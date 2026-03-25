【出展報告】トイレの個室で生理用ナプキンが無料で受け取れる「トレルナ」国際女性デーに合わせて開催された「HAPPY WOMAN FESTA 2026 HOKKAIDO」に出展

株式会社ネクイノ

株式会社ネクイノ（大阪市北区、代表取締役：石井 健一）が運営する「toreluna(https://toreluna.com/)（トレルナ）」（以下 トレルナ）は、トイレの個室で生理用ナプキンを常備し無料で提供するとともに、その空間を活用した新たな広告・プロモーション媒体を展開しています。

この度、2026年3月20日（金・祝）に、北海道札幌市のチカホ（北３条交差点広場）にて開催された北海道最大級の国際女性デーイベント「HAPPY WOMAN FESTA 2026 HOKKAIDO」にブース出展いたしました。当日は、トレルナの実機展示を通じて、来場者の皆さまにサービスの利用体験を提供するとともに、ナプキンの無料提供を可能にする仕組みについてご紹介し、日常の中での利用シーンやトレルナが目指す環境整備の意義について、具体的に理解を深めていただく機会となりました。

■ブースの様子

会場では、トレルナの実機に関心の高い方や既にサービスを知って利用している来場者も多く、「もっと多くの施設にトレルナが設置されてほしい」「困ったときにいつもトレルナに助けられている」「突然生理がきたときにトレルナと出会って以来、利用している」といった声が寄せられ、サービスの必要性や期待の高さがうかがえました。ブースでは、実際にナプキンを引き出す体験を通じて、“必要なときにすぐ手に取れる安心感”を体験いただくとともに、パートナー企業の広告出稿費用によりナプキン代が無償化されているトレルナのビジネスモデルについても理解を深めていただく機会となりました。

イベント名：HAPPY WOMAN FESTA 2026 HOKKAIDO

日程：2026年3月20日（金・祝）

会場：チカホ札幌駅前通地下歩行空間 北３条交差点広場

WEBサイト：https://happywoman.online/event/hwf/hwf2026/hokkaido

テーマ：「Wellness × Empowerment ～女性の生き方が、ここから変わる～」

■「toreluna（トレルナ）」について

トレルナは、トイレの個室で生理用ナプキンを無料で受け取ることができるサービスです。個室内のデジタルサイネージに表示されるQRコードをスマートフォンアプリで読み取ることで、ナプキンを受け取ることができます。デジタルサイネージで放映される広告収益によりナプキン代を賄う仕組みにより、利用者の費用負担なく継続的なサービス提供を実現しています。

■トレルナの利用方法

(１) スマートフォンで専用アプリ「toreluna（トレルナ）」をダウンロード

(２) トイレ内に設置されたデジタルサイネージ右下のQRコードを読み取る

(３) 生理用ナプキンを受け取る

※ナプキンを1枚受け取るとアプリ上で2時間ロックがかかります。

※1カ月に受け取れるナプキンの枚数は7枚が上限です。

■『1minute,1napkin』プロジェクトについて

トレルナでは、個室内でのナプキン提供に加え、全国のトレルナ設置箇所で広告が1分放映されるごとに1枚の生理用ナプキンを必要な場所へ届ける『1minute,1napkin』を実施しています。トレルナデジタルサイネージへの広告出稿が社会課題の解決につながる取り組みとして、パートナー企業とともに、自治体や学校、被災地など、生理用品を必要とする地域・団体へ届ける仕組みです。

▼「1minute,1napkin」について https://toreluna.com/torelunavision-1minute1napkin

■今後の展望について

トレルナは、「必要な人が、いつでも生理用ナプキンを手に入れられる社会」の実現を目指し、全国で設置拡大を進めています。今後も、商業施設や公共施設、学校などへの設置を広げるとともに、自治体や企業、支援団体と連携し、女性の健康課題の解決を通じて、誰もが安心して過ごせる環境づくりに取り組んでまいります。

■設置場所について

トレルナWEBサイト内「Spot」にてご確認いただけます。

https://toreluna.com/spots

■現在配信中の広告について

トレルナWEBサイト内「Partner's AD」にてご覧いただけます。

https://toreluna.com/partners-ad

■トレルナパートナー（設置・広告）募集

トレルナでは、本取り組みにご賛同いただける広告主・設置パートナーを募集しております。より多くの方に安心してご利用いただける環境づくりをともに推進いただける企業・自治体・学校の皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。

▼お問い合わせ

設置・広告出稿に関するお問い合わせは、トレルナ専用フォームより受け付けております。

https://toreluna.com/contact

■株式会社ネクイノ 会社概要

株式会社ネクイノは、医療および関連法規分野に知見を持つ専門家を中心に2016年6月に創業。「世界中の医療空間と体験をRe▷designする」ミッションに掲げ、ICTを活用したオンライン診察や健康管理支援、未病対策などを通じて、一人ひとりが自身のライフスタイルや健康状態に応じて選択できる医療環境の構築に取り組んでいます。2018年6月に婦人科領域に特化したオンライン診察プラットフォーム「スマルナ(https://smaluna.com)」をリリース。2020年より企業向け福利厚生サービス「スマルナ for Biz(https://smaluna.com/forbiz)」を展開。2024年5月より、トイレの個室に生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス「トレルナ(https://toreluna.com)」を本格始動。

会社名：株式会社ネクイノ（英表記：Next Innovation Inc.）

代表取締役：石井 健一

所在地：〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目13番22号 御堂筋フロンティア WeWork

URL：https://nextinnovation-inc.co.jp/

設立：2016年6月3日



【引用・転載時のお願い】

記載されている内容を引用・転載される場合は、必ず出典元としてサービス名「トレルナ」とテキストリンク（ https://toreluna.com ） を明記いただきますよう、お願いいたします。