リムル様の新作グッズ！アニメ『転生したらスライムだった件』より、リムル様の「ワンポイント刺繍シャツ」「ニュースペーパーバッグ」などの新作グッズが登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

アニメ『転生したらスライムだった件』より、

「ワンポイント刺繍シャツ」をはじめ、「ニュースペーパーバッグ」「アクリルマグネット」など

リムル様の新作グッズがCOSPA（コスパ）から登場。

これらの商品は2026年3月28日（土）・29日（日）に東京ビッグサイトで開催の

〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］で先行販売いたします。

『転生したらスライムだった件』先行販売情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/special/animejapan/(https://www.cospa.com/cospa/special/animejapan/?utm_id=j5sqmx9a&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260319tensura)

また、通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。

発売日は＜2026年6月下旬＞予定です。

【COSPA（コスパ）】／『転生したらスライムだった件』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01692/mode/series(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01692/mode/series?utm_id=cejn2yid&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260319tensura)

商品情報

■リムル様 ワンポイント刺繍ポロシャツ

一般販売：2026年6月下旬

先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］

サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズにつきましては先行販売はございません。

カラー：NAVY/GRAY

価格：4,400円（税込）

リムル様の刺繍が映える幅広いスタイリングに合わせやすいポロシャツです。

■リムル様 ワンポイント刺繍Tシャツ

一般販売：2026年6月下旬

先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］

サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズにつきましては先行販売はございません。

カラー：HAZY NAVY/BLACK

価格：3,960円（税込）

タフで着心地の良いボディにリムル様の刺繍が映える一枚！

■リムルと智慧之王 オールプリントTシャツ

一般販売：2026年6月下旬

先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］

サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズにつきましては先行販売はございません。

カラー：NAVY

価格：4,620円（税込）

Tシャツ全面のプリントがインパクト大な一枚。

タフな「5.6オンス」の生地を使用。

季節を問わず快適に、長く愛用できます。

■リムル様 ミニショルダーポーチ

一般販売：2026年6月下旬

先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］

サイズ：（約）縦18cm 横12cm マチ7cm

カラー：BLACK

価格：4,180円（税込）

これ一つで身軽にお出掛け

多機能でタフな仕様

■リムル様 ニュースペーパーバッグ

一般販売：2026年6月下旬

先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］

サイズ：（約）本体 45×36×16cm、ポケットサイズ：13×19cm

カラー：BLACK

価格：3,960円（税込）

軽量で丈夫なヴィンテージテイストの大容量バッグ。

■リムル様 樽型ウッドマグ

一般販売：2026年6月下旬

先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］

サイズ：（約）高さ10×直径8cm、容量300ml

価格：3,960円（税込）

雰囲気たっぷりの樽型の木製マグカップ

■リムル様 アイマスク

一般販売：2026年6月下旬

先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］

サイズ：（約）21.5cm×11.5cm、周長53～62cm（男女兼用フリーサイズ）

価格：1,540円（税込）

心地よい睡眠をサポート。

立体的な構造で目・鼻にフィット！

■アクリルマグネット 全2種（リムル様とろ～り／ハンバーガーに挟まれたリムル様）リムル様とろ～り

ハンバーガーに挟まれたリムル様

一般販売：2026年6月下旬

先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］

サイズ：60mm程度

価格：各1,100円（税込）

冷蔵庫やスチール家具に。

リムル様があなたの日常を彩ります。

■リムル様 カラビナ付きミニポーチ

一般販売：2026年6月下旬

先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］

サイズ：直径約7cm

価格：1,320円（税込）

イヤホンなどの小物入れに最適！

【基本予約受付期間】～2026年4月12日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※COSPA(コスパ)通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。

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(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

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■関連リンク

・『転生したらスライムだった件』先行販売情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/special/animejapan/(https://www.cospa.com/cospa/special/animejapan/?utm_id=j5sqmx9a&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260319tensura)

・【COSPA（コスパ）】／『転生したらスライムだった件』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01692/mode/series(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01692/mode/series?utm_id=cejn2yid&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260319tensura)

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA(コスパ)

┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

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COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

https://www.cospa.com/30th/

《展開ブランド》

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「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/