフィス街に期間限定で広がる遊び場「BIG HOLIDAY キッズプレイパーク」

東京ミッドタウン八重洲に、おもちゃや遊具をたくさん積んだカラフルなプレイカーが登場します。会場にはベンチや遊具も設置し、屋外でのびのびと遊べる期間限定のキッズスペースを展開。さまざまな素材や遊び道具に触れながら、子どもたちが夢中になって遊べる、自由で豊かな遊びの機会を提供します。

期間：2026年４月29日（水・祝）、5月2日（土）～6日（水・振休）

時間：11:00～17:30 ※雨天・荒天中止

場所：1F ガレリア

主な対象：未就学児～小学校低学年

料金：無料

協力：移動式あそび場全国ネットワーク

▲昨年の様子

生の音楽に触れられる参加型体験プログラム「BIG HOLIDAY キッズミュージックスクエア」

「BIG HOLIDAY キッズミュージックスクエア」では、ラ・フォル・ジュルネの一環として、フリーコンサートを開催。東京音楽大学の学生による本格的な音楽演奏や、子どもたちが参加できる演奏体験プログラムも実施します。生の音楽に触れる機会を提供し、音楽の楽しさと感動を伝えます。

期間：2026年5月3日（日）

時間：13:00～、15:00～（※打楽器体験会 14:00～）

場所：1F ガレリア前（外堀通り側）歩道（雨天時はB1 YAESU BASE）

料金：無料

協力：東京音楽大学

演奏者：東京音楽大学所属学生

1. 弦楽四重奏ユニット「Ensemble Next Chapter」

出演：石井愛沙 ほか3名

2. 打楽器アンサンブル

出演：大西倫子 ほか1～2名

▲昨年の様子

◆ラ・フォル・ジュルネとは

ラ・フォル・ジュルネは、1995年、フランス西部の港町ナントで誕生したクラシック音楽祭。「ラ・フォル・ジュルネ（熱狂の日）」のネーミングそのまま、ヨーロッパの数ある音楽祭の中で最もエキサイティングな展開を見せているこの音楽祭は、毎年テーマとなる作曲家やジャンルを設定、複数の会場にて朝から夜までコンサートが繰り広げられ、1日中、音楽に浸ることができます。今年は「ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2026」と題して、2026年5月3日（日)～5日（火・祝）までの3日間、東京国際フォーラムなどを会場に実施されます。

詳細はこちら https://www.lfj.jp/lfj_2026/

東京ミッドタウン八重洲で楽しめるファミリー向けメニュー

東京ミッドタウン八重洲では、ご家族皆様でお楽しみいただけるレストランメニューをご用意しております。期間中に対象メニューをご注文のお子様へ、東京ミッドタウン八重洲オリジナルのかざぐるまをプレゼントいたします。（なくなり次第終了）

立喰酒場 金獅子（２F）

お子様のためランチ 990円（税込）

POPUPラーメン（2F）

お子さまラーメンセット 550円（税込）

POINT ET LIGNE（八重洲セントラルスクエア 1F）

プチポワン 1,210円（税込）

フリホーレス（B1F）

キッズボウル 700円（税込）

「YAESU BIG HOLIDAY 2026」概要

タイトル：YAESU BIG HOLIDAY 2026

開催期間：2026年4月29日（水・祝）～5月6日（水・振休）

開催場所：東京ミッドタウン八重洲 ガレリア、アトリウム、YAESU BASE、他

主催：一般社団法人八重洲二丁目北地区エリアマネジメント

入場：無料／入退場自由

公式サイト：https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/news-topics/detail/2754391

※掲載写真はイメージです。

※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

東京ミッドタウン八重洲について

日本全国につながる東京駅に直結し、さまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、バスターミナル、小学校などが集まるミクストユース型の施設です。

六本木、日比谷に続く東京ミッドタウンブランドとして、その価値を受け継ぎながら、日本の玄関口 「東京・八重洲」 という土地だからこその施設コンセプト 「ジャパン・プレゼンテーション・フィールド ～日本の夢が集う街。世界の夢に育つ街～」 を掲げ、世界中・日本中から人や情報、モノ・コトが集まり、交わり、新しい価値を生み出し、世界に向けて発信していく街づくりを目指しています。

https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/

三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/